Smagākajā distancē tituli sadalīti

Latvijas čempionāts orientēšanās sporta smagākajā – maratona distancē – notika Talsu novadā, Kamparkalna apkaimē.
Vīriem elites grupā nācās veikt 21,8 km distanci. Lai arī ātrāko laiku distancē uzrādīja Māris Jansons (“Meridiāns OK/ CPSS”), par aizliegtas teritorijas šķērsošanu viņš saņēma diskvalifikāciju. Ceturtajā vietā viņa komandas biedrs Pēteris Lediņš.
Tomēr bešā “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi nepalika, izcīnīti gan čempionu tituli, gan citas godalgotas vietas.
V12 grupā otrajā vietā Eduards Endele, ceturtajā Reinis Palsis, kuru no bronzas šķīra vien sešas sekundes. Piektais Jānis Ruža.
V14 grupā ātrāks par visiem bija līgatnietis Ernests Hercenbergs no komandas “Siguldas takas”.
Kā jau bija gaidāms, V16 grupā arī šajā distancē dominēja “Meridiāns OK/ CPSS” puiši, aizņemot visu goda pjedestālu. 8,6 km distancē cīņa par čempiona titulu noritēja starp Larsu Andersu Luiku un Jēkabu Graudumu. Distances sākumā vadībā Larss, distances otrajā pusē uz brīdi līderis bija Jēkabs, bet noslēgumā Larss atguva pirmo pozīciju, finišā komandas biedru pārspējot par četrām sekundēm. Bronzas medaļa Mikam Graudumam, bet 5.vietā Edvards Rebinovs.
V18 grupā pārliecinošu uzvaru svinēja Pārtels Kūlviks, bet V20 grupā pirmais Edvards Zvirgzdiņš, otrais Rinalds Ruža.
Divas godalgas arī V70 grupā: sudrabs Uldim Alksnim, bronza Uldim Saulītim.
S14 grupā par valsts čempioni kļuva Madara Grauduma, S12 grupā 6.vietā Luīze Gudēvica – Liepiņa, bet
S18 grupā 4.vietā Lauma Jānelsiņa.
S20 grupā čempiones tituls Rūtai Dāboliņai, bet bronzas medaļa Sabīnei Strazdiņai.
Pārliecinoša uzvara S35 grupā Kristīnei Kokinai, kura tuvāko sekotāju apsteidza par gandrīz desmit minūtēm.
S55 grupā trešajā vietā Inese Boze.
Latvijas kausa 19. un 20. posms “Cēsu Rudens” jau šīs nedēļas nogalē Drabešu pagastā.
Komentāri