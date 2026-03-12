Kamēr atradīs vainīgo, vasara jau klāt

“Visu ziemu bija sals, mežu izstrādātāji varēja droši izvest kokus, nebojājot lauku ceļus. Tagad, kad sācies atkusnis, varētu uz laiku darbu apturēt, bet, nē, tāpat brauc ar lielajām, smagajām kravām, sabojās brauktuves. Saka jau, ka mežu izstrādātājs atbild par to, ka salabo sabojāto, bet es teiktu – ķer nu vēju laukā! Kamēr ziņosi atbildīgajiem, kamēr tie atradīs nākamos atbildīgos, būs jau klāt vasara,” neapmierināta ar meža izvešanas tehnikas sabojāto ceļa posmu bija kāda novadniece.
