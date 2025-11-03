Uz volejbola viļņa

Sākušās spēles Latvijas volejbola čempionāta visās līgās, arī jaunatnes čempionāts. Cēsu novada komandas spēlē Nacionālajā līgā, Reģionālajā/ Vidzemes līgā, arī jaunatnes čempionātā.
Nacionālā līga
Komanda “Līgatne” arī šajā sezonā spēlē Nacionālajā līgā. Pērn regulārajā čempionātā Austrumu grupā viņi ieņēma 5.vietu un neiekļuva izslēgšanas spēlēs, bet turnīrā par 7.-14.vietu. Viņi 14 spēlēs izcīnīja deviņas uzvaras, kas deva trešo vietu un čempionāta kopvērtējumā ļāva ierindoties 9.vietā.
Šogad Austrumu grupā komanda aizvadījusi divas spēles. Pirmajā līgatnieši tikās ar Lietuvas komandu “Alytaus Ultra”, kur nācās atzīt lietuviešu pārākumu 1:3 (22:25; 19:25; 25:23; 20:25).
Otrajā spēlē ar 3:1 pārspēta komanda “Augšdaugava” (25:20; 25:13; 16:25; 26:24).
Lai varētu cīnīties par godalgotajām vietām, pamatturnīrā savā grupā ir jāiekļūst pirmajā trijniekā.
Reģionālā līga
Aizvadītas pirmās sabraukuma spēles Reģionālā čempionāta Vidzemes zonā. Šī līga, kurā vispirms spēles notiek reģionos, tika izveidota pērn. Vidzemē tās organizē sporta klubs “IVI”, jo vienlaicīgi šis ir arī Vidzemes čempionāts.
Statistika rāda, ka Vidzemes zonā ir visvairāk komandu gan vīriešu, gan sieviešu čempionātā. Vīriešu čempionātā Vidzemē spēlē 12 komandas, Latgalē astoņas, Kurzemē piecas, bet sieviešu turnīrā Vidzemē 7, Kurzemē 6, Latgalē 5, Zemgalē 5.
Vidzemes čempionāts joprojām ir populārs, atzīst sporta kluba “IVI” pārstāvis Igors Pupurs: “Vīriešu turnīrā dažas komandas šogad nestartē, bet viņu vietā nākušas jaunas komandas no Ogres Brenguļiem un Jēkabpils.”
Jāmin, ka komandu vidū nav pērnā Vidzemes čempionāta uzvarētāji “SK FONO”.
I. Pupurs arī uzsver, ka turnīra reglaments kungiem un dāmām paliek nemainīgs, četras labākās pēc viena apļa izspēles kvalificēsies Reģionālās līgas izslēgšanas spēlēm, kur tiksies ar citu zonu labākajām komandām. Līdztekus tiks izspēlētas izslēgšanas spēles Vidzemes līgā, lai noskaidrotu tās godalgoto vietu ieguvējus.
Turnīrs notiek pēc sabraukumu principa, un pirmais sabraukums bija Cēsīs. Sieviešu turnīrā “Lazdukalns/ Balvu novads” ar 3:1 pārspēja Jēkabpils komandu; Valmieras volejbolistes ar 3:0 pieveica Gulbenes komandu, bet mājnieces “IVI” trijos setos pārspēja Valmieras Sporta skolas spēlētājas.
Vīru turnīrā komanda “Metriņš” ar 3:0 pārspēja Madlienas komandu, debitanti “Jēkabpils” trijos setos pieveica Gulbenes komandu. Jēkabpils komandai arī otrajā spēlē uzvara 3:0 pret Valmieras Sporta skolas jauniešiem. Debitantu duelī “VK Ogre” ar 3:0 bija pārāki pār komandu “Brenguļi”. MSĢ juniori ar 3:0 pieveica komandu “Valmiera”, bet divās spēlēs fiksēts rezultāts 3:1, “Mazsalaca/ Ramata” uzvarēja Gulbenes komandu, šāds rezultāts arī abu mājinieku komandu spēlē, kurā “IVI” pieveica Cēsu Sporta skolas komandu.
Nākamie sabraukumi 9.novembrī Gulbenē un 23.novembrī Cēsīs. I. Pupurs stāsta, ka šajā sezonā sabraukumu spēles notiks samērā plašā reģionā: “Tas ir pareizi, jo komandas jau grib uzspēlēt arī savu līdzjutēju priekšā. Ir zināms, ka sabraukums notiks Koknesē, iespējams, arī Jēkabpilī un Valmierā, bet tas vēl tiek saskaņots. Tas palīdz arī popularizēt volejbolu.”
