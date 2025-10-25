PIESLĒGTIES
Sestdiena, 25. oktobris
Vārda dienas: Beāte, Beatrise
Aizstāv veselības ministru

Lasītāja no Vaives puses
12:36
25.10.2025
9

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu nozarei, vienkārši ir vairāk savā starpā jādalās. Un aizstāvu pašreizējo veselības ministru, viņam ir jāpaliek amatā. Viņš ir pirmais nozares ministrs, kas tiešām kaut ko nopietnu dara pacientu labā,” sacīja lasītāja no Vaives puses, norādot, ka ministru nepazīst un arī ar viņa partiju nav nekādu saikņu.

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
33

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
30

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

Muzejs, ne izklaides vieta

12:47
21.10.2025
22

“Ungurmuiža noteikti vairāk ir muzejs, ne izklaides vieta. Tāpēc labi, ka to pārņem paš­valdība. Protams, uzturēšana noteikti nav lēta. Varbūt var piesaistīt vairāk valsts finansējumu? Galu galā kungu māja un tās sienas gleznojumi taču ir unikāli,” vērtēja cēsniece.

Galvenais ir droša pārvietošanās

10:06
20.10.2025
36

“Otrdienas “Druvā” lasīju par jaunajām kāpnēm no Viestura ielas uz pirts graviņas ieleju. Mazliet jāpiekrīt, ka, kāpnes pārbūvējot, varēja saglabāt arhitektonisko risinājumu, kas raksturīgs Cēsīm, ko redzam Maija un Pils parkā. Taču, manuprāt, svarīgākais ir gājēju drošība. Jaunajām kāpnēm ir labas margas, pie kurām var pieturēties gan bērni, gan vecāki cilvēki,” atzina cēsniece K.

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
24

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

Par pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

10:04
18.10.2025
38
1

“Uzskatu, ka valsts taupības režīmā vajag atcelt pabalstus bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Likums paredz, ka domes, padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, ja pildījis šo amatu divus sasaukumus vienā pašvaldībā, var saņemt ikmēneša pabalstu, ja nestrādā algotu darbu. Protams, klāt ir vēl citi nosacījumi, bet, domāju, katrs cilvēks, ja tikai vēlas, var atrast darbu, kur nu vēl […]

