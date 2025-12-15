Vecpiebaldzēni tiek uz 1. līgu

Gada izskaņā aizvadītas izšķirošās sacensības Latvijas darts organizācijas rīkotajos turnīros.
Uz Latvijas komandu čempionāta finālturnīru Rīgā devās arī Vecpiebalgas šautriņu mešanas kluba komanda: Gunārs Zommers, Jānis Zommers, Andis Lauva un Kaspars Kalējs. Pirms sacensību sākuma tika sveiktas labākās komandas regulārajā čempionātā, un te uzvarētāju kauss vecpiebaldzēniem, kuri bija labākie 2C līgā.
Sacensībās Rīgā pirmajā dienā notika Jāņa Straumes kauss šautriņmešanā komandām, kur vīriešu konkurencē startēja 21 komanda. Vecpiebalgas komanda savā apakšgrupā ar 9:2 uzveica Kuldīgas komandu, ar 5:9 zaudēja Liepājas komandai “Pelēkais vienradzis”, bet tas neliedza iekļūt izslēgšanas spēlēs. Tur pirmajā kārtā pretī cita Liepājas komanda “Baltais Vienradzis”, arī pret to piedzīvots zaudējums 5:9, un turnīrs noslēgts 10.vietā
Nākamajā dienā Latvijas komandu čempionāta izslēgšanas spēles, kur 2.līgā pirmajā kārtā vecpiebaldzēniem pretī stājās “Bauskas Darts” komanda. Uzvara nāca itin viegli, Vecpiebalgas klubs bija pārāks ar 9:2, iekļūstot ceturtdaļfinālā. Te spēkošanās jau nopietnāka, tomēr arī gūta uzvara ar 9:6 pār “Dobele Dart Club” komandu. Pusfinālā nācās mēroties spēkiem ar Gulbenes 2. komandu, kur pārāki bija gulbenieši, uzvarot ar 9:3. Vecpiebaldzēniem sekoja izspēle par trešo vietu, kur viņi pārliecinoši ar 9:2 pieveica “DK Dārtplēsis”, izcīnot bronzas medaļas 2. līgas izslēgšanas spēlēs!
Kā vēsta informācija, nākamajā sezonā 1. līgā komandu skaits tiek palielināts līdz desmit, kas nozīmē, ka tur vieta arī Vecpiebalgas klubam.
Noskaidroti arī vietu ieguvēji Latvijas individuālajā čempionātā. Spēcīgākajā A divīzijā vīriešu konkurencē veiksmīgs starts vecpiebaldzēnam Oskaram Kuzmanam, kurš startē individuāli. Apakšgrupā viņš uzvarēja visās spēlēs, iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Tur pirmajā kārtā viņš aizraujošā cīņā, izspēlējot maksimālo legu skaitu, ar 6:5 pārspēja Aivaru Sutku, bet ceturtdaļfinālā ar 6:3 bija pārāks pār Robertu Buļko. Tas ļāva iekļūt pusfinālā, kur nācās piedzīvot zaudējumu 1:6 pret Lietuvas pārstāvi Arunas Sakalauskas, kurš vēlāk kļuva par čempionu. Atbilstoši sacensību nolikumam pusfinālu zaudētājiem tika bronzas godalgas, tātad arī O. Kuzmanam. Var minēt, ka individuālajā reitingā Oskars ieņem augsto 7. vietu.
