Telpu sezonā tituli sadalīti

Vieglatlētikas telpu sezonā aizvadīts galvenais notikums – Latvijas čempionāts pieaugušajiem, kurā startēja arī Cēsu novada atlēti.
Pie čempionu tituliem tika divi trenera Māra Urtāna audzēkņi. Lodes grūšanā sievietēm zelta godalgu izcīnīja Luīze Geistarde (CPSS/ Cēsu VK), savā labākajā mēģinājumā sasniedzot rezultātu 13,91 m un tuvāko sekotāju apsteidzot par vairāk nekā pusmetru. Vērts piebilst, ka nedēļu pirms čempionātā Ogres novada atklātajā čempionātā Luīze sasniedza jaunu personīgo rekordu – 14,71m, iepriekšējo labojot par 17 centimetriem.
Vīriešu konkurencē lodes grūšanā uzvarēja Emīls Dzilna (Cēsu VK), raidot lodi 17,05 m tālu, kas ir jauns viņa personīgais rekords. Sudraba medaļu izcīnīja Ralfs Gauja (Cēsu VK/ Liesma SB). Diemžēl bez rezultāta palika CPSS/ Cēsu VK sportisti Jēkabs Berkholcs un Artūrs Ozols.
60 m barjerskrējienā sievietēm Elizabete Cīrule (treneris Rihards Parandjuks) laboja personīgo rekordu, finišējot pēc 8,55 sekundēm, tomēr ar to bija par maz, lai tiktu pie čempiones titula, un šoreiz sudraba godalga.
Iepriekšējās nedēļas nogalē titulus Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās sadalīja arī U14 grupas sportisti. 2000 m distancē meitenēm par valsts čempioni kļuva Madara Grauduma ar jaunu personīgo rekordu 7:19,09, iepriekšējo labojot par 12 sekundēm. Zēniem šajā distancē 6. vietā Rūdolfs Dumbris.
60 m barjerskrējienā 4. vietā Paula Veide, arī 60 m sprintā viņa iekļuva finālā, tajā finišējot 7. vietā.
Telpu sezona ar to noslēgusies, un, tiklīdz laika apstākļi ļaus, vieglatlēti sāks gatavoties sacensībām stadionos, jo jau 28. martā Cēsīs ieplānots Latvijas ziemas čempionāts diska mešanā.
Komentāri