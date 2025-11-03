PIESLĒGTIES
Otrdiena, 4. novembris
Vārda dienas: Ērika, Dagnija
Uz volejbola viļņa

Jānis Gabrāns
08:22
03.11.2025
73
Volejbols

Kurš kuru? Ar pirmā sabraukuma spēli Cēsīs sākusies jaunā sezona Latvijas čempionāta Reģionālajā volejbola līgā. FOTO: Lauris Mihailovs

Sākušās spēles Latvijas volejbola čempionāta visās līgās, arī jaunatnes čempionāts. Cēsu novada komandas spēlē Nacionālajā līgā, Reģionālajā/ Vidzemes līgā, arī jaunatnes čempionātā.

Nacionālā līga

Komanda “Līgatne” arī šajā sezonā spēlē Nacionālajā līgā. Pērn regulārajā čempionātā Austrumu grupā viņi ieņēma 5.vietu un neiekļuva izslēgšanas spēlēs, bet turnīrā par 7.-14.vietu. Viņi 14 spēlēs izcīnīja deviņas uzvaras, kas deva trešo vietu un čempionāta kopvērtējumā ļāva ierindoties 9.vietā.

Šogad Austrumu grupā komanda aizvadījusi divas spēles. Pirmajā līgatnieši tikās ar Lietuvas komandu “Alytaus Ultra”, kur nācās atzīt lietuviešu pārākumu 1:3 (22:25; 19:25; 25:23; 20:25).

Otrajā spēlē ar 3:1 pārspēta komanda “Augšdaugava” (25:20; 25:13; 16:25; 26:24).

Lai varētu cīnīties par godalgotajām vietām, pamatturnīrā savā grupā ir jāiekļūst pirmajā trijniekā.

Reģionālā līga

Aizvadītas pirmās sabraukuma spēles Reģionālā čempionāta Vidzemes zonā. Šī līga, kurā vispirms spēles notiek reģionos, tika izveidota pērn. Vidzemē tās organizē sporta klubs “IVI”, jo vienlaicīgi šis ir arī Vidzemes čempionāts.

Statistika rāda, ka Vidzemes zonā ir visvairāk komandu gan vīriešu, gan sieviešu čempionātā. Vīriešu čempionātā Vidzemē spēlē 12 komandas, Latgalē astoņas, Kurzemē piecas, bet sieviešu turnīrā Vidzemē 7, Kurzemē 6, Latgalē 5, Zemgalē 5.

Vidzemes čempionāts joprojām ir populārs, atzīst sporta kluba “IVI” pārstāvis Igors Pupurs: “Vīriešu turnīrā dažas komandas šogad nestartē, bet viņu vietā nākušas jaunas komandas no Ogres Brenguļiem un Jēkabpils.”

Jāmin, ka komandu vidū nav pērnā Vidzemes čempionāta uzvarētāji “SK FONO”.

I. Pupurs arī uzsver, ka turnīra reglaments kungiem un dāmām paliek nemainīgs, četras labākās pēc viena apļa izspēles kvalificēsies Reģionālās līgas izslēgšanas spēlēm, kur tiksies ar citu zonu labākajām komandām. Līdztekus tiks izspēlētas izslēgšanas spēles Vidzemes līgā, lai noskaidrotu tās godalgoto vietu ieguvējus.

Turnīrs notiek pēc sabraukumu principa, un pirmais sabraukums bija Cēsīs. Sieviešu turnīrā “Lazdukalns/ Balvu novads” ar 3:1 pārspēja Jēkabpils komandu; Valmieras volejbolistes ar 3:0 pieveica Gulbenes komandu, bet mājnieces “IVI” trijos setos pārspēja Valmieras Sporta skolas spēlētājas.

Vīru turnīrā komanda “Metriņš” ar 3:0 pārspēja Madlienas komandu, debitanti “Jēkabpils” trijos setos pieveica Gulbenes komandu. Jēkabpils komandai arī otrajā spēlē uzvara 3:0 pret Valmieras Sporta skolas jauniešiem. Debitantu duelī “VK Ogre” ar 3:0 bija pārāki pār komandu “Brenguļi”. MSĢ juniori ar 3:0 pieveica komandu “Valmiera”, bet divās spēlēs fiksēts rezultāts 3:1, “Mazsalaca/ Ramata” uzvarēja Gulbenes komandu, šāds rezultāts arī abu mājinieku komandu spēlē, kurā “IVI” pieveica Cēsu Sporta skolas komandu.

