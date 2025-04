Stadionā četri gadalaiki noskrieti

Cēsu pilsētas stadionā noslēgusies ceturtā sezona seriālā “Stadions 4 gadalaikos”, ko rīko sporta klubs “Ašais”.

Seriāls sākas vasarā ar 400 m skrējienu, rudenī skrējēji veic jūdzes distanci, ziemā – 5000 vai 3000m atkarībā no vecuma grupas, bet sezona tradicionāli tiek noslēgta ar 800 m distanci.



Šoreiz noslēguma posmā, kas notika Pūpolsvētdienā, vairāk nekā pussimts dalībnieku tika lutināti ar lieliskiem laika apstākļiem. Arī seriāla rīkotājs, kluba “Ašais” vadītājs Austris Āboliņš īpaši akcentē šo apstākli, norādot, ka tas bijis vērojams arī dalībniekos: “Bija teicams laiks, nebija pat vēja, kas Cēsu stadionā ir gandrīz vienmēr. Šajos četros gados jau izveidojusies īpaša seriāla komūna, un lielais prieks, ka visi aplaudē visiem. Kā smejoties saku, tāda igauniska atmosfēra, jo igauņi vienmēr aplaudē visiem skrējējiem. Šis tiešām bija teicams noslēgums ceturtajai sezonai!”



A. Āboliņš vērīgi seko līdzi rezultātiem, fiksējot katras grupas rekordus, un, pēc viņa teiktā, šoreiz laboti pieci rekordi 800 m skrējienā. To iespēja Annija Cercina (grupā S-bērni), Adrians Odziņš (V-bērni), Elizabete Runce (S-jaunieši), Lauris Veide­manis (V40) un Aldis Zelčs (V50). 800 m skrējienā savās gru­pās uzvarēja: A. Cercina, A. Odziņš, E. Runce, Ernests Olengovičs, Līga Gudēvica -Liepiņa, Kaspars Vanags, Dina Alksne, L. Veidemanis, Anita Ieviņa, A. Zelčs. Kopumā seri­ālā spēkus, startējot vismaz vienā posmā, izmēģinājuši 83 skrējēji, bet, lai tiktu pie vietas kopvērtējumā, jāpiedalās visos četros posmos. A. Āboliņš šajā aspektā norāda uz augošu tendenci: “Ja pagājušajā sezonā visos posmos startēja 17 dalībnieki, šogad jau 24, un tas ir pozitīvs pieaugums. Skaidrs, ka šis nekad nebūs daudzskaitlīgs pasākums, kur skries simti, jo stadionā, atšķirībā no taku skriešanas, skrējējs visu laiku ir kā uz delnas. Stadionā mazāk pieredzējušam skrējējam, redzot līderus, ir jānoliek malā savs ego, jāpieņem, ka uzvarēt nevarēs, bet jādara viss, lai uzlabotu savu rezultātu, augot no posma uz posmu, augot cerībām, ka reiz izdosies apsteigt arī to stiprāko. Šis ir specifisks vieglatlētikas pasākums ar īpašu adrenalīna devu, kas vilina skrējējus. Prieks, ka bērnu grupas kupli apmeklētas, bet problēmas ir jauniešu grupās, kur dalībnieku maz, un, piemēram, jaunietēm kopvērtējumā ieskaite nav nevienai. Gribētos cerēt, ka tie mazie “gadalaicēni”, kuri tagad skrien bērnu grupās, izaugs un turpinās piedalīties arī jauniešu grupās.



Taču, neraugoties ne uz ko, šis seriāls ir unikāls pat Baltijas mērogā, jo 400 m, 800 m vai jūdzes skrējienā nevienā čempionātā nav tik liels dalībnieku skaits. To zinu, jo sekoju līdzi notiekošajam stadionos.”

Stāstot par tiem, kuri startē jau visus gadus, viņš norāda uz grupām V40 un V50, kur vīri startē jau no pirmās sezonas, gadu no gada rādot arvien labākus rezultātus.



Kopvērtējumā uz goda pjedestāla kāpa: grupā S-bērni Kristela Ivanova, Arta Kravale, Estere Treija; V-bērni Valters Nakurts, Rojs Skrastiņš, Patriks Millers; V-jaunieši Marks Kornets, Ernests Olengovičs; S-elite Līga Gudēvica – Liepiņa, Santa Kuzmane; V-elite Kaspars Vanags; S40 Dina Alksne; V40 Lauris Veidemanis, Mārtiņš Treijs, Edgars Olengovičs; S50+ Anita Ieviņa, Vineta Skrastiņa; V50+ Aldis Zelčs, Valdis Tilts, Ivars Oraševskis.



Seriāla piektā sezona sāksies Cēsu pilsētas sporta svētku ietvaros augusta sākumā.



Tagad A. Āboliņam un SK “Ašais” priekšā nākamais izaicinājums, tradicionālais skrējiens “Apkārt Cēsīm”, kas notiks 26.aprīlī. Jautāts par potenciālo dalībnieku skaitu, A. Āboliņš norāda, ka to grūti prognozēt, jo pieredze rādot, ka aktīvākā pieteikšanās notiekot pēdējās desmit dienās, arī vadošie skrējēji bieži vien piesakoties pēdējās dienās.