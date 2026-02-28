Iela šaura, sniegs neizvests

“Kāda cēsniece atzina, ka pilsētā šoziem no sniega labi iztīra ielas. Jā, daudzviet droši vien nevar žēloties, bet Kungu ielā, ko remontē, gan netiek pildīts solītais. Ka brauktuve pēc pārbūves ir šaura un mašīnām grūti samainīties, redzējām jau rudenī, bet tagad, kad gar malām sastumts sniegs, vispār gandrīz neiespējami. Piebrauc neatliekamā palīdzība, mediķiem no mašīnas izkāpjot, jākāpj sniegā. Ātrajiem, protams, kādu laiku jāuzkavējas, citiem grūti pabraukt garām. Un reiz atkritumu izvešanas specializētā automašīna gandrīz visas ielas garumā brauca atpakaļgaitā, jo otrā galā stāvēja cits transportlīdzeklis, bija saprotams, ka lielā “ZAAO” mašīna garām netiks. Pagājušajā gadā, kad mēs, Kungu ielas iedzīvotāji, satraucāmies par šauro ielu un sapratām, ka ziemā būs problēmas, mums teica, ka nevajag satraukties, sniegu regulāri izvedīs. Bet tas vēl nav ne reizi noticis,” bija neapmierināta Kungu ielas iedzīvotāja D.
Komentāri