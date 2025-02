Svarīgākās sacensības tuvojas

Vieglatlētiem līdz Latvijas čempionātam telpās atlicis mazāk par mēnesi, tāpēc ik sacensības svarīgas, lai pārbaudītu spēkus reālā cīņā.

Valmierā, Jāņa Daliņa manēžā, aizvadītas Latvijas Vieglat­lētikas savienības (LVS)/ “Sport­land” pirmā posma sacensības U18 un pieaugušo konkurencē.



No Cēsu novada startēja vairāki atlēti, bet pie godalgām tika vien Māra Urtāna trenētie lodes grūdēji. Jāpiebilst, ka lodes grūšanā sacentās tikai pieaugušie, U18 grupa startēs otrajā posmā, kas jau šo sestdien norisināsies Rīgā.



Valmierā aizraujoši notikumi lodes grūšanas sektorā bija sieviešu konkurencē, kur piedalījās 12 dalībnieces, arī Luīze Geistarde un Vineta Krūmiņa no Cēsīm. Pēc pirmā mēģinājuma vadībā Luīze (13,27m), otrā Anna Gulbe no Ventspils (13,01m), trešā V. Krūmiņa (12,72m). Otrajā mēģinājumā Luīze spēja uzlabot savu rezultātu, raidot lodi 13,51m tālu, A. Gulbe saglabāja otro vietu, bet trijniekā ielauzās Gerda Dreimane no Bauskas, uzrādot rezultātu 12,93 m. V.Krūmiņa šajā mēģinājumā palika bez rezultāta. Trešajā mēģinājumā nekas nemainījās, bet izšķirošs bija ceturtais. A. Gulbes raidītā lode lidoja 13,55 m tālu, un viņa kļuva par līderi. Luīzei savu rezultātu uzlabot neizdevās, bet trijniekā atgriezās V. Krūmiņa ar rezultātu 13,03 m. Divos nākamajos mēģinājumos vietu sadalījums trijniekā vairs nemainījās, vien V.

Krūmiņa uzlaboja savu rezultātu līdz 13,33 m. Šoreiz zelta medaļa A. Gulbei, sudrabs L. Geistardei, bronza – V. Krūmiņai.



Vīriem lodes grūšanā bija vien trīs dalībnieki, kuriem atlika sadalīt vietas uz goda pjedestāla. Jau no pirmā mēģinājuma toni noteica Murjāņu Sporta ģimnāzijas pārstāvis Edgars Berķis, aizvadot labu metienu sēriju. Pēdējā viņš sasniedza 15,26 m, un, lai arī M. Urtāna audzēknis Emīls Dzilna spēja pietuvoties līdz 15,12 m, šoreiz tikai sudrabs. Trešajā vietā Artūrs Ozols ar 12,82 m tālu raidījumu.