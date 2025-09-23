PIESLĒGTIES
Otrdiena, 23. septembris
Vārda dienas: Vanda, Veneranda, Venija
Smagākajā distancē tituli sadalīti

Jānis Gabrāns
05:37
23.09.2025
13
Orientieristi

Nepārspēti. Orientēšanās sacensībās V16 grupā dominē “Meridiāns OK/ CPSS” puiši, kuri arī valsts čempionātā maratona distancē aizņēma visu goda pjedestālu. Uzvarēja Larss Anders Luikus, otrajā vietā Jēkabs Graudums, trešajā Miks Graudums. FOTO: Aivars Austers

Latvijas čempionāts orientēšanās sporta smagākajā – maratona distancē – notika Talsu novadā, Kamparkalna apkaimē.

Vīriem elites grupā nācās veikt 21,8 km distanci. Lai arī ātrāko laiku distancē uzrādīja Māris Jansons (“Meridiāns OK/ CPSS”), par aizliegtas teritorijas šķērsošanu viņš saņēma diskvalifikāciju. Ceturtajā vietā viņa komandas biedrs Pēteris Lediņš.

Tomēr bešā “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi nepalika, izcīnīti gan čempionu tituli, gan citas godalgotas vietas.

V12 grupā otrajā vietā Eduards Endele, ceturtajā Reinis Palsis, kuru no bronzas šķīra vien sešas sekundes. Piektais Jānis Ruža.

V14 grupā ātrāks par visiem bija līgatnietis Ernests Herce­nbergs no komandas “Siguldas takas”.

Kā jau bija gaidāms, V16 grupā arī šajā distancē dominēja “Meridiāns OK/ CPSS” puiši, aizņemot visu goda pjedestālu. 8,6 km distancē cīņa par čempiona titulu noritēja starp Larsu Andersu Luiku un Jēkabu Graudumu. Distances sākumā vadībā Larss, distances otrajā pusē uz brīdi līderis bija Jēkabs, bet noslēgumā Larss atguva pirmo pozīciju, finišā komandas biedru pārspējot par četrām sekundēm. Bronzas medaļa Mikam Graudumam, bet 5.vietā Edvards Rebinovs.

V18 grupā pārliecinošu uzvaru svinēja Pārtels Kūlviks, bet V20 grupā pirmais Edvards Zvir­g­zdiņš, otrais Rinalds Ruža.

Divas godalgas arī V70 grupā: sudrabs Uldim Alksnim, bronza Uldim Saulītim.

S14 grupā par valsts čempioni kļuva Madara Grauduma, S12 grupā 6.vietā Luīze Gudēvica – Liepiņa, bet

S18 grupā 4.vietā Lauma Jānelsiņa.

S20 grupā čempiones tituls Rūtai Dāboliņai, bet bronzas medaļa Sabīnei Strazdiņai.

Pārliecinoša uzvara S35 grupā Kristīnei Kokinai, kura tuvāko sekotāju apsteidza par gandrīz desmit minūtēm.

S55 grupā trešajā vietā Inese Boze.

Latvijas kausa 19. un 20. posms “Cēsu Rudens” jau šīs nedēļas nogalē Drabešu pagastā.

Saistītie raksti

Biatlonisti gatavojas čempionātam

11:36
22.09.2025
72

Cēsu Olimpiskajā centrā aizvadīta tradicionālā slēpošanas – biatlona kluba (SBK) “Cēsis” balvas izcīņa biatlonā. Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) biatlonistiem konkurenci sastādīja sportisti no Madonas, Alūksnes, Ogres, Daugavpils, un šī bija laba spēku pārbaude pirms Latvijas čempionāta un Baltijas kausa izcīņas, kas notiks 26.-27.septembrī Madonas Smeceres sila kompleksā. Sacensību programmā individuālā distance un minisprints. Jāatzīmē, […]

Biatlonisti

“Cēsu rollersprints” jaunā vietā

05:23
18.09.2025
57

Rollerslēpošanas sacensību kalendārā septembrī tradicionāli ir ieraksts “Cēsu rollersprints”, kam šogad jau 21.reize. Sacensības mainīja lokāciju, no Ģimnāzijas ielas pārceļoties uz Ata Kronvalda ielu pie uzņēmuma “Wolf System” biroja. Uz starta stājās vairāk nekā simts sportistu, galvenokārt mājinieki, Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņi, bet bija arī konkurenti no Madonas, Siguldas, Rīgas. Vispirms notika kvalifikācijas braucieni, […]

Rollerslepotaji

“Lekrings” sezonu sāk ar uzvaru

05:21
17.09.2025
49

Latvijas florbola čempionāta 33.sezona ir sākusies, un, kā jau ierasts, to ievadīja virslīgas komandas. Par spēcīgākās līgas titulu sacentīsies desmit komandas, vispirms izspēlējot trīs apļu regulāro turnīru. Virslīgas komandu sastāvā šogad nebūs Liepājas “FK Kurši”, kas pērn palika pēdējā vietā, viņu vietā pēc gada pārtraukuma atgriežas komanda “Bauska”, kas pērn uzvarēja 1. līgas A grupā. […]

Lekrings

Orientieristi aizvadījuši divus valsts čempionātus

06:51
16.09.2025
66

Divu dienu garumā aizvadītās nedēļas nogalē orientieristi pulcējās Daugavpilī, lai cīnītos par Latvijas čempionāta medaļām vidējā distancē un stafetē. Sacensībām kopumā bija pieteikušies 650 dalībnieki, viņu vidū arī kupls pulks kluba “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi. Vidējā distance Spēcīgākajās, elites, grupās uzvarēja mūsu puses sportisti. Vīriešiem distanci ātrāk par konkurentiem veica “Meridiāns OK/ CPSS” pārstāvis Mārtiņš […]

Orientieristes

CPSS pārliecinoši uzvar sezonas kopvērtējumā

06:28
11.09.2025
59

Latvijas čempionāta rollerslēpošanā noslēdzošajā, piektajā, posmā Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) sportistiem bija svarīgs uzdevums – nosargāt līderpozīciju komandu rangā, un šis uzdevums tika izpildīts spīdoši. Piektais posms notika divās pilsētās: Madonā, kur dalībnieki sacentās duatlonā un skikrosā, un Rīgā, kur notika sacensības komandu sprintā. Duatlons un skikross Duatlonā, kas notika Madonā, Smeceres sila bāzē, […]

Sporta Skola

Dambretistēm arī Baltijas godalgas

05:06
09.09.2025
52

Bieži esam rakstījuši par Dambretes attīstītības biedrības (DAB) Cēsu jauno spēlētāju panākumiem dažāda līmeņa sacensībās. Māsas Luīze un Marlēna Gudēvicas – Liepiņas kāpušas uz goda pjedestāla ne tikai Latvijas, bet pat Eiropas un pasaules čempionātos. Tāpēc arī “DAB Cēsis” komandas starts Baltijas čempionātā jauniešiem 100 lauciņu dambretē tika pavadīts ar cerībām, un tās netika pieviltas. […]

Dambretistes

Domas un viedokļi

Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
10
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
21
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
33
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
72
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
26

Tautas balss

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
15
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
24
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
33
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
27
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
51
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

