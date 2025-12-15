PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 15. decembris
Vārda dienas: Johanna, Hanna, Jana
Vecpiebaldzēni tiek uz 1. līgu

Jānis Gabrāns
06:13
15.12.2025
5
Vecp

Uzvarētāji. Latvijas komandu čempionātā šautriņu mešanā Vecpiebalgas kluba komanda (no kreisās) Jānis Zommers, Gunārs Zommers, Andis Lauva un Kaspars Kalējs regulārajā čempionātā bija labākie 2C līgā, bet izslēgšanas turnīrā izcīnīja bronzas godalgas. FOTO: no Latvijas darts organizācijas albuma

Gada izskaņā aizvadītas iz­šķirošās sacensības Latvijas darts organizācijas rīkotajos turnīros.
Uz Latvijas komandu čempionāta finālturnīru Rīgā devās arī Vecpiebalgas šautriņu mešanas kluba komanda: Gunārs Zom­mers, Jānis Zommers, An­dis Lauva un Kaspars Kalējs. Pirms sacensību sākuma tika sveiktas labākās komandas regulārajā čempionātā, un te uzvarētāju kauss vecpiebaldzēniem, kuri bija labākie 2C līgā.

Sacensībās Rīgā pirmajā dienā notika Jāņa Straumes kauss šautriņmešanā komandām, kur vīriešu konkurencē startēja 21 komanda. Vecpiebalgas komanda savā apakšgrupā ar 9:2 uzveica Kuldīgas komandu, ar 5:9 zaudēja Liepājas komandai “Pe­lēkais vienradzis”, bet tas neliedza iekļūt izslēgšanas spēlēs. Tur pirmajā kārtā pretī cita Lie­pājas komanda “Baltais Vien­radzis”, arī pret to piedzīvots zaudējums 5:9, un turnīrs noslēgts 10.vietā

Nākamajā dienā Latvijas komandu čempionāta izslēgšanas spēles, kur 2.līgā pirmajā kārtā vecpiebaldzēniem pretī stājās “Bauskas Darts” komanda. Uz­va­ra nāca itin viegli, Vecpie­balgas klubs bija pārāks ar 9:2, iekļūstot ceturtdaļfinālā. Te spēkošanās jau nopietnāka, tomēr arī gūta uzvara ar 9:6 pār “Do­bele Dart Club” komandu. Pus­finālā nācās mēroties spēkiem ar Gulbenes 2. komandu, kur pārāki bija gulbenieši, uzvarot ar 9:3. Vecpiebal­dzēniem sekoja izspēle par trešo vietu, kur viņi pārliecinoši ar 9:2 pieveica “DK Dārtplēsis”, izcīnot bronzas medaļas 2. līgas izslēgšanas spēlēs!

Kā vēsta informācija, nā­ka­majā sezonā 1. līgā komandu skaits tiek palielināts līdz desmit, kas nozīmē, ka tur vieta arī Vecpie­balgas klubam.

Noskaidroti arī vietu ieguvēji Latvijas individuālajā čempionātā. Spēcīgākajā A divīzijā vīriešu konkurencē veiksmīgs starts vecpiebaldzēnam Oska­ram Kuzmanam, kurš startē individuāli. Apakšgrupā viņš uzvarēja visās spēlēs, iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Tur pirmajā kārtā viņš aizraujošā cīņā, izspēlējot maksimālo legu skaitu, ar 6:5 pārspēja Aivaru Sutku, bet ceturtdaļfinālā ar 6:3 bija pārāks pār Robertu Buļko. Tas ļāva iekļūt pusfinālā, kur nācās piedzīvot zaudējumu 1:6 pret Lietuvas pārstāvi Arunas Sakalauskas, kurš vēlāk kļuva par čempionu. Atbilstoši sacensību nolikumam pusfinālu zaudētājiem tika bronzas godalgas, tātad arī O. Kuz­manam. Var minēt, ka individu­ālajā reitingā Oskars ieņem augsto 7. vietu.

