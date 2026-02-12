Tradicionāli sacenšas slēpojumā “Apkārt Alaukstam”

Par dalību tradicionālajā slēpojumā “Apkārt Alaukstam”, kas 7. februārī norisinājās ezera apkārtnē, nedēļas nogalē sociālajos tīklos netrūka pozitīvu ierakstu. Šo Latvijā īpašo slēpojumu Latvijas Televīzijā pieminēja arī Ivars Bācis, komentējot skiatlonistes Patrīcijas Eidukas startu olimpiskajās spēlēs Itālijā. Viņš bilda, ka daļa distanču slēpošanas entuziastu, visticamāk, neskatās olimpiskos startus, bet gan paši slēpo apkārt Alauksta ezeram.
“Pozitīvi, nepārprotami, jo tika ieguldīts daudz resursu, lai pie sniega daudzuma, kāds ir uz pļavām, slēpojums notiktu,” jautāts, kā vērtē šī gada slēpojuma norisi, teic tā organizators Uvis Avens, papildinot, ka esot gan arī kādi cilvēki trīs, kas jau pirms pasākuma un arī pēc tā izplata antireklāmu. Viņš uzsver: “Kopumā visi sportisti, ko satiku, bija apmierināti un slēpes neesot sabojājuši.”
Maratona distancē ar rezultātu 01:31:34 par uzvarētāju kļuva Kristers Kovgers, otrajā vietā Gints Lūsis, bet trešajā Juris Damškalns. Tautas distancē ar rezultātu 00:44:32 uzvarēja Indriķis Ints Circens, otrais Viesturs Eglītis, savukārt 3. vietā Ilvars Bisenieks. Veselības distancē pirmais ar rezultātu 00:23:34 finišēja Gundars Cālītis, aiz sevis atstājot Eduardu Ģemzi un Martinu Aramu.
Uvis Avens pastāsta, ka kopējais dalībnieku skaits bijis ievērojams – teju 900 slēpotāju. Maratona distancei iepriekš bija reģistrējušies 116 dalībnieki, tautas slēpojumam 17 kilometru trasē – 518, bet veselības slēpojumam astoņu kilometru garumā – 105, savukārt, 87 startētāji bija pieteikti bērnu distancē. Tāpat vēl sacensību dienā uz vietas reģistrējušies aptuveni 40 dalībnieki.
“1983. gada 31. janvārī ar lēmumu Nr. 2 “Par fiziskās kultūras darbu Vecpiebalgas ciemā un pasākumiem tā darba uzlabošanā” Vecpiebalgas ciema Tautas deputātu padome lūdz kopsaimniecībai “Alauksts” un tās fizkolektīva priekšsēdētājam Aivaram Avenam organizēt ciemata mēroga ziemas sacensības slēpošanā “Visa ģimene uz starta”. Slēpošanas sacensības nenotiek, bet šo sacensību vietā tiek organizēts izklaides slēpojums – apkārt Alauksta ezeram (informācija atrasta Latvijas Nacionālā arhīva izziņā). Pirmais slēpojums notiek 1984. gada 26. februārī, kad vēl nenojaušam, ka pēc septiņiem gadiem mūsu Latvija atgūs neatkarību. Te ir mītu apvītais Alauksta ezers, un mēs dodamies nepieradinātā slēpošanas trasē, izbaudām kopā būšanas prieku, neskarto ziemas dabu un piesnigušo lauku burvību gleznainajā Vidzemē. Slēpojumā apkārt Alauksta ezeram kopā pulcējas toreizējās kopsaimniecības “Alauksts” darbinieku ģimenes, draugi un tuvākie kaimiņi, un sadarbības organizāciju pārstāvji no Rīgas – mākslinieki, teātru un muzeju darbinieki,” par slēpojuma pirmsākumiem vēsta tā organizatori, piebilstot, ka no 1986. gada 16. februāra distanču slēpošanas maratons (tautā saukts arī par slēpojumu) norit sportiskākā gaisotnē un ar krietni lielāku dalībnieku skaitu un joprojām ir lielākais, senākais un tautā mīlētākais distanču slēpošanas maratons Latvijā un otrais lielākais Baltijā. “Apkārt Alaukstam” katru gadu piedalās Latvijas labākie esošie un bijušie distanču slēpotāji, biatlonisti, tostarp daudzi oimpisko spēļu dalībnieki, arī citu sporta veidu pārstāvji – motosportisti, orientieristi – un daudzi sabiedrībā pazīstami cilvēki.
