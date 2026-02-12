PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 12. februāris
Vārda dienas: Karlīna, Līna
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Tradicionāli sacenšas slēpojumā “Apkārt Alaukstam”

Agnese Leiburga
08:08, 12. Feb, 2026

Tradicionāli! “Apkārt Alaukstam” ir iemīļots slēpojums Latvijā, kas lepojas ar vēsturiskiem pirmsākumiem. FOTO: no albuma

Par dalību tradicionālajā slēpojumā “Apkārt Alauk­stam”, kas 7. februārī norisinājās ezera apkārtnē, nedēļas nogalē sociālajos tīklos netrūka pozitīvu ierakstu. Šo Latvijā īpašo slēpojumu Latvijas Televīzijā pieminēja arī Ivars Bācis, komentējot skiatlonistes Patrīcijas Ei­dukas startu olimpiskajās spēlēs Itālijā. Viņš bilda, ka daļa distanču slēpošanas entuziastu, visticamāk, neskatās olimpiskos startus, bet gan paši slēpo apkārt Alauksta ezeram.

“Pozitīvi, nepārprotami,  jo tika ieguldīts daudz resursu, lai pie sniega daudzuma, kāds ir uz pļavām, slēpojums notiktu,” jautāts, kā vērtē šī gada slēpojuma norisi, teic tā organizators Uvis Avens, papildinot, ka esot gan arī kādi cilvēki trīs, kas jau pirms pasākuma un arī pēc tā izplata antireklāmu. Viņš uzsver: “Kopumā visi sportisti, ko satiku, bija apmierināti un slēpes neesot sabojājuši.”

Maratona distancē ar rezultātu 01:31:34 par uzvarētāju kļuva Kristers Kovgers, otrajā vietā Gints Lūsis, bet trešajā Juris Damškalns. Tautas distancē ar rezultātu 00:44:32 uzvarēja Indriķis Ints Cir­cens, otrais Viesturs Eglītis, savukārt 3. vietā Ilvars Bisenieks. Veselības distancē pirmais ar rezultātu 00:23:34 finišēja Gundars Cālītis, aiz sevis atstājot Eduardu Ģemzi un Martinu Aramu.

Uvis Avens pastāsta, ka kopējais dalībnieku skaits bijis ievērojams – teju 900 slēpotāju. Maratona distancei iepriekš bija reģistrējušies 116 dalībnieki, tautas slēpojumam 17 kilometru trasē – 518, bet veselības slēpojumam astoņu kilometru garumā – 105, savukārt, 87 startētāji bija pieteikti bērnu distancē. Tāpat vēl sacensību dienā uz vietas reģistrējušies aptuveni 40 dalībnieki.

“1983. gada 31. janvārī ar lēmumu Nr. 2 “Par fiziskās kultūras darbu Vecpie­balgas ciemā un pasākumiem tā darba uzlabošanā” Vecpie­balgas ciema Tautas deputātu padome lūdz kopsaimniecībai “Alauksts” un tās fizkolektīva priekšsēdētājam Aivaram Avenam organizēt ciemata mēroga ziemas sacensības slēpošanā “Visa ģimene uz starta”. Slēpošanas sacensības nenotiek, bet šo sacensību vietā tiek organizēts izklaides slēpojums – apkārt Alauksta ezeram (informācija atrasta Latvijas Nacionālā arhīva izziņā). Pirmais slēpojums notiek 1984. gada 26. februārī, kad vēl nenojaušam, ka pēc septiņiem gadiem mūsu Latvija atgūs neatkarību. Te ir mītu apvītais Alauksta ezers, un mēs dodamies nepieradinātā slēpošanas trasē, izbaudām kopā būšanas prieku, neskarto ziemas dabu un piesnigušo lauku burvību gleznainajā Vidzemē. Slēpojumā apkārt Alauksta ezeram kopā pulcējas toreizējās kopsaimniecības “Alauksts” darbinieku ģimenes, draugi un tuvākie kaimiņi, un sadarbības organizāciju pārstāvji no Rīgas – mākslinieki, teātru un muzeju darbinieki,” par slēpojuma pirmsākumiem vēsta tā organizatori, piebilstot, ka no 1986. gada 16. februāra distanču slēpošanas maratons (tautā saukts arī par slēpojumu) norit sportiskākā gaisotnē un ar krietni lielāku dalībnieku skaitu un joprojām ir lielākais, senākais un tautā mīlētākais distanču slēpošanas maratons Latvijā un otrais lielākais Baltijā. “Apkārt Alaukstam” katru gadu piedalās Latvijas labākie esošie un bijušie distanču slēpotāji, biatlonisti, tostarp daudzi oimpisko spēļu dalībnieki, arī citu sporta veidu pārstāvji – motosportisti, orientieristi – un daudzi sabiedrībā pazīstami cilvēki.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Vai Cēsis kļūs lielākas

17:16, 10. Feb, 2026

Jaunajā mājvietā liek kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

02:00, 11. Feb, 2026

Cenas par uzturēšanos pansionātos pieaug. Brīvu vietu praktiski nav

02:00, 7. Feb, 2026

Izsolei Cēsu industriālā parka teritorijā pieejami četri zemes gabali

02:00, 10. Feb, 2026

Brauc paezera ledu un sabojā laipu

08:02, 10. Feb, 2026

Slēpotājus sals nenobiedē

17:02, 10. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Smalkā robeža starp peļņu un dabas aizsardzību

17:55, 11. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Viedtālruņu spožums un posts

17:55, 10. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Maģiskās paaudžu atšķirības informācijas uztverē

16:59, 10. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Būt žurnālistam un nebūt apdraudētam

12:33, 5. Feb, 2026
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Izpratne par ekonomiku no dzīves pieredzes

12:32, 2. Feb, 2026

Tautas balss

Kur Cēsīs atrast taksometru

17:57, 10. Feb, 2026
Seniore raksta:

“Nesaprotu, kur Cēsīs atrodama taksometru pietura. Esmu cilvēks gados. Atbraucu ar autobusu no Piebalgas puses, […]

Pastaiga pa ledu

17:56, 10. Feb, 2026
Lasītāja M. raksta:

“Dzirdēju ziņās, ka Rīgas pašvaldības policija kontrole Daugavas ledus biezumu un domes mājaslapā ir karte, […]

Bibliotēkas lasītāju ērtībai

14:36, 5. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Cik labi, ka tagad Cēsīs pie Centrālās bibliotēkas ierīkota otra auto apstāšanās vieta. Stāvēt gan […]

Prieks, ka var slidot

08:36, 4. Feb, 2026
Trīs bērnu māmiņa raksta:

“Priecājos, ka Cēsu novadā izveidots tik daudz slidotavu. Tās ierīko ne tikai pašvaldības, bet arī […]

Kādam arī jākopj telpas

12:35, 2. Feb, 2026
J. raksta:

“Joprojām daudz diskusiju par lēta darbaspēka ievešanu no tā sauktajām trešajām valstīm. Taisnība, ka šie […]

Sludinājumi

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]