Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

“Gatavojamies Ziemassvētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? Varbūt vecākiem vajadzētu būt sociāli atbildīgiem un saprast, ka bērnus Ziemassvētkos nevajag apveltīt ar pārāk dārgām dāvanām, lai viņi neizjauktu saticību un sapratni klases biedru vidū,” sprieda vecmāmiņa.
