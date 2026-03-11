PIESLĒGTIES
Trešdiena, 11. marts
Vārda dienas: Konstantīns, Agita
Cik rudenī maksās pārtika

Cēsnieks K.
09:15, 11. Mar, 2026

“Degvielas cenu kāpums ļoti satrauc. Tik liela sadārdzināšanās faktiski izjauks visu dzīvi. Cik maksās pārtika? Drīz sāksies lauku darbi, zemes sagatavošanai, sēšanai taču vajag degvielu. Cik tā maksās? Pat ja vēlāk vasarā dīzeļdegvielas cena samazināsies, tas neko nemainīs, jo jāsēj un jāstāda tad, kad tas jādara. Jācer, ka varbūt zemnieku un degvielas tirgotāji laikus iepirkuši vajadzīgās rezerves, bet arī tas var neglābt situāciju, jo ne jau daudzi rīkosies vispārējā labuma vārdā. Ja varēs celt cenu, to arī darīs,” pārdomās dalījās cēsnieks K.

Tautas balss

