PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 15. janvāris
Vārda dienas: Fēlikss, Felicita
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Toms Samauskis turpina uzvarēt

Jānis Gabrāns
07:23, 15. Jan, 2026

Laureāts. Toms Samauskis saņēma balvu nominācijā “Gada vieglatlēts U18 grupā” pasākumā “Gada balva vieglatlētikā 2025” par sasniegumiem diska mešanas sektorā. FOTO: Guntis Bērziņš

Aizvadītajā nedēļā notika arī vieglatlētikas balvu pasniegšana, un balvu kā labākais U18 sportists saņēma CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas kluba atlēts Toms Samauskis, kurš pērn trīs reizes laboja Latvijas rekordu diska mešanā šajā vecuma grupā.

Šogad trenera Māra Urtāna audzēknis jau startē U20 grupā, bet pirmās sacensības telpās rāda, ka lodes grūšanā viņš ir labāks par sāncenšiem. Valmierā notika LVS un “Sportland” kausu izcīņa, kur Toms U20 grupā lodes grūšanā izcīnīja zeltu ar jaunu personīgo rekordu, grūžot 6 kg lodi 16,58 m. Tomam U20 grupā šis ir pirmais gads. Ceturto vietu šajā grupā ieņēma Jēkabs Berkholcs (14,86 m). Pieaugušo vīriešu konkurencē lodes grūšanā viss goda pjedestāls M. Urtāna audzēkņiem. Uzvarēja Ralfs Gauja (16,49 m), otrais Emīls Dzilna (16,21 m), trešais Artūrs Ozols (12,65 m). Sieviešu konkurencē sudraba godalga Luīzei Geistardei, tikai par četriem centimetriem zaudējot uzvarētājai. Vēl šajās sacensībās 60 m barjerskrējienā 5. vietā Keita Konstantinova (treneris Rihards Parandjuks).

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Kopējā drošība ir mūsu visu atbildība

02:00, 13. Jan, 2026

Pulcē sportiskas dzīves cienītājus

12:15, 9. Jan, 2026
1

25 gadi – cienījams vecums

02:00, 10. Jan, 2026

Radoši un ar tehnoloģijām uz tu

02:00, 9. Jan, 2026

“Trīs zvaigžņu balvu” sportā saņem biatloniste Estere Volfa un Ceriņu ģimene

02:00, 11. Jan, 2026

Biatlons pasaulē un Latvijā

08:21, 14. Jan, 2026

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nav jau tik slikti ar vidi

20:57, 14. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Izaicinājums ar sniegvilksni un mūžīgajiem bērniem

20:55, 13. Jan, 2026
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Birokrātiju drupina pa gabaliņam

11:51, 12. Jan, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Vilks paēdis – kaza dzīva?

11:50, 11. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kāda diktatora nedienas otrpus okeānam

11:00, 10. Jan, 2026

Tautas balss

Vai plānojums apturēs vēja parkus

20:58, 14. Jan, 2026
1
Lasītājs raksta:

“Nupat lasu, ka apturēts Bauska un Preiļu novada teritorijas plānojums, jo tajos nepamatoti ierobežota vēja […]

Gandarījums par biatlonistēm

20:57, 13. Jan, 2026
Sportists J. raksta:

“Liels prieks, ka mūsu novada sportistes pārstāvēs Latviju olimpiskajās spēlēs! Cēsnieki tiešām var lepoties gan […]

Komponists, kas vieno

20:59, 12. Jan, 2026
Dziesmu izpildītājas raksta:

“Ja teiktu, ka visa Latvija svin Raimonda Paula jubileju, nebūtu pārspīlēts. Var vairāk vai mazāk […]

Karogus atstāt svētkiem

11:59, 10. Jan, 2026
Lasītāja S. raksta:

“Patīk Cēsu Vienības laukums, kad tajā mirdz egle, ne visapkārt laukumam plīvo karogi. Ieteiktu tiem, […]

Sajukums ar jubilejas datumu

11:59, 9. Jan, 2026
Dzie­dātāja raksta:

“Paldies dievam, ka mani varēja sazvanīt un pateikt, ka kora “Be­verīna” 60. jubilejas koncerts būs […]

Sludinājumi

Citi

22:30, 9. Jan, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054