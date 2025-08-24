PIESLĒGTIES
“Vaivīte” beidzot tiek pie titula

Jānis Gabrāns
06:25
24.08.2025
4
Vaivite

Čempioni. Cēsu novada atklātajā futbola čempionātā pie čempionu kausa beidzot tika komanda “FK Vaivīte”, kas šogad atzīmē savas pastāvēšanas 20 gadi. FOTO: no albuma

Savā 20. pastāvēšanas gadā futbola klubs “Vaivīte” izcīnīja pirmo čempionu titulu Cēsu atklātajā futbola čempionātā 7:7. Prieks vēl īpašāks, jo tas notika čempionāta desmitajā sezonā.

Komanda piedalījusies gandrīz visos čempionātos, bijusi god­algotajās vietās, pērn palika otrajā vietā, nu beidzot bija viņu sezona, kurā bija tikai uzvaras, nevienu spēli nezaudējot.

Čempionātā piedalījās piecas komandas, kas nav daudz, ņemot vērā, ka bijušas vasaras, kad startēja vairāk nekā desmit komandu un spēles notika divās līgās. Taču viens no čempionāta rīkotājiem Rihards Ieviņš norāda, ka nelielais komandu skaits nenozīmē, ka krītas spēļu vai organizatoriskā kvalitāte: “Cēsu čempionāts vienmēr tiecies pēc labākā, un to latiņu cenšamies turēt”.

Jautāts, kas ietekmē komandu skaitu, viņš saka, ka tas ir tikai un vienīgi cilvēciskais faktors: “Jābūt vienam entuziastam, kurš grib pulcēt komandu, un tā būs, jo spēlēt gribētāju netrūkst. Tikai vajag vienu, kurš gatavs aicināt visus kopā, organizēt treniņus, pieteikšanas čempionātam, kārtot pārējās lietas. Ja tāda nav, nav arī komandas. Kādreiz bija komanda “Rauna” ar labām tradīcijām un panākumiem mūsu čempionātā, bet, tiklīdz spēlētājs, kurš bija tas dzinējspēks, beidza spēlēt, komanda beidza pastāvēt. Savukārt debijas sezonai ir komanda “IVI ETE TETE”, kur viens puisis gribēja spēlēt un noorganizēja komandu.”

Čempionātā komandas izspēlēja divus apļus, un, kā jau minēts, “Vaivīte” visās astoņās spēlēs svinēja uzvaras. Arī vārtu attiecība ļoti pozitīva, gūti 35, zaudēti tikai septiņi, un jau pāris kārtas pirms beigām bija skaidrs, ka čempionu kauss tiks tieši “Vaivītei”. Par komandas labāko spēlētāju šajā sezonā tika atzīts Gatis Krieviņš. Komandas rezultatīvākais spēlētājs bija Svajunas Fokas, kurš guva desmit vārtus, iedeva sešas rezultatīvas piespēles un noslēgumā saņēma balvu kā visa čempionāta rezultatīvākais spēlētājs un labākais vārtu guvējs. Čempionāta rezultatīvākā piespēlētāja balva Dmitrijam Sliņko, kurš atzīmējās ar sešām piespēlēm.

Čempionāta otrās vietas liktenis izšķīrās pēdējā spēlē, kurā tikās “Eglītes mežs” (Mazsalaca) un “Real Cēsis”. Pirms tās par vienu punktu vairāk bija Mazsalacas komandai, tāpēc cēsniekiem bija vajadzīga tikai uzvara. Taču “Eglītes mežs” bija maksimāli noskaņojušies to nepieļaut. Katrā puslaikā gūstot pa trim vārtiem, savus nosargājot neieņemtus, “Eglītes mežs” svinēja uzvaru 6:0, izcīnot sudraba godalgas. Pērn viņiem bija bronzas medaļas, un interesanti, ka arī tad tas izšķīrās pēdējā spēlē un arī pret “Real Cēsis”, un arī pārāki bija Mazsalacas futbolisti.

Labākā spēlētāja balvu saņēma Druvis Ruciņš, bet rezultatīvākais bija Toms Riekstiņš, kuram seši vārti un viena rezultatīva piespēle.

Trešajā vietā “Real Cēsis” komanda, kurai šis tikai otrais gads čempionātā. Komandas labākā spēlētāja balvu saņēma Aleksis Gušča, bet visvairāk vārtus – trīs – guva Martins Raudziņš, kurš atdeva arī vienu rezultatīvu piespēli. Četri rezultativitātes punkti (2+2) arī Martinam Traubergam.

Tūlīt aiz godalgoto svītras palika komanda, kas šajā sezonā atgriezās Cēsu čempionātā – “Einšteins”. Labākā spēlētāja balvu saņēma Andris Malkavs, kurš guva trīs vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles. Trīs vārti arī Klāva Rozīša kontā. “Einšteins” saņēma arī godīgākās komandas balvu.

Piektajā vietā palika sezonas jaunpienācēji – “IVI ETE TETE”, bet, lai arī pie uzvarām tikt neizdevās, gluži peramie zēni nebija, gandrīz nevienu spēli neatdeva bez pamatīgas cīņas. Labākā spēlētāja balvu saņēma Emīls Liepiņš, komandā rezultatīvākais (2+3) bija Sergejs Voldiņš, bet trīs vārtus guva Kaspars Rozgalis. “IVI ETE TETE” saņēma arī balvu kā organizētākā komanda.

Apbalvošanas ceremonijā tika sumināti arī visa turnīra labākie spēlētāji, šoreiz visi no komandas “Vaivīte”, labākais aizsargs – Dmitrijs Sļiņko, labākais vārt­sargs – Jānis Miķelsons, labākais uzbrucējs – Māris Ķauķītis.
Rīkotāji saka paldies tiesnesim Krišjānim Kļaviņam, kurš tika galā ar visām spēlēm: “ Noteikti vēlamies pateikt paldies katrai komandai, kas piedalījās šajā sezonā, par aizraujošām spēlēm, par intrigām spēlēs, skaistiem vārtiem un piespēlēm.

Ceram arī uz tādu pašu atsaucību nākamajā sezonā un noteikti gaidām arī jaunu komandu pieteikumus.”
Runājot par aizvadītajām desmit sezonām, R. Ieviņš akcentē, ka šis turnīrs nenoliedzami iedevis pozitīvu virzību futbola attīstībai Vidzemē: “No mazajām komandām, kas spēlēja mūsu čempionātā, ir izaugušas lielās, kas piedalās 11:11 futbolu valsts čempionāta 3.līgā. Te var minēt “FK Sigulda”, FC “Gauja” un vēl citas. Mūsu turnīrs bijis futbola veicinātājs, lai komandas izaugtu. Mazais turnīrs ir iespēja sākt spēlēt vai nepamest futbolu, ja vairs nav lielās komandas, kā arī, ja aktīvā futbola gaitas tiek noliktas malā. Uzskatu, ka tādam formātam jābūt, ja mūsu turnīra nebūtu, domāju, ka ne “Vaivīte”, ne “Eglītes mežs”, ne citas futbolu nespēlētu, jo tieši šis ir viņu turnīrs. Ceru, ka ar savu līdzfinansējumu atgriezīsies arī pašvaldība, jo izmaksas palielinās, bet gribam noturēt uzlikto latiņu! Paldies Andim Rozītim un Latvijas Futbola federācijai par atbalstu!”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
60
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
41
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
29
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
44
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
68

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
12
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
10
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
19
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
26
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
33
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