Nākamie sabraukumi 9.novembrī Gulbenē un 23.novembrī Cēsīs. I. Pupurs stāsta, ka šajā sezonā sabraukumu spēles notiks samērā plašā reģionā: “Tas ir pareizi, jo komandas jau grib uzspēlēt arī savu līdzjutēju priekšā. Ir zināms, ka sabraukums notiks Koknesē, iespējams, arī Jēkabpilī un Valmierā, bet tas vēl tiek saskaņots. Tas palīdz arī popularizēt volejbolu.”

Kā zināms, Vidzemes līgas rīkotāji jau divus gadus organizējuši arī volejbola Zvaigžņu spēli, vai tā būs arī šajā sezonā?

“Zvaigžņu spēle noteikti būs. Mēs jau vairs nevaram teikt nē,” smaidot saka I. Pupurs. “Iespē­jams, tā būs pašā sezonas izskaņā, jo tas ļauj piesaistīt vairāk spēlētāju ar vārdu, kas ir būtiski notikumam. Kad izšķirošās spēles aizvadītas, spices volejbolisti ir brīvāki un gatavi atsaukties!”

Jaunatnes čempionāts

Jaunatnes čempionātā Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) komandas spēlē gan zēnu, gan meiteņu konkurencē.

Zēniem U13 grupā komanda trenera Valta Mihelsona vadība aizvadījusi divas spēles, abas zaudētas. Šajā vecuma grupā komandas spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem. Vispirms cēsnieki ar 0:2 (11:25; 14:25) zaudēja Daugavpils Sporta skolas komandai, otrajā spēlē ar 0:2 (16:25; 17:25) atzīts Jēkabpils Sporta skolas pārākums.

Meitenēm U13 grupas CPSS komanda (treneris Ģirts Mārtiņsons) arī pirmajās divās spēlēs piedzīvojušas zaudējumu. Vispirms ar 0:2 (4:25; 6:25) zaudēts Limbažu Sporta skolas komandai, bet tad jau līdzvērtīgākā spēlē ar 0:2 (13:25; 29:25) atzīts arī Mabonas BJSS pārākums.

Meitenēm U14 grupā CPSS komanda (treneris Ģ. Mārti­ņ­sons) aizvadījusi trīs spēles, izcīnot divas uzvaras. Arī šajā vecuma grupā komandas spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem. Pirmais sabraukums notika Cēsīs, un sezona mājiniecēm sākās ar zaudējumu Limbažu Sporta skolas komandai 0:2 (18:25; 16:25). Toties divās nākamajās spēlēs gūtas uzvaras: sīvā cīņā ar 2:0 (27:25; 25:20) pieveikta Ādažu BJSS komanda un ar 2:0 (25:18l 26:24) arī komanda “SK Ulbroka”.

Meitenēm U15 grupā CPSS komanda (treneris Ģ. Mārti­ņsons) aizvadījusi vienu spēli, kurā uzvarētāju noteikšanai bija jāizspēlē visi pieci seti, jo, sākot ar šo grupu, tiek spēlēts līdz trim uzvarētiem setiem. Spēlē pret Jelgavas NSC komandu pirmajos divos setos uzvarēja cēsnieces (25:22 un 25:19), bet nākamajos divos nācās zaudēt (14:25 un 22:25) . Viss izšķīrās piektajā setā, kurā Jelgavas komanda bija uz emociju viļņa un uzvarēja ar 15:9, uzvarot visā spēlē ar 3:2.

U17 grupā CPSS zēnu komanda (treneris V. Mihelsons) spēlē 1.līgā un sezonu sākusi ar divām uzvarām divās spēlēs. Vispirms ar 3:0 (25:15; 26:24; 25:17) uzvarēta Jelgavas NSC komanda, pēc tam trijos setos pārspēti arī Ādažu BJSS vienaudži (25:21; 32:30 un 25:20.)

Meitenēm šajā grupā CPSS komanda (treneris Ģ. Mārtiņsons) spēlē 2.līgā un aizvadījusi četras spēles, trijās no tām svinot uzvaru. Sezona sākta ar uzvaru 3:0 (25:10; 25:19; 25:12) pār Rīgas volejbola skolas 3.komandu.

Tad zaudējums trijos setos (13:25; 23:25; 20:25) Jelgavas NSC 2.komandai.

