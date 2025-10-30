PIESLĒGTIES
"Vidzemes Būvservisa" tūre badmintonā

Oļģerts Tīliks
06:11
30.10.2025
4
Badmintons

Veiksmīgi. Divas no novada meistarsacīkšu uzvarētāju sešnieka (no labās): 1.vietas ieguvēja Anita Aļļēna, 3.vietā Paula Udrovska. FOTO: no albuma

Cēsu novada un sporta kluba ” Saulrīti ” 2025.gada meistarsacīkstēm badmintonā pielikts kārtīgs punkts. Vēl pēdējā, desmitajā, sacensību kārtā Fortūna uzsmaidīja cēsniecei Paulai Udrovskai (LBF reitingā 67. no 530), paverot ceļu uz bronzas balvu sieviešu vienspēļu kopvērtējumā. Sacensību nolikumā minēts, ka gada garumā nevērtē katra spēlētāja vienu neveiksmīgākās kārtas rezultātu. Lai arī Paula finālā divos setos zaudēja kluba partnerei Anita Aļļēnai (71.) 0:2 ­­­(15:21 ; 9:21 ), iepriekšējās tūrēs iekrātais noderēja. Zināms, ka badmintons ir olimpiskais sporta veids, tāpēc arī novada meistarsacīkstēs minam sešnieka pjedestālu. Uz tā dāmām Anita Aļļēna, Aiga Strazdiņa, Paula Udrovska, Linda Romanovska, Renāte Petzāle un Rūta Straumīte.           

Vīru vienspēlēs šoreiz  mājiniekam Ivo Keišam (7. no 541) finālā pretī stājās Ivars Petrovskis (24.). Siguldietim spēka pietika vien pirmajam setam. Uzvarot divos setos 2:0 ( 22:20 ; 21:7), Ivo varēja gavilēt. Vēl sešniekā vietas izcīnīja Armands Šteins, Gatis Drunka, Raimonds Urtāns, Aivis Romka. Gada kopvērtējumā Ivo Keišs, Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Aivis Romka, Alvins Rodrigezs, Viktors Sarkanābols.  Dāmām  gada dubultspēļu laureātes Ērika Romka, Anita Aļļēna, Aiga Strazdiņa, Paula Udrovska, Kristiāna Tīlika, Renāte Petzāle.   Vīru dubultspēlēs gada pēdējā tūrē uzvarēja Gatis Drunka/Ivo Keišs, Aivis Romka/Armands Šteins, Ivars Petrovskis/Raimonds Urtāns. Gada spēlētāju godā Ivars Petrovskis, Aivis Romka, Armands Šteins, Alvins Rodrigezs, Viktors Sarkanābols, Uldis Lazdiņš. Savukārt jauktajās dubultspēlēs par tādiem  varēs saukties Aivis Romka, Vktors Sarkanābols, Ivars Petrovskis, Alvins Rodrigezs, Džeims Mūrs, Andrejs Andrejevs un Aiga Strazdiņa, Ērika Romka,  Anita Aļļēna, Rūta Straumīte, Maruta Cēsniece, Kristiāna Tīlika.

Saistītie raksti

Florbolisti svin uzvaras

05:16
29.10.2025
85

Latvijas florbola čempionātā aizvadītā nedēļa bija veiksmīga Cēsu novada vīriešu komandām, visas spēles noslēdzās ar uzvarām. Virslīgā Cēsu “Lekrings” savā laukumā uzņēma komandu “Bauska”, un šī cēsniekiem bija pagaidām rezultatīvākā spēle. Kopumā komandas šajā spēlē guva 20 vārtus. Lai arī pēc pirmās trešdaļas mājinieku pārsvars bija tikai 2:1, spēles turpinājumā izpaudās “Lekrings” florbolistu pārākums, un, […]

Davis Maklers 2

Džeinas Eglītes ieraksts Cēsu futbola vēsturē

05:56
27.10.2025
151

Džeina Eglīte ir pirmā cēsniece, kura kļuvusi par divkārtējo čempioni Latvijas sieviešu futbola līgā, startējot “Rīga FC Woman” sastāvā. Lai arī regulārā sezona nav noslēgusies, komanda konkurentēm vairs nav sasniedzama, “Rīga FC Woman” jau pasniegts čempionu kauss un zelta medaļas. Komanda nosargāja pērn iegūto titulu, un abās sezonās spēlēja arī Džeina. Šogad valsts čempionātā viņa […]

Dzeina Eglite2

Basketbola sezona sākusies pieaugušo komandām

05:12
23.10.2025
91

Startējis Latvijas basketbola čempionāts, kurā piedalās divas biedrības “Cēsu basketbola attīstībai” komandas, kas veidotas sadarbībā ar Cēsu pilsētas Sporta skolu (CPSS). Sākums nav tik spīdošs, kā gribētos, zaudējumu ir vairāk, bet ir tikai sākums. Latvijas sieviešu basketbola līgas 2.divīzijā komanda “CBA/CPSS” aizvadījusi pirmās trīs spēles, piedzīvojot divus zaudējumus un izcīnot vienu uzvaru. Sezona komandai sākās […]

Demija Tijare

Rollerslēpotāji atkal pieveic Saules kalnu

06:10
22.10.2025
73

Olimpiskā centra “Cēsis” slēpošanas un biatlona kompleksā aizvadītas ikgadējās sacensības “Saules kalna izaicinājums”, ko rīko biedrība “Rollertour” sadarbībā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”. Tā jau ierasti noslēdzas sacensību sezona vasaras – rudens jeb bezsniega periodā. Šī ir iespēja redzēt, kā veicies vasaras treniņos, jo sacensības prasa labu fizisko sagatavotību. Sacensību formāts visu pastāvēšanas laiku nemainīgs, […]

Alise Krastina

Atzīstams sniegums Eiropas līgā

06:15
18.10.2025
80

Pirmais posms notika Rīgā. Pirmajā spēlē cēsniecēm zaudējums pret Dānijas komandu “BC Aabyhoj” ar rezultātu 29:47. Rezultatīvākā bija Marija Dzihora, kura guva septiņus punktus. Zaudējums arī otrajā spēlē pret “BS Rīga/ Centrs” ar 57:73. Lai arī cēsnieces centās turēt līdzi, pēc pirmās ceturtdaļas tikai 10:12, taču pretinieces soli pa solim spēja palielināt starpību, novedot spēli […]

Eiropas Liga

Īstens rudens kross

05:30
15.10.2025
104

Latvijas čempionāts krosā jau ierasti notika Cēsu novadā pie Āraišu dzirnavām. Latvijas Vieglatlētikas savienībai (LVS) tās noslēdza šīs vasaras sacensību sezonu. Pēc saulainās sestdienas atnāca lietaini vēsā un vējainā svētdiena, kas sacensības padarīja par īstu rudens krosu. Līdzjutējiem gan bija iespēja priecāties par lielisko ainavu ar rudens iekrāsotiem kokiem, bet sportistiem visa uzmanība bija jāvelta […]

Kross Baiba

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
15
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
21
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
24
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
92
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
28

Tautas balss

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
32
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
26
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
20
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
24
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
45
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
11

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
34

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
30

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054