Ziema drīz būs noskrieta

Vienīgā ziemas skriešanas seriāla “Noskrien ziemu” ceturtajā, priekšpēdējā, posmā uz starta stājās gandrīz 700 dalībnieku – skrējēji un nūjotāji. Sacensības notika Mazsalacā, un tā bija pirmā reize, kad seriāls viesojās šajā pilsētā.



Distancē bija jāpieveic leģendārās Sapņu trepes, varēja priecāties par Salacas plūdumu, uzsaukt Skaņākalna klintij, izskriet cauri Valtenberģu muižas parkam, pāri līgojošajam tiltiņam un zaļā dzelz­ceļa tiltam, kopumā tautas distancē vienā aplī pieveicot 10,6 kilometru. Sporta distances veicējiem programmā divi apļi. Kā jau ziemā, neiztika bez kritieniem. Līderi atzina, ka šoreiz svarīga bija pareiza apavu izvēle un labāk veicās tiem, kuriem bija skrienamie apavi ar radzēm. Taču liela daļa dalībnieku, tostarp nūjošanas/ pārgājiena dalībnieki, iet, lai izbaudītu skaisto apkārtni, nofotografētos īpaši gleznainās vietās, bet rezultāts ir otrajā plānā.



Taču tie, kuri skrien par uzvaru posmā un seriāla kopvērtējumā, neko no apkārtnes nemana. Tautas distances uzvarētājs Kristaps Bērziņš (ASK “Patria Sportland”) no Kuldīgas pēc finiša teica, ka pat neesot pamanījis Skaņākalna klinti. Viņam šī bija ceturtā uzvara četros posmos, un K. Bērziņš nodrošinājis sev uzvaru kopvērtējumā, tāpat kā Anete Švilpe (“Supervaroņi”) dāmu konkurencē. Arī viņai uzvaras visos četros posmos.



Četras uzvaras arī cēsniekam Kristapam Magonem (“Virsotne/ Marmot”) sporta distancē. Vēl martā būs pēdējais posms Smiltenē, Kristaps var nesatraukties par vietu, jo uzvara kopvērtējumā nodrošināta. Cēsnieks neslēpj, ka būtu lieliski noslēgt seriālu ar vislabāko bilanci – pieci panākumi piecos posmos.

Kā tad mūsu novada skrējējiem veicās ceturtajā posmā? Tautas distancē uz starta stājās 356 dalībnieki, kungiem absolūtajā vērtējumā 6.vietā Jānis Olengovičs (“Virsotne/ MARMOT/ Pūpolegles”), savā V30 grupā viņš 5.vietā. Kopvērtējumā ātrāko desmitnieku noslēdza Kaspars Krēvics (“Trailinity/ Noskrien Cēsis/ INOV-8”), kuram 5.vieta V20 grupā. V60 grupā kārtējo uzvaru izcīnīja Ivars Oraševskis (“Noskrien Cēsis”), garantējot uzvaru grupā arī sezonas kopvērtējumā. 6.vietā šajā grupā Mazsalacā – Normunds Tumulis (“Noskrien Cēsis”).



Kā jau minēts, sporta distancē absolūtajā vērtējumā pirmais Kristaps Magone, kuram pirmā vieta arī V30 grupā. V50 grupā 4.vietā Aldis Zelčs (“Virsotne/ Marmot”); S30 grupā 4.vietā Rūta Dāboliņa (OK “Meridiāns”); S50 grupā kārtējo uzvaru izcīnīja Anita Ieviņa (“Noskrien Cēsis”), nodrošinot uzvaru arī sezonas kopvērtējumā, bet tūlīt aiz goda pjedestāla Mazsalacā viņas komandas biedrene Vineta Skrastiņa.

Komandu kopvērtējumā “Noskrien Cēsis” šobrīd saglabā sesto vietu 24 komandu konkurencē.

Noslēdzošais posms 9.martā Smiltenē, kad tiks sveikti arī kopvērtējuma uzvarētāji. Tie, kuri piedalījušies vismaz trijos posmos, saņems piemiņas medaļas, un rīkotāji informē, ka tās pasniegs Latvijas hokeja izlases bijušais kapteinis Kaspars Daugaviņš.