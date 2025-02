Cik granti ieber, tik ūdens izskalo

“Ceļam no Kosas uz Skujeni pie kādreizējām Čanku mājām veidojas lielas bedres, tur ceļam ir ieplaka, saplūst ūdens, kas izskalo gandrīz grāvi. Ar vieglo mašīnu vairs gandrīz nevarēja izbraukt. Ceļinieki sabēra granti, tikai kāda no tās jēga, ja līst un ūdens granti izskalo. Šajā vietā vismaz agrāk bija caurteka. Vai tad neviens vairs neprot paņemt lāpstu un to iztīrīt, lai ūdens tek caur to. Domāju, nevajadzētu pat nekādas inženieru gudrības, tikai mazliet roku darba, lai vietu sakārtotu. Tas būtu jāizdara tagad, kamēr zeme nav sasalusi. Bet, protams, var jau pieļaut arī, ka caurteka nepareizi iebūvēta, tad darāmā vairāk,” sprieda Skujenes puses iedzīvotāja.