Otrdiena, 30. septembris
Vārda dienas: Elma, Menarda, Elna
"Studio Pizza" tūre badmintonā

Oļģerts Tīliks
06:54
30.09.2025
12
Badmintons

Uzvarētājas vienspēlēs. No kreisās: Aiga Strazdiņa, Linda Romanovska, Rūta Straumīte.  FOTO: no albuma

Cēsu novada un sporta kluba “Saulrīti”  badmintona meistarsacīkstēs izspēlēta priekšpēdējā tūre. Dāmu grupā aktivizējās valmieriete Linda Roman­ovska (LBF reitingā 28. no 536), izcīnīdama pirmo vietu vienspēlēs. Neērtākās pretinieces Valmieras Sporta skolas audzēknei bija mājiniece Aiga Strazdiņa (41.) 2:0 (21:12, 23:21) un Skaistkalnes pārstāve Anda Zariņa (154.) 2:0 (21:13, 21:19). Kungu grupā beidzot no “slēpņa” iznāca cēsnieks Aivis Romka (60. no 554), izcīnīdams augsto ceturto vietu vienspēlēs.  Par uzvarētāju vīriem kļuva pašmāju spēlētājs Ivo Keišs (9.), pa ceļam uz pirmo vietu pieveikdams skaistkalnieti Klāvu Morkinu (125.) 2:0 (21:9, 21:8) un Aivi Romku 2:0 (21:17, 21:18). Finālā pretiniekos stājās rīdzinieks Armands Šteins (26.), kurš arī divos setos 2:0 (21:10, 21:15) tika piev­eikts.  Armandam gan ceļš uz finālu bija grūtāks, jo siguldietis Ivars Petrovskis (23.) negrasījās “bumboties”. Rezultāts 2:1  (21:16, 11:21, 21:18) vien liecina par divcīņas spraigumu.   Šajā kārtā vietu sadalījums vienspēlēs: dāmām: Linda Romanovska, Aiga Strazdiņa, Rūta Straumīte, Anita Aļļēna, Anda Zariņa; kungiem: Ivo Keišs, Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Aivis Romka, Atvars Priedītis, Klāvs Morkins. Dubultspēlēs: Ivars Petro­v­skis/Armands Šteins, Niks Kāpiņš/Atvars Priedītis, Aivis Romka/Atis Treimanis, Jēkabs Daugavietis/Klāvs Morkins. Jauktajās dubultspēlēs: Ivars Petrovskis/Aiga Strazdiņa, Jurijs Hrabrovs/Rūta Straumīte.

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja kā dzīvā hronika

09:57
30.09.2025
4
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

09:57
29.09.2025
14
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
37
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
42
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
27

Tautas balss

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
5
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Par ko saņem algas deputāti

10:00
30.09.2025
11
Seniore raksta:

“Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, […]

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
13
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

Āpsis nāk pagalmā

09:59
29.09.2025
18
Saimnieks raksta:

“Pie lauku mājām aizvien biežāk var redzēt āpšu pēdas. Āpsis taču nav tāds kā lapsa, kas droši staigā apkārt, savulaik āpsi ieraudzīt bija gandrīz neiespējami. Nez, kā tagad to tik daudz, būtu vērts papētīt,” rosināja viensētas saimnieks.

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
27
3
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

