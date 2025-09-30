"Studio Pizza" tūre badmintonā

Cēsu novada un sporta kluba “Saulrīti” badmintona meistarsacīkstēs izspēlēta priekšpēdējā tūre. Dāmu grupā aktivizējās valmieriete Linda Romanovska (LBF reitingā 28. no 536), izcīnīdama pirmo vietu vienspēlēs. Neērtākās pretinieces Valmieras Sporta skolas audzēknei bija mājiniece Aiga Strazdiņa (41.) 2:0 (21:12, 23:21) un Skaistkalnes pārstāve Anda Zariņa (154.) 2:0 (21:13, 21:19). Kungu grupā beidzot no “slēpņa” iznāca cēsnieks Aivis Romka (60. no 554), izcīnīdams augsto ceturto vietu vienspēlēs. Par uzvarētāju vīriem kļuva pašmāju spēlētājs Ivo Keišs (9.), pa ceļam uz pirmo vietu pieveikdams skaistkalnieti Klāvu Morkinu (125.) 2:0 (21:9, 21:8) un Aivi Romku 2:0 (21:17, 21:18). Finālā pretiniekos stājās rīdzinieks Armands Šteins (26.), kurš arī divos setos 2:0 (21:10, 21:15) tika pieveikts. Armandam gan ceļš uz finālu bija grūtāks, jo siguldietis Ivars Petrovskis (23.) negrasījās “bumboties”. Rezultāts 2:1 (21:16, 11:21, 21:18) vien liecina par divcīņas spraigumu. Šajā kārtā vietu sadalījums vienspēlēs: dāmām: Linda Romanovska, Aiga Strazdiņa, Rūta Straumīte, Anita Aļļēna, Anda Zariņa; kungiem: Ivo Keišs, Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Aivis Romka, Atvars Priedītis, Klāvs Morkins. Dubultspēlēs: Ivars Petrovskis/Armands Šteins, Niks Kāpiņš/Atvars Priedītis, Aivis Romka/Atis Treimanis, Jēkabs Daugavietis/Klāvs Morkins. Jauktajās dubultspēlēs: Ivars Petrovskis/Aiga Strazdiņa, Jurijs Hrabrovs/Rūta Straumīte.
