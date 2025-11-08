Gājēju pāreja var būt bīstama

“Cēsīs, Valmieras ielā, gājēju pāreja netālu no “Maxima” un iepretī stadionam ir apgaismota, taču autovadītājam ļoti grūti saprast, vai aiz gaismu atstarojošiem stabiņiem uz pārejas jau stāv cilvēks, kurš tūlīt šķērsos ielu. Šajā vietā, manuprāt, vajadzēt kaut ko mainīt, pieaicināt satiksmes drošības ekspertu, lai izvērtē situāciju. Agrāk, kad vēl nebija aizliegts kreisais pagrieziens, iebraucot lielveikala stāvlaukumā vai izbraucot no tā, auto plūsma pa ielu bija lēnāka. Tagad mašīnas brauc ātrāk, tāpēc te situācija var kļūt bīstama. Jāsaka, arī gājēji ir neuzmanīgi. Viņiem, pirms pāriet ielu, vajadzētu paraudzīties, cik tālu ir auto, bet bieži iet, pat nepametot acis apkārt, vien skatoties telefonā,” sprieda cēsniece G.
