Ar bērniem jārunā par dzimumu atšķirībām

“Neiedomājami, ka divpadsmitgadīgai meitenītei iestājas grūtniecība. Manuprāt, tas tikai liecina, cik aizliegta tēma joprojām ir seksualitāte. Bērns taču zināja, kas viņai nodarīts, bet, visticamāk, baidījās mājās vai skolā kādam pieaugušajam par to stāstīt. Tie, kas aizliedz bērniem skolā atbilstoši skolēna vecumam mācīt par dzimumiem, seksualitāti, nodara daudz ļauna. Dzimums nav kauns, un seksualitāte ir dota no dabas. Protams, ar skolēniem jārunā gudri, taktiski, bet ne jau jāaizliedz šis temats,” pārdomās dalījās seniore G.
