Sestdiena, 22. novembris
Vārda dienas: Aldis, Alfons, Aldris
Atbildība arī gājējam

Cēsniece V.
08:26
22.11.2025
11

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai netuvojas kāds transportlīdzeklis. Telefons rokā, deguns ekrānā, un iet pāri ielai, pat neiedomājoties, ka braucamais var nepagūt nobremzēt. Sevišķi bīstami tas var būt tagad, kad sākas snigšana, apledojumi. Arī melnais ledus, ko autovadītājs var pietiekami nenovērtēt. Jāatceras, ka arī gājējs ir satiksmes dalībnieks un viņam ir sava daļa atbildības par drošību uz ielas,” pauda cēsniece V.

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
15

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054