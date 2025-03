Kāpēc pusnaktī kopj ietves?

“Pusnaktī mani pamodināja traks troksnis, šķita, brauc traktors vai pat tanks. Vienu mirkli iedomājos, ka varbūt man atvesta malka, to izgāž, bet aptvēru, ka naktī jau nu to diezin vai vestu. Gāju skatīties pa logu, kas notiek. Ielas zaļajā zonā starp ietvi un brauktuvi strādāja neliels traktors. Ko tur zālājam darīja, nesapratu, tikai nākamajā dienā redzēju, ka zālīte izraustīta. Vai tiešām ielas māju tuvumā jākopj pusnaktī? Cēsīs Gaujas ielā no Annas līdz Pētera ielai taču ēkas ir pavisam tuvu ietvei,” bija neizpratnē cēsniece A., piebilstot, ka arī kopšanas darbi šajā vietā pasliktinājušies. Grāvītis, kas atdala zālāju no brauktuves, pilns vecām lapām, kritušiem zariem, iepriekš tā neesot bijis.