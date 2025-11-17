PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 17. novembris
Vārda dienas: Hugo, Uga, Uģis
Uzvaras un zaudējumi basketbola laukumos

Jānis Gabrāns
09:35
17.11.2025
40
Basketbols1

Precīzi! Vidzemes basketbola līgā komandā “BK Vecpiebalga” līderis šobrīd ir komandas kapteinis Tomass Vegners, kurš pirmajās divās spēlēs guvis 72 punktus. FOTO: no BK Smiltene albuma

Pilnā sparā rit basketbola sezona. Cēsu novads pārstāvēts daudzos turnīros un līgās. Vērts ieskatīties, kā mūsu basketbolistiem veicas. Šobrīd gan nākas runāt par zaudējumiem, bet, kā zināms, katrs zaudējums tomēr ir ceļš pretī uzvarām.

Latvijas čempionāts

Sieviešu komanda “Cēsis/ Cēsu PSS” arī šogad spēlē čempionāta 2.divīzijā. Cēsnieces aizvadītajās četrās spēlēs guvušas vienu uzvaru. Pēdējā spēlē cēsnieces atzina komandas “TTT Rīga/ Kadetes” pārākumu ar 47:77. Rīdzinieces jau pirmajā ceturtdaļā parādīja, kurš būs noteicējs, uzvarot 26:8. Pēc divām ceturtdaļām jau 51:20. Otrajā puslaikā spēle bija līdzvērtīga, bet tas nemainīja iznākumu. Cēsu komandā rezultatīvākā bija Maria Dzivora, gūstot 12 punktus. Nākamos spēli 21.novembrī “Cēsis/ Cēsu PSS” aizvadīs savā laukumā, uzņemot komandu “Jūrmala”, kurai arī bilance līdzīga, četrās spēlēs viena uzvara.

Vīriešu čempionāta Reģi­onālajā līgā komanda “Cēsis/ Cēsu PSS” arī aizvadījusi četras spēles, arī viņiem pagaidām viena uzvarēta spēle, bet pēdējā piedzīvots zaudējums pret “Gulbenes buki/ Juniors/ BJSS” (82:95). Arī vīriem neveiksmīgs spēles sākums, pirmajā ceturtdaļā zaudējums 12:32. Lai arī spēles turpinājumā spēle izlīdzinājās un cēsnieki spēja pat nedaudz pietuvoties, izglābties neizdevās. Rezultatīvākie: Kristers Kubliņš – 28 punkti, Dāvis Rozītis – 23, Elans Lomošonoks – 13.
Nākamā spēle savā laukumā 20.novembrī pret komandu “Mežusili/ Alūksne”, kurai viena uzvara sešās spēlēs.

Vidzemes līga

Vidzemes basketbola līgā šogad startē 11 komandas, arī viena no Igaunijas. Cēsu komanda “Apse” šajā līgā spēlējusi arī iepriekš, bet debitē divas novada komandas: “BK Priekuļi” un “BK Vecpiebalga”.

Turnīrs tikko sācies, komandas aizvadījušas pirmās spēles. Viena spēle bijusi komandai “Apse”, ar 101:64 pārspējot “BK Priekuļi”. Uzvarētāju rindās Tomass Kvasts guva 27 punktus, Elans Lomošonoks 17, Kristaps Stupelis 13, Kristaps Ronis 11, bet Priekuļu komandā rezultatīvākie: Mikus Sīlis – 18, Artūrs Timofejevs – 15, Valters Okrašinskis – 10.

Priekuļu komandai zaudējums arī otrajā spēlē, ar 64:73 atzīstot Igaunijas komandas “Antsla KPUIT” pārākumu. Priekuliešu rindās Reinis Krūmiņš guva 33 punktus, Rūdolfs Lūkins 10.

Pagaidām divi zaudējumi “BK Vecpiebalga” komandai. Turnīra ievadā līdzvērtīgā spēlē ar 79:86 zaudēts “Mežusili” basketbolistiem. Vecpiebalgas komandas rindās rezultatīvākais bija komandas kapteinis Tomass Vegners, gūstot 39 punktus, bet Gustavs Ķaukulis guva 15 punktus.

Nākamajā spēlē smags zaudējums pret “BK Smiltene” (63:115). T. Vegners guva 33 punktus, G. Ķaukulis 16.

Latvijas jaunatnes čempionāts

Cēsu pilsētas Sporta skola (CPSS) tajā pārstāvēta gandrīz visās vecumu grupās gan zēnu, gan meiteņu konkurencē. Arī te panākumi dažādi.

Zēniem U19 grupā CPSS spēlē Nacionālās līgas Austrumu grupā, un četrās spēlēs pagaidām tikai viena uzvara. Sezona sākās ar trim zaudējumiem, līdz beidzot arī gūts panākums, ar 76:68 pārspējot Limbažu NSS basketbolistus. Cēsu komandā Artūrs Lūsis guva 19 punktus, Ričards Zīlens 13, Ričards Bogdanovs 12, Artūrs Timofejevs 11.

