Klientus necenšas piesaistīt

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur atrast pasta nodaļu. Tā vien šķiet, ka uzņēmumam klienti neinteresē. Protams, ja jāizņem sūtījums, ja kaut kas jāsūta, tad nāksies vien meklēt, kur ir pasta nodaļa, bet, ja jāpērk apsveikuma kartīte, žurnāls, tad vienkāršāk to izdarīt veikalā,” pauda lasītāja I.
Komentāri