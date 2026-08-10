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Dīvains priekšlikums

Vilnis
22:39, 10. Aug, 2026

“Izglītības ministrei gan dīvains priekšlikums ļaut saņemt pamata izglītības atestātu, kaut gala eksāmens nav nokārtots. Eksāmeni tomēr vairāk vai mazāk liek uz rezultātu koncentrēties gan pašiem jauniešiem, gan viņu vecākiem, gan pedagogiem. Var būt tā, ka skolotāji ar bērniem, kam ir uzvedības grūtības, vispār negribēs un necentīsies strādāt, un pats skolēns jau nu arī neliksies ne zinis. Ko dos, ja statistikā parādīsies, ka visi atbilstošā vecuma jaunieši ir ieguvuši pamata izglītību, bet faktiski nezinās ne pusi no tā, kas vajadzīgs dzīvē. Manuprāt, tas būtu pavisam aplams lēmums. Zināms taču, ka pusaudžu vecumā galvā nāk visādas domas un nereti tās nemaz nav par sekmēm mācībās,” sprieda Vilnis.

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