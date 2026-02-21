PIESLĒGTIES
Sestdiena, 21. februāris
Vārda dienas: Eleonora, Ariadne
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Fotoattēlos skaistums un pārdomas

A.
13:58, 21. Feb, 2026

“Atklāta cēsnieka, foto­grāfa Andra Vētras darbu izstāde. Vērts aiziet uz kultūras biedrību “Harmonija” to apskatīt. Fotogrāfs tvēris ne tikai neparasto un skaisto, bet attēlos ielicis filozofiskas domas,” vērtēja skatītāja A.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Cēsniece Linda Jermacāne rada apģērbu

07:26, 15. Feb, 2026

Ilze Cekule trenē jaunos slēpotājus un biatlonistus

08:03, 16. Feb, 2026

Ļauties, lai hokejs ievelk

02:00, 19. Feb, 2026

Rāmuļu skolai būs jāturpina sevi pierādīt

13:37, 17. Feb, 2026

Smaragdzaļā pūķu un drakonu zeme Vjetnama

08:16, 15. Feb, 2026

Estere Volfa sagādā pārsteigumu

12:08, 18. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Dāvana visvājākajam

13:55, 21. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Vai žurnālisti spēj būt neitrāli

12:01, 19. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Patiesā uzvara

12:01, 18. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

No sveškauna līdz svešlaimei – dīvāna ekspertu uznāciens

19:59, 16. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mīlestība virmo gaisā

20:01, 15. Feb, 2026

Tautas balss

Lūdz tikai nelielu atbalstu

14:02, 21. Feb, 2026
Priekulietis raksta:

“Rēķins par apkuri tagad tiešām ir tik liels, ka pat vidēji pārticīgam cilvēkam to grūti […]

Fotoattēlos skaistums un pārdomas

13:58, 21. Feb, 2026
A. raksta:

“Atklāta cēsnieka, foto­grāfa Andra Vētras darbu izstāde. Vērts aiziet uz kultūras biedrību “Harmonija” to apskatīt. […]

Ceļš vienmēr iztīrīts

13:58, 20. Feb, 2026
Skujeniete L. raksta:

“Paldies tehnikas vadītājam, kas ziemā rūpējas par Rīgas-Garkalnes šosejas posmu Skujenes pagastā. Dzīvoju Vecskujenē, braucu […]

Malkas cena kāpj debesīs

08:12, 20. Feb, 2026
Lasītāja I. raksta:

“Lūk, kā iznāk. Viss, ko rudenī pensionāriem pielika, to sals atņem. Par apkuri nākas maksāt […]

Privātais strādā labāk

12:03, 19. Feb, 2026
Ieriķu apkaimes iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju, ka Latvijas Pasta pakomāta Ieriķos nebūs. Tajā pašā laikā Omniva sola pakomātu Auciemā. Re­dzams, […]

Sludinājumi

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]