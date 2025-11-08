Kaķis izglābj kaķi

“Dalīšos neparastā piedzīvojumā. Dēla ģimene dzīvo Cēsīs, daudzdzīvokļu mājā. Viņiem ir kaķene. No rīta izlaiž pastaigā, vakarā, kad nāk mājās no darba, kaķene ir klāt. Bet vienu vakaru minkas nav. Sauc, meklē, bet tā nerādās. Tāpat nākamajā dienā. Kad klāt brīvdienas, dodas kaķi apkaimē meklēt, bet sasaukt neizdodas. Mājās pie ārdurvīm pretī ņaudot nāk kaimiņa minka, dēls domā, ka kaķis grib tikt kāpņu telpā, paver durvis, bet nē, dzīvnieks neiet iekšā, nākas to iestumt. Kaķis turpina skaļi ņaudēt un no iekšpuses skrāpē durvis. Dēls tās atver, minka ņaudēdama trinas pie kājām, tad, atpakaļ skatīdamies turpina vedināt uz pagraba durvju pusi. Tā arī dēls atrada savu kaķeni, kas nejauši bija ieslēgta pagrabā. Lūk, cik kaķi gudri,” stāstīja seniore.
