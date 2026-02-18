PIESLĒGTIES
Trešdiena, 18. februāris
Vārda dienas: Kora, Kintija
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Ar bērniem jārunā par dzimumu atšķirībām

Seniore G.
12:03, 18. Feb, 2026

“Neiedomājami, ka divpadsmitgadīgai meitenītei iestājas grūtniecība. Manuprāt, tas tikai liecina, cik aizliegta tēma joprojām ir seksualitāte. Bērns taču zināja, kas viņai nodarīts, bet, visticamāk, baidījās mājās vai skolā kādam pieaugušajam par to stāstīt. Tie, kas aizliedz bērniem skolā atbilstoši skolēna vecumam mācīt par dzimumiem, seksualitāti, nodara daudz ļauna. Dzimums nav kauns, un seksualitāte ir dota no dabas. Protams, ar skolēniem jārunā gudri, taktiski, bet ne jau jāaizliedz šis temats,” pārdomās dalījās seniore G.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Cēsniece Linda Jermacāne rada apģērbu

07:26, 15. Feb, 2026

Kā no gaisa nokrīt betona ražotne

02:00, 13. Feb, 2026
2

Ilze Cekule trenē jaunos slēpotājus un biatlonistus

08:03, 16. Feb, 2026

Suns mācībstundu padara aizraujošu

02:00, 12. Feb, 2026

Rāmuļu skolai būs jāturpina sevi pierādīt

13:37, 17. Feb, 2026

Smaragdzaļā pūķu un drakonu zeme Vjetnama

08:16, 15. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Patiesā uzvara

12:01, 18. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

No sveškauna līdz svešlaimei – dīvāna ekspertu uznāciens

19:59, 16. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mīlestība virmo gaisā

20:01, 15. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nelaim-īg(n)ums it visā

14:24, 14. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Nav laika veselībai

18:07, 13. Feb, 2026

Tautas balss

Ar bērniem jārunā par dzimumu atšķirībām

12:03, 18. Feb, 2026
Seniore G. raksta:

“Neiedomājami, ka divpadsmitgadīgai meitenītei iestājas grūtniecība. Manuprāt, tas tikai liecina, cik aizliegta tēma joprojām ir […]

Ar argumentiem, ne kašķiem

20:01, 17. Feb, 2026
Cēsnieks J. raksta:

“Laikam jau parlamenta opozīcijai ir pašsaprotami prasīt pozīcijas premjera demisiju, bet šķiet, ka šis nav […]

Kā palīdzam Ukrainai

20:01, 16. Feb, 2026
Seniore L. raksta:

“Nedzirdam, ka arī Cēsu pusē kāda institūcija sniedz palīdzību Ukrainai laikā, kad tiek postīta enerģētikas […]

Tilts. Ieguvumi un zaudējumi

14:26, 15. Feb, 2026
Lasītājs raksta:

“Līgatnē pār Gauju celšot tiltu. Un kas tad notiks ar pārceltuvi? Tas taču ir vēsturisks […]

Varbūt var lētāk

14:25, 13. Feb, 2026
Seniore M. raksta:

“Lasīju “Druvā” par salauzto laipu Ratnieku ezerā. Citur izskanēja, ka nodarītie zaudējumi pašvaldībai ir 20 […]

Sludinājumi

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]