Sestdiena, 24. janvāris
Vārda dienas: Krišs, Ksenija, Eglons, Egle
Apsekoja, bet nepamanīja

Vaives pagasta iedzīvotāja
20:52, 23. Jan, 2026

“Izlasīju “Druvā” Cēsu novada Sociālā dienesta stāstīto par padarīto un plānoto. Rakstīts, ka Vaives pagastā apzinātas sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju vajadzības. Jā, atceros, ka pirms dažiem gadiem mūsu mājā ienāca sociālais darbinieks, bet nekas tālāk nesekoja. Man ir 2.grupas invaliditāte, ir onkoloģiska slimība, esmu operēta. Ļoti ierobežota pārvietošanās, pat telpās varu staigāt tikai ar kruķiem. Vīrs ir krietnos gados, meita nedzīvo ar mums kopā, bet arī viņai ir onkoloģiska saslimšana un invaliditāte. Nesaņemu nekādu palīdzību, pie mums neviens neienāk, lai vismaz pastāstītu, kam varētu pieteikties,” sacīja Vaives pagasta iedzīvotāja.

Tautas balss

Piedzēries cilvēks pie transportlīdzekļa stūres - noziedznieks

14:23, 23. Jan, 2026
“Druvas” lasītājs raksta:

“Avīze raksta, ka pilsētas ie­lās viens iereibušais, ar to domājot autovadītāju, kura izelpā alkohola daudzums […]

Seniora ienākumi nesedz vajadzības

14:23, 21. Jan, 2026
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Visi runājam par barikādēm, par Baltijas ceļu, atceramies tā laika notikumus. Mēs ar vīru arī […]

Vakarā nevar redzēt, kur likt kāju

13:21, 19. Jan, 2026
Seniore D. raksta:

“Tā nu ir, ka Cēsīs, Lenču ielā, gar Maija parku līdz krustojumam ar Festivāla ielu, […]

Pārāk bīstama pārgalvība

23:08, 18. Jan, 2026
Jānis raksta:

“Labi, ka Krievija atlaida tos trīs latviešus, kas, staigājot pa Igaunijas un Krievijas robež­ezeru, iemaldījās […]

