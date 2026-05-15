“Svētavots” kausi sadalīti

Aizvadītās “Svētavots kauss” tradicionālās sacensības lodes grūšanā un diska mešanā, kas notika Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionā, šogad pulcēja aptuveni 130 sportistus ne tikai no Latvijas, bet arī no Igaunijas.
Lielais dalībnieku skaits rada zināmas problēmas salikt programmu tā, lai pasākums neievelkas līdz vēlai naktij, atzina sacensību rīkotājs, treneris Māris Urtāns: “Jau tagad nācās pavadīt daudz laika, lai izdomātu, kā veidot nolikumu, lai process ietu raitāk. Turklāt neatbrauca visi, kuri varētu būt, jo Lietuvas sportistiem bija kāds svētku pasākums, arī Latvijā bija notikumi, kas neļāva atbraukt visiem potenciālajiem dalībniekiem. Tāpēc ir skaidrs, ka uz nākamo gadu programmā kaut kas jāpamaina, visticamāk, nāksies atteikties no U14 grupas. Žēl, bet jāņem vērā objektīvā situācija.
Ir prieks, ka šo astoņu gadu laikā, kopš notiek “Svētavota kauss”, esam spējuši apliecināt, ka varam sarīkot augsta līmeņa sacensības, ko arvien vairāk novērtē arī kaimiņi no Baltijas. Treneri atzīst, ka šis ir labs laiks sacensībām gan kā sagatavošanās posms, gan arī tā ir iespēja izpildīt vajadzīgos normatīvus. Dalībnieku skaits parāda, ka sacensības ir svarīgas. Protams, maija sākumā jārēķinās ar dažādiem laika apstākļiem, arī šoreiz bija, kā bija. Šogad ziemas čempionāts, kas notika martā, iekrita pat siltākā dienā nekā šīs 9. maijā. Tas daļēji ietekmēja rezultātus, grūtāk sportistiem, kur grupā daudz dalībnieku. Piemēram, U16 zēnu grupā bija 26 atlēti, un tad nu no viena mēģinājuma līdz otram paiet laiks, kurā jāprot sevi uzturēt vajadzīgajā līmenī, nedrīkst pārāk atdzist. Bet tas dod arī svarīgu pieredzi.”
Sektoros sevi labi parādīja arī mājinieki. Sieviešu konkurencē abās disciplīnās triumfēja M. Urtāna audzēkne Luīze Geistarde (CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas klubs (VK)). Lodes grūšanā viņa uzvarēja ar rezultātu 14,05 m, bet diska mešanā ar 43,68 m, kas ir viņas trešais tālākais metiens.
S14 grupā Paula Veide (Māris Bogdanovs) lodes grūšanā ieņēma 5. vietu, sasniedzot jaunu personīgo rekordu ar 2 kg lodi – 9,87 metri.
S16 grupā Emīlija Baumane (M. Bogdanovs, M. Urtāns) diska mešanā izcīnīja 3. vietu ar rezultātu 33,28 m, kas ir jauns viņas personīgais rekords.
Vīriešiem V20 grupā abās disciplīnās uzvarēja Igaunijas atlēts, bet sudraba medaļu gan lodes grūšanā, gan diska mešanā izcīnīja M. Urtāna audzēknis Toms Samauskis (Cēsu VK/ VSS). Lodes grūšanā viņa rezultāts – 16,18 m, diska mešanā – 53,63 m. Lodes grūšanā Toms uzrādīja savu otru labāko rezultātu, bet diska mešanā (ar 1,75 kg disku) sasniedza jaunu personīgo rekordu. Diska mešanā šajā grupā 4. vietā cits M. Urtāna audzēknis Jēkabs Berkholcs (CPSS/ Cēsu VK). Viņa rezultāts 43,03 m.
Vīriešu konkurencē lodes grūšanā ar rezultātu 16,30 m uzvarēja Emīls Dzilna (Cēsu VK; treneris M. Urtāns), par trim centimetriem apsteidzot savu komandas biedru Ralfu Eduardu Gauju (M. Urtāns, D. Mankusa). Trešajā vietā Raivo Maksims (Limbažu OC, Cēsu VK; L. Aperāne, M. Urtāns), bet sestais Artūrs Ozols (CPSS/ Cēsu VK; M. Urtāns).
Diska mešanā uzvarētāja kausu izcīnīja A. Ozols, kura disks piezemējās pie 43,01m atzīmes.
Jautāts, kā vērtē kopējo līmeni šajās disciplīnās, M. Urtāns saka, ka to labi apliecina seši jauni sacensību rekordi, kas sasniegti šogad: “Rezultāti priecē, tā junioru grupā trīs puiši disku raidīja tālākā par 50 metriem, tas ir iespaidīgi. Es gribētu teikt, ka ir sākusies izaugsme gan dalībnieku skaita ziņā, gan uzrādītajos rezultātos.”
Stāstot par savu audzēkņu veikumu, treneris saka: “Ir labi, četri kausi palika Cēsīs. Divi kausi Luīzei, īpašs prieks par diska mešanu, ko nebijām pārāk trenējuši. Arī lodes grūšanā labi. Personīgais rekords Tomam, arī citi rādīja labus rezultātus. Artūrs Ozols vairāk pievērsies vesera mešanai, bet apliecināja, ka spēj sevi parādīt arī diska mešanā. Var uzteikt Emīlijas Baumanes trešo vietu diskā, jo sākām ar to strādāt tikai februārī. Ja būs veiksme, viņa varētu pat pretendēt uz medaļām valsts čempionātā.”
Sacensību sezona sākusies, un, pēc trenera teiktā, sacensību netrūks, sezona solās būt ļoti spraiga.
