Žurnāls “LʼExpress” ir aptaujājis sešdesmit bijušos un esošos specdienestu vadītājus un augstas amatpersonas divdesmit piecās Rietumu valstīs un sastādījis labāko Eiropas izlūkdienestu sarakstu. Aptaujā visvairāk punktu ir britu izlūkdienestam MI6, otrajā vietā ir Francijas Iekšējās drošības pārvalde (DGSE), bet trešajā vietā — Nīderlandes izlūkdienests. Ukrainas Galvenā izlūkdienesta pārvalde un Ukrainas Drošības dienests ir aptaujas ceturtajā vietā, bet piektajā — Vācijas izlūkdienests. Jāpiebilst, ka vissliktāko vērtējumu un pēdējo vietu šajā Eiropas specdienestu reitingu tabulā ieņem Slovākija. Krievijas specdienestu reitingu tabulā nav vispār, tomēr tas netraucē Krievijai jaukties citu valstu vēlēšanās, ietekmēt un šķelt Eiropas valstu sabiedrības. Piemēram, Krievija ļoti aktīvi cenšas ietekmēt Francijas prezidenta vēlēšanas, kas notiks 2027. gada aprīlī. Sociālajos tīklos, atsaucoties uz it kā populāriem Francijas medijiem, tiek publicētas melīgas ziņas par iespējamiem prezidenta vēlēšanu kandidātiem. Visvairāk melīgu pārmetumu un apvainojumu saņem politiķi, kuri nav slēpuši savu negatīvo nostāju pret Krieviju un atbalsta Ukrainu. Šajās melīgajās publikācijās tiek izmantots arī mākslīgais intelekts, lai atdarinātu balsi un video redzamais politiķis “runātu” to, ko nekad nav teicis.
Tikmēr Krievijas iedzīvotāji aizvien biežāk sociālajos tīklos ievieto pašu filmētus video, kuros raud par Ukrainas dronu uzbrukumiem, par to, ka nav benzīna un, ja tas kaut kur ir nopērkams pēc stundām ilgas stāvēšanas rindā, tad cenas ir ļoti augstas. Tādēļ interesanti, ko Krievijas iedzīvotāji saka aptaujās pēc tam, kad sirsnīgi ir birdinājuši asaras par netaisnīgo dzīvi un jautājuši, kāpēc viņiem tā jācieš, kāpēc Ukraina tik slikti pret viņiem izturas.
Levadas centrs 30. jūlijā publicēja aptauju rezultātus. Aptaujās no 21. līdz 28. jūlijam Krievijas iedzīvotājiem tika vaicāts, kā viņi vērtē esošo situāciju valstī, vai atbalsta Putinu, premjerministru, Valsts Domi (parlamentu).Vairāk nekā puse aptaujāto (54 procenti) uzskata, ka valstī viss notiek pareizi. To iedzīvotāju, kuri uzskata, ka viss notiek pareizi, visvairāk ir pēc 55 gadu vecuma (61 procents). Arī tie, kuriem naudas pietiek ne tikai pārtikai un obligāto rēķinu apmaksai, un Maskavas iedzīvotāji, domā, ka valstī viss notiek pareizā virzienā (70 procenti). Savukārt 34 procenti iedzīvotāju vecuma grupā no 25 līdz 39 gadiem uzskata, ka valstī viss nenotiek pareizi. Līdzīgi domā arī tie, kuriem naudas gandrīz nepietiek pat pārtikai un kuri informācijas iegūšanai neizmanto tikai valsts kontrolētos TV. Starp tiem, kuri neatbalsta Putinu prezidenta amatā, 82 procenti iedzīvotāju uzskata, ka valstī viss notiek nepareizi.
Ko Krievijas iedzīvotāji saka par atbalstu Putinam? Kā zināms, kopš pagājušā gada augusta atbalsta līmenis Putinam lēnām un nedaudz, bet pazeminājās. Aptauja jūlijā liecina, ka atbalsta samazināšanās ir apstājusies, gan jūnijā, gan jūlijā kopumā 74 procenti Krievijas iedzīvotāju ir pauduši, ka atbalsta Putinu kā prezidentu. Visvairāk atbalstītāju ir gados vecāko iedzīvotāju vidū (78 procenti), un arī gados jaunāko iedzīvotāju grupā no 18 līdz 24 gadu vecumam Putinu atbalsta 75 procenti. Premjeru Mihailu Mišustinu atbalsta 63 procenti, bet Valsts Domi — 52 procenti Krievijas iedzīvotāju.
Vēl var piebilst, ka 4. augustā publicētās Levadas centra aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā vairāk nekā pusei aptaujāto (57 procenti) Krievijas iedzīvotāju esot labs, līdzsvarots garastāvoklis, bet 14 procentiem tas pat esot brīnišķīgs. Visvairāk tā noskaņoto optimistu ir vīriešu vidū (58 un 17 procenti) un, protams, starp tiem, kuriem naudas pietiek ne tikai ikdienas tēriņiem — brīnišķīgs noskaņojums starp viņiem esot 21 procentam, labs un līdzsvarots garastāvoklis 59 procentiem. Atliek secināt, ka Krievijas iedzīvotāju vairākums joprojām dzīvo divās paralēlās pasaulēs — tajā, kurā notiek karš, un tajā, kurā viss notiek skaisti un pareizi.
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