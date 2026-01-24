“Pērkam āra sveces, kas deg plastmasas ietvarā, pēc pasākumiem paliek atkritumu kaudzes. Es šoziem pamēģināju citādi. Ņēmu lielus kartupeļus, izgrebu vidu, ielēju izkausētu dažādu sveču atliekas un ievietoju degli. Kad stearīns vai nu kas, no kā sveces mūsdienās darina, sastinga, iznāca lieliskas āra sveces. Kad tās izdega, no kartupeļa varēja izlupināt degšanas atliekas un tupeni izmest pie pārtikas un zaļajiem atkritumiem, no kuriem gatavo kompostu. Varbūt kādam noder mana pieredze,” savā atklājumā dalījās lasītāja.
Izdodas eko svece
Lasītāja
00:55, 25. Jan, 2026
Komentāri