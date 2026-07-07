Jāatceras par cilvēkēdājiem vai jārunā par aktuālo

“Klausos, ka Latvijas Sabiedriskais medijs, īsti nesaprotu, vai tas nav tas pat Latvijas Radio, gatavo raidierakstus par smagiem noziegumiem, kas notikuši Latvijā. Pirmais esot par kanibālismu, tas ir, cilvēkiem, kuri ēd citu cilvēku gaļu. Tas esot reāls gadījums pēc Otrā pasaules kara.
Nesaprotu, vai tiešām tam sabiedriskajam medijam jāmeklē tik trakti stāsti, lai piesaistītu klausītājus! Un vai valstī nav aktuālu lietu, kuras analizēt, vērtēt, saprast, kā labāk rīkoties? Vai tas tieši nebūtu nodokļu maksātāju finansēta medija uzdevums? Joprojām ir liela plaisa starp cilvēku ienākumiem – augstākajiem un zemākajiem. Ir problēmas medicīnas aprūpē, atkarību ārstēšanā un vēl ļoti daudzās citās lietās. Vai nevajadzētu pētīt, kā šīs problēmas risināt un kā samazināt noslāņošanos?” pārdomās dalījās L.
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