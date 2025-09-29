Āpsis nāk pagalmā

“Pie lauku mājām aizvien biežāk var redzēt āpšu pēdas. Āpsis taču nav tāds kā lapsa, kas droši staigā apkārt, savulaik āpsi ieraudzīt bija gandrīz neiespējami. Nez, kā tagad to tik daudz, būtu vērts papētīt,” rosināja viensētas saimnieks.
“Pie lauku mājām aizvien biežāk var redzēt āpšu pēdas. Āpsis taču nav tāds kā lapsa, kas droši staigā apkārt, savulaik āpsi ieraudzīt bija gandrīz neiespējami. Nez, kā tagad to tik daudz, būtu vērts papētīt,” rosināja viensētas saimnieks.
“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.
“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.
“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]
“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]
“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]
“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]
Komentāri