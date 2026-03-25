Izzinošs pasākums

“Vēlējos Raiskuma pagasta bibliotēkas klubiņa dāmu vārdā pateikt paldies mūsu bibliotekārei Janai Ventai, kura vienmēr sarīko interesantus pasākumus un meistarklases. Šajā reizē viņa bija uzaicinājusi ciemos kolorīto ceļojumu blogeri Žigimantu Krēsliņu, kas zināms arī kā Žigis. Interese par tikšanos bija tik liela, ka pasākumu no bibliotēkas telpām pārcēla uz pagastmāju un tad jau uz Auciemmuižu, un arī tur zāle bija pārpildīta. Turklāt mūs no Raiskuma uz Auciemu aizvizināja automašīnā, lai nav jāsatraucas par nokļūšanu. Tikšanās bija tiešām iedvesmojoša. Turklāt uzzinājām arī par Mikronēziju, kas ir valsts Karolīnu salu arhielāgā Klusajā okeānā. Domāju, daudzi no mums pirms tam par to nebija dzirdējuši,” ar piedzīvoto dalījās Raiskuma iedzīvotāja.