Kā zināms, Vidzemes līgas rīkotāji jau divus gadus organizējuši arī volejbola Zvaigžņu spēli, vai tā būs arī šajā sezonā?
“Zvaigžņu spēle noteikti būs. Mēs jau vairs nevaram teikt nē,” smaidot saka I. Pupurs. “Iespējams, tā būs pašā sezonas izskaņā, jo tas ļauj piesaistīt vairāk spēlētāju ar vārdu, kas ir būtiski notikumam. Kad izšķirošās spēles aizvadītas, spices volejbolisti ir brīvāki un gatavi atsaukties!”
Jaunatnes čempionāts
Jaunatnes čempionātā Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) komandas spēlē gan zēnu, gan meiteņu konkurencē.
Zēniem U13 grupā komanda trenera Valta Mihelsona vadība aizvadījusi divas spēles, abas zaudētas. Šajā vecuma grupā komandas spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem. Vispirms cēsnieki ar 0:2 (11:25; 14:25) zaudēja Daugavpils Sporta skolas komandai, otrajā spēlē ar 0:2 (16:25; 17:25) atzīts Jēkabpils Sporta skolas pārākums.
Meitenēm U13 grupas CPSS komanda (treneris Ģirts Mārtiņsons) arī pirmajās divās spēlēs piedzīvojušas zaudējumu. Vispirms ar 0:2 (4:25; 6:25) zaudēts Limbažu Sporta skolas komandai, bet tad jau līdzvērtīgākā spēlē ar 0:2 (13:25; 29:25) atzīts arī Mabonas BJSS pārākums.
Meitenēm U14 grupā CPSS komanda (treneris Ģ. Mārtiņsons) aizvadījusi trīs spēles, izcīnot divas uzvaras. Arī šajā vecuma grupā komandas spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem. Pirmais sabraukums notika Cēsīs, un sezona mājiniecēm sākās ar zaudējumu Limbažu Sporta skolas komandai 0:2 (18:25; 16:25). Toties divās nākamajās spēlēs gūtas uzvaras: sīvā cīņā ar 2:0 (27:25; 25:20) pieveikta Ādažu BJSS komanda un ar 2:0 (25:18l 26:24) arī komanda “SK Ulbroka”.
Meitenēm U15 grupā CPSS komanda (treneris Ģ. Mārtiņsons) aizvadījusi vienu spēli, kurā uzvarētāju noteikšanai bija jāizspēlē visi pieci seti, jo, sākot ar šo grupu, tiek spēlēts līdz trim uzvarētiem setiem. Spēlē pret Jelgavas NSC komandu pirmajos divos setos uzvarēja cēsnieces (25:22 un 25:19), bet nākamajos divos nācās zaudēt (14:25 un 22:25) . Viss izšķīrās piektajā setā, kurā Jelgavas komanda bija uz emociju viļņa un uzvarēja ar 15:9, uzvarot visā spēlē ar 3:2.
U17 grupā CPSS zēnu komanda (treneris V. Mihelsons) spēlē 1.līgā un sezonu sākusi ar divām uzvarām divās spēlēs. Vispirms ar 3:0 (25:15; 26:24; 25:17) uzvarēta Jelgavas NSC komanda, pēc tam trijos setos pārspēti arī Ādažu BJSS vienaudži (25:21; 32:30 un 25:20.)
Meitenēm šajā grupā CPSS komanda (treneris Ģ. Mārtiņsons) spēlē 2.līgā un aizvadījusi četras spēles, trijās no tām svinot uzvaru. Sezona sākta ar uzvaru 3:0 (25:10; 25:19; 25:12) pār Rīgas volejbola skolas 3.komandu.
Tad zaudējums trijos setos (13:25; 23:25; 20:25) Jelgavas NSC 2.komandai.
Otrajā sabraukumā cēsnieces vispirms piecos setos 3:2 (18:25; 25:20; 22:25; 25:18 un 15:10) pārspēja Minusas volejbola skolas 2.komandu.Tad ar 3:0 (27:25; 25:13; 25:7) pieveikta Minusas volejbola skolas 3.komanda.
