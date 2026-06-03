Vieglatlēti krāj pieredzi un medaļas

Vieglatlēti gatavojas vasaras svarīgākajām sacensībām – valsts čempionātam, tāpēc izmanto visas iespējas startēt , lai papildinātu sacensību pieredzi un saprastu, kas vēl jāuzlabo, lai īstajā brīdī būtu labākajā formā.
Lūk, dažu sacensību rezultāti.
Rīgas sporta skolas “Arkādija” kausa izcīņā vieglatlētikā no Cēsu novada startēja tikai Māra Urtāna audzēkne Luīze Geistarde (CPSS/ Cēsu VK), lodes grūšanā sieviešu konkurencē izcīnot uzvaru. Labākajā mēģinājumā viņa sasniedza rezultātu 14,59m, kas ir viņas otrs labākais rezultāts karjerā.
Ogres novada sporta centra sacensībās vieglatlētikā jau startēja kuplāks pulks mūsējo.
100m sprintā U18 grupā jaunietēm 30 skrējēju konkurencē ceturtajā vietā Egija Mihailova (CPSS/ MSĢ; treneri: Diāna Lāce/ Viktors Lācis). 200 m distancē viņai piektā vieta ar jaunu personīgo rekordu 26,45 sekundes.
Jauniešiem U18 grupā 800m distancē 5.vietā Haralds Hasners (CPSS; Māris Bogdanovs), sasniedzot savu līdz šim labāko laiku 2:12,65.
3000m skrējienā apvienotajā U20/ U23 grupā sestajā vietā Rinalds Ruža (OK “Meridiāns”/ CPSS).
Lodes grūšanā jauniešiem U20 grupā vīriešiem ar savu otru labāko rezultātu karjerā – 16,38m uzvarēja Toms Samauskis (Cēsu VK/ Valmieras SS; M. Urtāns). Trešais šajā grupā Jēkabs Berkholcs (CPSS/ Cēsu VK; M/ Urtāns), viņa rezultāts 14,01m.
T. Samauskis palika nepārspēts arī diska mešanā, sasniedzot rezultātu 54,14m, kas ir otrs viņa labākais rezultāts, startējot ar 1,75kg disku.
U18 grupā 5.vietā Roberts Mendriķis (CPSS/ Cēsu VK; M. Urtāns), viņa rezultāts 11,70m, bet sestais – Dominiks Kreicbergs (CPSS; M. Bogdanovs) – 11,09m. Jāmin, ka D. Kreicbergs startēja arī šķēpa mešanā, kur ar rezultātu 38,68m ierindojās 6.vietā.
Cēsu Pilsētas stadionā aizvadītas Cēsu novada 6.Bērnu sacensības četrcīņā, kurās 102 dalībnieki sacentās trijās vecuma grupās četrās vieglatlētikas disciplīnās.
U10 un U12 grupas dalībnieku disciplīnas: bumbiņas mešana, 60 metru sprints, tāllēkšana un 200 metru skrējiens. Vietu sadalījums tika noteikts, ņemot vērā katrā disciplīnā iegūto vietu summu.
Uz goda pjedestāla kāpa: U10 grupā meitenēm: Loreta Kārkliņa, Lonija Strupause, Una Kupča, bet šajā vecuma grupā zēnu konkurencē: Valters Lazdiņš, Augusts Majors, Pēteris Tomsons.
U12 meitenēm: Jasmīna Breikša, Amēlija Citoviča, Patrīcija Mikolaja, bet zēnu konkurencē: Ernests Sproģis, Justs Virskulis, Roberts Lubūzis.
U14 grupas zēni un meitenes sacentās lodes grūšanā, 100 metru sprintā, tāllēkšanā un 400 metru skrējienā. Meiteņu konkurencē pārliecinošu sniegumu rādīja Paula Veide, kura palika nepārspēta visās disciplīnās. Otrajā vietā Katrīna Šņepste, trešajā – Kristela Ivanova.
Zēnu konkurencē uzvarēja Martins Kornets, kurš bija labākais 100 un 400 metros, kā arī tāllēkšanā, bet lodes grūšanā uzrādīja otro rezultātu. Otrais- Rinalds Raiska, bet trešais- Gustavs Ruberts, kuram bija labākais rezultāts lodes grūšanā.
Vēl jāmin Rojas ultramaratona festivāls, kurā notika arī 24h skrējiens, kas vienlaikus bija Latvijas čempionāts. Protams, šis nav skrējiens, kurā būs daudz dalībnieku, jo prasa ļoti daudz spēka Uz starta stājās 36 dalībnieki, viņu vidū arī Rihards Dāboliņš (“Noskrien Cēsis”). Diennakts laikā viņš pieveica 179,037kilometrus, kas absolūtajā vērtējumā deva 11.vietu, bet VU2 grupā atnesa bronzas godalgu. Ja salīdzina ar pērno gadu, šogad ir jūtams progress, jo pērn 24h skrējienā Rihards sakrā- ja 111, 126km, finišējot 22.vietā.
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