Dārgs brauciens

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta pensionāre.
Nav jau vēl tik slikti.
Pa īstam slikti būs, kad vienīgās pasta nodaļas Vidzemē būs Valmierā un varbūt vēl Siguldā (tur dzīvojošo Saeimas deputātu ērtībām).
Protams, ka pagaidām tā ir tikai rūgta ironija, taču Pasta (bijušā Latvijas Pasta) kāre regulēt pasta nodaļu skaitu pilsētā atkarībā no iedzīvotāju skaita var to padarīt par īstenību.