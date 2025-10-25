Aizstāv veselības ministru

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu nozarei, vienkārši ir vairāk savā starpā jādalās. Un aizstāvu pašreizējo veselības ministru, viņam ir jāpaliek amatā. Viņš ir pirmais nozares ministrs, kas tiešām kaut ko nopietnu dara pacientu labā,” sacīja lasītāja no Vaives puses, norādot, ka ministru nepazīst un arī ar viņa partiju nav nekādu saikņu.
