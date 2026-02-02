PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 2. februāris
Vārda dienas: Spīdola, Sonora
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Kādam arī jākopj telpas

J.
12:35, 2. Feb, 2026

“Joprojām daudz diskusiju par lēta darbaspēka ievešanu no tā sauktajām trešajām valstīm. Taisnība, ka šie cilvēki var izveidoties par apdraudējumu drošībai, ka viņi negatīvi ietekmē darba tirgu, jo strādā par zemāku samaksu nekā vietējie. Taču tajā pašā laikā paliek jautājums – kā nodrošināt darbaspēku jomās, kurās nav vajadzīga kvalifikācija vai tās prasības ir ļoti zemas. Mēs skaļi runājam, ka trūkst augsta ranga speci­ālistu– ārstu, skolotāju, psihologu, būvinženieru”, programmētāju-, bet it kā aizmirstam, ka vajadzīgi arī apkopēji, palīgstrādnieki. Arī šajā virzienā jāmeklē risinājumi,” pārdomās dalījās J.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Mīti un fakti par Cēsu paplašināšanos

02:00, 31. Jan, 2026
1

Velo drifta trase telpā izmantojama jebkuros laika apstākļos

08:01, 30. Jan, 2026

“Šogad vismaz ir ziema,” priecājas Ozolkalna slēpošanas trases saimnieks

02:00, 30. Jan, 2026

Būt savā īstajā vietā

07:01, 1. Feb, 2026

Ceļš atver iespējas

07:09, 30. Jan, 2026

Mūzikā izskan pateicības vārdi

02:00, 28. Jan, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Izpratne par ekonomiku no dzīves pieredzes

12:32, 2. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pēc pasaules“labākajiem” paraugiem

12:31, 31. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Algoritmiem sava taisnība

11:57, 28. Jan, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Lai prāta pietiek!

20:46, 26. Jan, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Klusums tomēr skan

22:39, 25. Jan, 2026

Tautas balss

Kādam arī jākopj telpas

12:35, 2. Feb, 2026
J. raksta:

“Joprojām daudz diskusiju par lēta darbaspēka ievešanu no tā sauktajām trešajām valstīm. Taisnība, ka šie […]

Arī gājējam jāatceras - ir ziema, brauktuves slidenas

13:56, 26. Jan, 2026
Autovadītājs raksta:

“Tā vien liekas, gājēji aizmirst, ka viņi ir tādi paši satiksmes dalībnieki kā autovadītāji. Arī […]

Izdodas eko svece

00:55, 25. Jan, 2026
Lasītāja raksta:

“Pērkam āra sveces, kas deg plastmasas ietvarā, pēc pasākumiem paliek atkritumu kaudzes. Es šoziem pamēģināju […]

Apsekoja, bet nepamanīja

20:52, 23. Jan, 2026
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju “Druvā” Cēsu novada Sociālā dienesta stāstīto par padarīto un plānoto. Rakstīts, ka Vaives pagastā […]

Piedzēries cilvēks pie transportlīdzekļa stūres - noziedznieks

14:23, 23. Jan, 2026
“Druvas” lasītājs raksta:

“Avīze raksta, ka pilsētas ie­lās viens iereibušais, ar to domājot autovadītāju, kura izelpā alkohola daudzums […]

Sludinājumi

Citi

22:30, 9. Jan, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054