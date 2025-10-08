PIESLĒGTIES
Trešdiena, 8. oktobris
Vārda dienas: Aina, Anete
Dārgs brauciens

Pensionāre
09:18
08.10.2025
13
1

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta pensionāre.

Komentāri

  • Vecais saka:
    8. oktobris, 2025. 13:56

    Nav jau vēl tik slikti.
    Pa īstam slikti būs, kad vienīgās pasta nodaļas Vidzemē būs Valmierā un varbūt vēl Siguldā (tur dzīvojošo Saeimas deputātu ērtībām).
    Protams, ka pagaidām tā ir tikai rūgta ironija, taču Pasta (bijušā Latvijas Pasta) kāre regulēt pasta nodaļu skaitu pilsētā atkarībā no iedzīvotāju skaita var to padarīt par īstenību.

    Atbildēt

    • Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    3 Andra Gange 150x150.jpg
    Andra Gaņģe

    Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

    09:49
    08.10.2025
    11
    2
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Biedējošā Stambulas konvencija

    09:15
    07.10.2025
    54
    3 Andra Gange 150x150.jpg
    Andra Gaņģe

    Sākas preses abonēšana 2026.gadam

    09:13
    06.10.2025
    23
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Uzņemtais kurss – uz Eiropu

    09:08
    06.10.2025
    12
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Tā nevajadzētu būt

    09:07
    06.10.2025
    22
    2