U19 grupas CPSS jaunietes aizvadījušas trīs spēles, tiekot pie viena panākuma. Pēdējā aizvadītajā spēlē cēsnieces ar 84:36 pieveica vienaudzes no Saldus Sporta skolas. Uzvarētāju rindās Elīna Rutkovska guva 27 punktus, Sabīne Pavasare 21, Tīna Buša 16.

U17 grupā CPSS zēnu komanda Nacionālās līgas Austrumu grupā trijās spēlēs tikusi pie divām uzvarām. Pēdējā spēlē ar 106:53 uzveikta Limbažu NSS komanda. Pie rezultativitātes punktiem tika visi spēlētāji, bet rezultatīvākie: Kristiāns Rude 20, Ričards Zīlens 17, Mikus Kalniņš 15, Ričards Tērauds 14, Ralfs Griezis – 13 punkti.

U17 grupas CPSS meitenes spēlē Superlīgā, viņām piecās spēlēs gūtas trīs uzvaras, šobrīd komanda atrodas 3.vietā. Pēdējā spēlē meitenes ar 74:55 pārspēja Liepājas Sporta spēļu skolas komandu. Sabīne Pavasare guva 27 punktus, Amēlija Belāsova 13, Elizaveta Pugacha 11.

U16 grupā CPSS zēni trijās spēlēs Nacionālās līgas Aus­t­rumu grupā guvuši vienu uzvaru. Pēdējā spēlē cēsnieki tikās ar Aizkraukles NSS komandu. Pēc divām trešdaļām Cēsu komandai būtisks pārsvars (35:18), diemžēl spēles otrā daļa izvērtās nesekmīga. Trešā trešdaļa zaudēta ar 6:23, un pirms pēdējām desmit minūtēm jau 41:41. Spēle ritēja ļoti līdzvērtīgi, cēsnieki gan pārsvarā iedzinējos, bet komandas šķīra vien daži punkti. 25 sekundes pirms pamatlaika beigām CPSS panāca 53:53, bet četras sekundes pirms beigām pārkāpa noteikumus. Aiz­krau­k­les spēlētāji realizēja vienu soda metienu, un ar to pietika uzvarai, cēsniekiem sāpīgs zaudējums (53:54). Cēsu komandā Mikus Kalniņš guva 14 punktus, Adrians Matišiņecs – 11.

U16 grupā CPSS meiteņu komanda Superlīgā šobrīd ar trim uzvarām trijās spēlēs ir līderes. Pēdējā spēlē viņas ar 106:44 pārspēja Liepājas SSS komandu. Maria Dzihora guva 32 punktus, Elizaveta Pugacha – 18, Taisija Danilejko un Estere Drīvniece – 16.

U15 grupā zēniem Nacionālās līgas Austrumu grupā CPSS komanda aizvadījusi divas spēles, pirmo uzvarot, otru zaudējot. Līdzvērtīgā spēlē ar 61:70 zaudēts Līvānu BJSS vienaudžiem. Cēsu komandā Toms Joksts guva 17 punktus, Marks Līnis – 11.

U14 grupas CPSS zēnu komanda Nacionālās līgas Aus­t­rumu grupā piecās spēlēs tikusi pie četrām uzvarām un turnīra tabulā ieņem 2.vietu. Pēdējā spēlē viņi ar 83:41 uzveica Aizkraukles NSS komandu. Kristers Lukstiņš guva 37 punktus, Gustavs Pors – 16, Marks Līnis – 11.

U14 grupas meiteņu komanda Nacionālajā līgā ar septiņām uzvarām septiņās spēlēs ir līderes. Pēdējā spēlē viņas ar 66:25 uzvarēja “RBS Centrs – 3” komandu. Nikola Nikolajeva guva 29 punktus, Elisone Kosīte 18, Kristiāna Dzudzilo 10.

U13 grupā CPSS meiteņu komanda aizvadījusi trīs spēles, pagaidām viņām viena uzvara. Pēdējā spēlē atzīts Bertānu VBS komandas pārākums (33:48).

U12 grupā zēniem CPSS komanda sezonu sāka ar astoņām uzvarām, bet pēdējā spēlē ar 46:55 zaudēts Gulbenes novada BJSS vienaudžiem.

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

09:17
17.11.2025
10
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
30
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
64
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
33
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
32

Tautas balss

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
15
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
27
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Par maz informācijas

09:28
13.11.2025
25
1
Cēsniece J. raksta:

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

09:28
13.11.2025
33
Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

“Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

Medijam ir spēks

09:27
12.11.2025
21
Lasītājs raksta:

“Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

