PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 29. septembris
Vārda dienas: Miķelis, Mikus, Miks, Mihails, Jumis
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Āpsis nāk pagalmā

Saimnieks
09:59
29.09.2025
13

“Pie lauku mājām aizvien biežāk var redzēt āpšu pēdas. Āpsis taču nav tāds kā lapsa, kas droši staigā apkārt, savulaik āpsi ieraudzīt bija gandrīz neiespējami. Nez, kā tagad to tik daudz, būtu vērts papētīt,” rosināja viensētas saimnieks.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
11

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
26
3

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
21

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
30

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
38
1

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
33

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

09:57
29.09.2025
9
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
37
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
42
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
27
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
25
1

Tautas balss

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
11
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

Āpsis nāk pagalmā

09:59
29.09.2025
13
Saimnieks raksta:

“Pie lauku mājām aizvien biežāk var redzēt āpšu pēdas. Āpsis taču nav tāds kā lapsa, kas droši staigā apkārt, savulaik āpsi ieraudzīt bija gandrīz neiespējami. Nez, kā tagad to tik daudz, būtu vērts papētīt,” rosināja viensētas saimnieks.

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
26
3
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
21
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
30
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Sludinājumi

Citi

15:42
22.09.2025
28

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998