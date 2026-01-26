“Tā vien liekas, gājēji aizmirst, ka viņi ir tādi paši satiksmes dalībnieki kā autovadītāji. Arī gājējiem jāņem vērā, ka ielas, ceļi ziemā mēdz būt slideni, lai cik labi tos tīra. Nedrīkst pēdējā mirklī, kad transportlīdzeklis ir tikai metrus četrus piecus no pārejas, šķērsot ielu, nepārliecinoties, vai šoferis spēs nobremzēt. Arī gājējiem ir atbildība novērtēt situāciju un pārliecināties, vai pāriet brauktuvi būs droši,” atgādināja pieredzējis autovadītājs.
Arī gājējam jāatceras - ir ziema, brauktuves slidenas
Autovadītājs
13:56, 26. Jan, 2026
Komentāri