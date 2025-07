Veronika Monika Stūriška nosargā Eiropas čempiones titulu

Valmierā, Māra Štromberga BMX trasē, aizvadīts BMX Eiropas čempionāts, kurā piedalījās vairāk nekā 1200 sportistu.

Šis sportistiem ir gaidīts notikums, jo, kā norādījis Eiropas Riteņbraukšanas savienības (UEC) prezidents Enrico Della Casa, Valmierā ir viena no ikoniskākajām trasēm Eiropas un pasaules BMX riteņbraukšanas kartē – izcils sporta centrs un īsts Eiropas lepnums. Atgriezties Latvijā – vienā no mūsu diviem Eiropas BMX centriem – līdzās Veronai Itālijā ir īpašs notikums.



Mūsu novada sporta draugiem galvenais starts bija U23 dāmu konkurencē, kur uz starta Eiropas un pasaules čempione Veronika Monika Stūriška no Jaunpiebalgas. Var atgādināt, ka nedēļu iepriekš viņa šajā trasē kļuva par Latvijas čempioni, tiesa, tad konkurence bija minimāla, bet tas bija labs treniņš Eiropas meistarsacīkstēm. Pati Veronika šo trasi uzskata par savu mājas trasi, jo vasarā tajā trenējas ik dienu.

Pērn Eiropas čempiones titulu viņa izcīnīja Itālijā, trasē Veronā, tāpēc Veronikai bija īpaša motivācija uzvarēt arī savās mājās. Un šo uzdevumu viņa paveica spīdoši, pārliecinoši uzvarot visos trijos braucienos ceļā līdz finālam – pirmajā kārtā, ceturtdaļfinālā un pusfinālā. Tas bija devis pārliecību, ko Jaunpiebalgas braucēja turpināja arī finālā. Viņa jau pirmajā virāžā iebrauca kā līdere un šo pozīciju noturēja līdz pat finišam. Lai arī šoreiz konkurence bija sīvāka, par to gādāja Pasaules kausa posmu uzvarētāja nīderlandiete Mišela Vissinga, taču Veronika Monika Stūriška droši kontrolēja situāciju, finiša līniju šķērsojot pirmā! Pēc tam sportiste ar gandarījumu varēja atgriezties finiša taisnē, lai saņemtu aplausus no daudzajiem līdzjutējiem.



Sarunā ar “Druvu” Veronika atzina, ka viņai ļoti patīk braukt šajā trasē treniņos, bet ne sacensībās, tāpēc bijušas zināmas bažas, kā veiksies: “Papildu slodzi uzlika arī dažādas intervijas, fotosesijas, filmēšana, citi publiskie pasākumi pirms Eiropas čempionāta. Tāpēc man bija svarīgi parādīt, ka varu ne tikai būt uzmanības centrā, bet arī labi nostartēt. Kad uzvarēju, tiešām bija asaras acīs, ka to paveicu, turklāt Latvijā, savu līdzjutēju priekšā. Pirms gaidāmā pasaules čempionāta tas bija ļoti svarīgs panākums, kas iedod pārliecību, jo, protams, gribētu nosargāt arī pasaules čempiones titulu!”



Atgādināsim, ka pirms kāda laika sportiste piedzīvoja sāpīgu kritienu Pasaules kausa posmā, ieguva smadzeņu satricinājumu, kas lika ārstēties gultas režīmā. Jautāta, vai tas nav atstājis sekas, viņa saka, ka vēl pagājušajā nedēļā Latvijas čempionātā nejutusies par visiem simts procentiem: “Atzīšos, bija satraukums, kā būs Eiropas čempionātā, bet jutos ļoti labi, un nekas nelika manīt, ka būtu bijusi piespiedu pauze.”

Sestdien, kad Eiropas čempionātā notika galvenie braucieni elites, U23 un junioru grupās, laika apstākļi bija perfekti un visu noteica tikai katra sportista veikums, nevis vējš vai slapjā trase.



Ja no malas izskatījās, ka Veronikai uzvaras visos braucienos nāca viegli, viņa smejot norāda, ka distancē atelpas nav bijis, maksimāla atdeve visos braucienos: “Viegli jau nebija, tā nebija nekāda pabraukāšanās. Visu laiku startēju no astotā celiņa, bet pirmā taisne tur samērā īsa, ik reizi bija jādomā – saies vai nē. Kad pusfinālā uzrādīju labāko apļa laiku, kas deva man pirmo izvēli, bija skaidrs, ka atkal startēšu no astotā celiņa, tad bija ļoti laba sajūta un vēlme tikpat labu braucienu atkārtot finālā, kas arī izdevās. Atzīšos, kad finālā trešās taisnes beigās nedaudz sagrīļojos, sabijos, jo finiša taisne ir tāda nedaudz piņķerīga un katra kļūme varēja maksāt uzvaru. Bet noturējos un finišēju pirmā!”



Jautāta par astotā celiņa izvēli, kas jau kļuvusi par Veronikas zīmolu, viņa saka: “Jā, man tas patīk, jo tad labā mala brīva, neviens netraucē. Valmierā trases īpatnība tāda, ka pirmie trīs celiņi pirmās taisnes beigās it kā pazūd, tie neiet taisni, bet aizvirzās pa labi, tādēļ, ja brauksi pilnīgi taisni, būsi zālītē. Tāpēc te, atšķirībā no citām trasēm, no astotā celiņa ir īsāks ceļš līdz iekšmalai, un visos braucienos man pirmajā līkumā izdevās iebraukt pirmajai, izvairoties no sadursmēm.”



Jau vakar Veronika kopā ar treneri devās uz Dānijas galvaspilsētu Kopenhāgenu, kur jūlija pēdējās nedēļas nogalē notiks pasaules čempionāts. Viņa pastāstīja, ka šajā trasē vēl nekad nav braukusi, tāpēc svarīgi to maksimāli labi iepazīt, piebraukt. Tur tika aizvadītas vairākas treniņu sesijas, tad atpakaļ uz Latviju, lai turpinātu gatavoties gada izšķirošajam notikumam.



Vēl var minēt, ka Eiropas čempionātā sievietēm elites grupā Latvijas pārstāve Vineta Pētersone šoreiz neiekļuva finālā un čempionātā ierindojās desmitajā vietā.