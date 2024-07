Veiksmīgi starti jaunajiem jātniekiem

Daugavpils pusē aizvadītas Baltijā lielākās orientēšanās sacensības “Kāpas trīsdienas”, kas šogad pulcēja 1850 dalībniekus no 12 valstīm, 157 orientēšanās klubiem. To vidū arī klubs “Meridiāns OK/ CPSS”, klubu vērtējumā ieņemot sesto vietu. “Kāpas trīsdienās” dalībnieki atbilstoši savām spējām var izvēlēties veikt īso (S) vai garo (L) distanci. Orientieristi trīs dienu laikā sacentās trijās distancēs, katrā […]