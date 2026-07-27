Pasaules čempionātā BMX dāmu U23 grupā sudraba medaļa un vicečempiones tituls mūsu novadniecei, jaunpiebaldzēnietei Veronikai Monikai Stūriškai.
Pasaules čempionātā BMX dāmu U23 grupā sudraba medaļa un vicečempiones tituls mūsu novadniecei, jaunpiebaldzēnietei Veronikai Monikai Stūriškai. Latvijas Riteņbraukšanas federācija vēsta, šoreiz medaļu sadalījumu noteica bez izšķirošo braucienu aizvadīšanas, jo Austrālijas ļoti spēcīgais vējš organizatoriem dalībnieku drošības dēļ vispirms lika sacensību sākumu vairākas reizes atlikt. Vēja virziens bija tāds, ka pirmajā taisnē tas pūta no sāniem, kas no drošības viedokļa ir īpaši bīstami. Laika apstākļiem nemainoties, organizatori pieņēma ļoti sāpīgu, taču pamatotu lēmumu — izšķirošos braucienus atcelt.
Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība (UCI) informē, ka saskaņā ar tās noteikumiem, ja sacensības tiek atceltas pirms fināla brauciena, par galīgajiem rezultātiem tiek pasludināti pēdējā aizvadītajā posmā sasniegtie rezultāti. Šoreiz par tiem tika pasludināti pirmās sacensību dienas rezultāti.
“UCI atzīst, ka šis lēmums rada vilšanos visām iesaistītajām pusēm, tomēr dalībnieku, brīvprātīgo un skatītāju drošība ir UCI galvenā prioritāte,” savā paziņojumā uzsver Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība.
Pasaules čempionātā BMX braucēji paspēja startēt tikai pirmās dienas sacensībās, un savu pirmo braucienu Veronika aizvadīja teicami, pārliecinoši finišējot pirmajā vietā un uzrādot trešo labāko laiku starp visām 29 braucējām. Taču sacensību formāts paredz, ka braucējas tiek vērtētas pēc ieņemtajām vietām braucienos, nevis absolūtajiem apļu laikiem. Tādējādi uz goda pjedestāla kāpa trīs ātrākās savu braucienu uzvarētājas, un šajā konkurencē V. Stūriškai otrs labākais laiks, tātad arī otrā vieta. Ļoti iespējams, ka, šādi tiekot pie medaļas, gandarījums ir mazāks, nekā būtu, to izcīnot fināla braucienā, bet vicečempiones tituls parāda, ka katrā braucienā ir jāiet uz maksimālo, jo nekad nevar zināt, kā viss var pavērsties.
Trenera Ģirta Kātiņa audzēkne Veronika, kura pārstāv klubu “Silvas Ziķeri”/ Smiltenes BJSS, pēc gada pārtraukuma atkal kāpa uz goda pjedestāla. Atgādināsim, ka 2024. gadā viņa kļuva par pasaules čempioni.
Veronikai šis ir sudrabotais gads, sudraba medaļa izcīnīta arī Eiropas čempionātā.
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