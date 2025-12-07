Ko mainīs likuma maiņa

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, tas arī par to rūpēsies, bet vienmēr, arī ar stingrākiem likumiem, atradīsies kāds izņēmums, tāpat kā joprojām ir šoferi, kas brauc dzērumā, ir nodokļu nemaksātāji un citi likuma pārkāpēji, lai kādi sodi viņiem paredzēti,” viedokli pauda lasītāja A.
Komentāri