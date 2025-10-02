PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 2. oktobris
Vārda dienas: Ilma, Skaidris
Kāpēc sildīt vecu zupu

Lasītāja A.
09:22
02.10.2025
11
1

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos starptautiskās politikas gaiteņos. Kāpēc jāsilda veca zupa un atkal jāšķeļ sabiedrība, nemaz nerunājot par laika tērēšanu strīdos Saeimā,” pārdomās dalījās lasītāja A.

Komentāri

    Saistītie raksti

    Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

    09:21
    01.10.2025
    23

    “Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

    Neapšļaksti gājēju!

    10:00
    30.09.2025
    20
    1

    “Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

    Par ko saņem algas deputāti

    10:00
    30.09.2025
    29

    “Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, […]

    Nozāģēja ražīgās ābeles

    10:00
    29.09.2025
    20

    “Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

    Āpsis nāk pagalmā

    09:59
    29.09.2025
    22

    “Pie lauku mājām aizvien biežāk var redzēt āpšu pēdas. Āpsis taču nav tāds kā lapsa, kas droši staigā apkārt, savulaik āpsi ieraudzīt bija gandrīz neiespējami. Nez, kā tagad to tik daudz, būtu vērts papētīt,” rosināja viensētas saimnieks.

    Jāuzmana pagaidu ceļš

    11:26
    24.09.2025
    27
    3

    “Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

    Domas un viedokļi

    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

    09:20
    02.10.2025
    8
    Anna Kola
    Anna Kola

    Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

    09:19
    01.10.2025
    26
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Dzeja kā dzīvā hronika

    09:57
    30.09.2025
    13
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

    09:57
    29.09.2025
    21
    Sarmite Feldmane 150x150
    Sarmīte Feldmane

    Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

    11:24
    24.09.2025
    42

