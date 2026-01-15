Toms Samauskis turpina uzvarēt

Aizvadītajā nedēļā notika arī vieglatlētikas balvu pasniegšana, un balvu kā labākais U18 sportists saņēma CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas kluba atlēts Toms Samauskis, kurš pērn trīs reizes laboja Latvijas rekordu diska mešanā šajā vecuma grupā.
Šogad trenera Māra Urtāna audzēknis jau startē U20 grupā, bet pirmās sacensības telpās rāda, ka lodes grūšanā viņš ir labāks par sāncenšiem. Valmierā notika LVS un “Sportland” kausu izcīņa, kur Toms U20 grupā lodes grūšanā izcīnīja zeltu ar jaunu personīgo rekordu, grūžot 6 kg lodi 16,58 m. Tomam U20 grupā šis ir pirmais gads. Ceturto vietu šajā grupā ieņēma Jēkabs Berkholcs (14,86 m). Pieaugušo vīriešu konkurencē lodes grūšanā viss goda pjedestāls M. Urtāna audzēkņiem. Uzvarēja Ralfs Gauja (16,49 m), otrais Emīls Dzilna (16,21 m), trešais Artūrs Ozols (12,65 m). Sieviešu konkurencē sudraba godalga Luīzei Geistardei, tikai par četriem centimetriem zaudējot uzvarētājai. Vēl šajās sacensībās 60 m barjerskrējienā 5. vietā Keita Konstantinova (treneris Rihards Parandjuks).
