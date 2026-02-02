Kādam arī jākopj telpas

“Joprojām daudz diskusiju par lēta darbaspēka ievešanu no tā sauktajām trešajām valstīm. Taisnība, ka šie cilvēki var izveidoties par apdraudējumu drošībai, ka viņi negatīvi ietekmē darba tirgu, jo strādā par zemāku samaksu nekā vietējie. Taču tajā pašā laikā paliek jautājums – kā nodrošināt darbaspēku jomās, kurās nav vajadzīga kvalifikācija vai tās prasības ir ļoti zemas. Mēs skaļi runājam, ka trūkst augsta ranga speciālistu– ārstu, skolotāju, psihologu, būvinženieru”, programmētāju-, bet it kā aizmirstam, ka vajadzīgi arī apkopēji, palīgstrādnieki. Arī šajā virzienā jāmeklē risinājumi,” pārdomās dalījās J.
12:35, 2. Feb, 2026
