"Vidzemes Būvservisa" tūre badmintonā

Cēsu novada un sporta kluba ” Saulrīti ” 2025.gada meistarsacīkstēm badmintonā pielikts kārtīgs punkts. Vēl pēdējā, desmitajā, sacensību kārtā Fortūna uzsmaidīja cēsniecei Paulai Udrovskai (LBF reitingā 67. no 530), paverot ceļu uz bronzas balvu sieviešu vienspēļu kopvērtējumā. Sacensību nolikumā minēts, ka gada garumā nevērtē katra spēlētāja vienu neveiksmīgākās kārtas rezultātu. Lai arī Paula finālā divos setos zaudēja kluba partnerei Anita Aļļēnai (71.) 0:2 (15:21 ; 9:21 ), iepriekšējās tūrēs iekrātais noderēja. Zināms, ka badmintons ir olimpiskais sporta veids, tāpēc arī novada meistarsacīkstēs minam sešnieka pjedestālu. Uz tā dāmām Anita Aļļēna, Aiga Strazdiņa, Paula Udrovska, Linda Romanovska, Renāte Petzāle un Rūta Straumīte.
Vīru vienspēlēs šoreiz mājiniekam Ivo Keišam (7. no 541) finālā pretī stājās Ivars Petrovskis (24.). Siguldietim spēka pietika vien pirmajam setam. Uzvarot divos setos 2:0 ( 22:20 ; 21:7), Ivo varēja gavilēt. Vēl sešniekā vietas izcīnīja Armands Šteins, Gatis Drunka, Raimonds Urtāns, Aivis Romka. Gada kopvērtējumā Ivo Keišs, Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Aivis Romka, Alvins Rodrigezs, Viktors Sarkanābols. Dāmām gada dubultspēļu laureātes Ērika Romka, Anita Aļļēna, Aiga Strazdiņa, Paula Udrovska, Kristiāna Tīlika, Renāte Petzāle. Vīru dubultspēlēs gada pēdējā tūrē uzvarēja Gatis Drunka/Ivo Keišs, Aivis Romka/Armands Šteins, Ivars Petrovskis/Raimonds Urtāns. Gada spēlētāju godā Ivars Petrovskis, Aivis Romka, Armands Šteins, Alvins Rodrigezs, Viktors Sarkanābols, Uldis Lazdiņš. Savukārt jauktajās dubultspēlēs par tādiem varēs saukties Aivis Romka, Vktors Sarkanābols, Ivars Petrovskis, Alvins Rodrigezs, Džeims Mūrs, Andrejs Andrejevs un Aiga Strazdiņa, Ērika Romka, Anita Aļļēna, Rūta Straumīte, Maruta Cēsniece, Kristiāna Tīlika.