Otrajā sabraukumā cēsnieces vispirms piecos setos 3:2 (18:25; 25:20; 22:25; 25:18 un 15:10) pārspēja Minusas volejbola skolas 2.komandu.Tad ar 3:0 (27:25; 25:13; 25:7) pieveikta Minusas volejbola skolas 3.komanda.

Saistītie raksti

"Vidzemes Būvservisa" tūre badmintonā

06:11
30.10.2025
102

Cēsu novada un sporta kluba ” Saulrīti ” 2025.gada meistarsacīkstēm badmintonā pielikts kārtīgs punkts. Vēl pēdējā, desmitajā, sacensību kārtā Fortūna uzsmaidīja cēsniecei Paulai Udrovskai (LBF reitingā 67. no 530), paverot ceļu uz bronzas balvu sieviešu vienspēļu kopvērtējumā. Sacensību nolikumā minēts, ka gada garumā nevērtē katra spēlētāja vienu neveiksmīgākās kārtas rezultātu. Lai arī Paula finālā divos […]

Badmintons

Florbolisti svin uzvaras

05:16
29.10.2025
137

Latvijas florbola čempionātā aizvadītā nedēļa bija veiksmīga Cēsu novada vīriešu komandām, visas spēles noslēdzās ar uzvarām. Virslīgā Cēsu “Lekrings” savā laukumā uzņēma komandu “Bauska”, un šī cēsniekiem bija pagaidām rezultatīvākā spēle. Kopumā komandas šajā spēlē guva 20 vārtus. Lai arī pēc pirmās trešdaļas mājinieku pārsvars bija tikai 2:1, spēles turpinājumā izpaudās “Lekrings” florbolistu pārākums, un, […]

Davis Maklers 2

Džeinas Eglītes ieraksts Cēsu futbola vēsturē

05:56
27.10.2025
162

Džeina Eglīte ir pirmā cēsniece, kura kļuvusi par divkārtējo čempioni Latvijas sieviešu futbola līgā, startējot “Rīga FC Woman” sastāvā. Lai arī regulārā sezona nav noslēgusies, komanda konkurentēm vairs nav sasniedzama, “Rīga FC Woman” jau pasniegts čempionu kauss un zelta medaļas. Komanda nosargāja pērn iegūto titulu, un abās sezonās spēlēja arī Džeina. Šogad valsts čempionātā viņa […]

Dzeina Eglite2

Basketbola sezona sākusies pieaugušo komandām

05:12
23.10.2025
100

Startējis Latvijas basketbola čempionāts, kurā piedalās divas biedrības “Cēsu basketbola attīstībai” komandas, kas veidotas sadarbībā ar Cēsu pilsētas Sporta skolu (CPSS). Sākums nav tik spīdošs, kā gribētos, zaudējumu ir vairāk, bet ir tikai sākums. Latvijas sieviešu basketbola līgas 2.divīzijā komanda “CBA/CPSS” aizvadījusi pirmās trīs spēles, piedzīvojot divus zaudējumus un izcīnot vienu uzvaru. Sezona komandai sākās […]

Demija Tijare

Rollerslēpotāji atkal pieveic Saules kalnu

06:10
22.10.2025
77

Olimpiskā centra “Cēsis” slēpošanas un biatlona kompleksā aizvadītas ikgadējās sacensības “Saules kalna izaicinājums”, ko rīko biedrība “Rollertour” sadarbībā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”. Tā jau ierasti noslēdzas sacensību sezona vasaras – rudens jeb bezsniega periodā. Šī ir iespēja redzēt, kā veicies vasaras treniņos, jo sacensības prasa labu fizisko sagatavotību. Sacensību formāts visu pastāvēšanas laiku nemainīgs, […]

Alise Krastina

Atzīstams sniegums Eiropas līgā

06:15
18.10.2025
86
4

Pirmais posms notika Rīgā. Pirmajā spēlē cēsniecēm zaudējums pret Dānijas komandu “BC Aabyhoj” ar rezultātu 29:47. Rezultatīvākā bija Marija Dzihora, kura guva septiņus punktus. Zaudējums arī otrajā spēlē pret “BS Rīga/ Centrs” ar 57:73. Lai arī cēsnieces centās turēt līdzi, pēc pirmās ceturtdaļas tikai 10:12, taču pretinieces soli pa solim spēja palielināt starpību, novedot spēli […]

Eiropas Liga

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
14
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
26
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
26
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
29

Tautas balss

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
15
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

08:18
03.11.2025
16
Cēsniece raksta:

“Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
62
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
30
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
47
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

