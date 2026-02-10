Slēpotājus sals nenobiedē

Olimpiskā centra “Cēsis” slēpošanas – biatlona bāzē Priekuļos nedēļas nogalē aizvadīts Latvijas čempionāta distanču slēpošanā 2. posms.
Zemā gaisa temperatūra lika nedaudz pārplānot programmu, startus paceļot uz dienas vidu, kad laiks kļuva maigāks, kā arī tika lemts apbalvošanu pārcelt uz noslēdzošo posmu, kas notiks martā. Tas darīts ar mērķi, lai slēpotājiem nav jāgaida līdz sacensību beigām, bet pēc finišēšanas var doties mājup – siltumā. Tā arī notika, kompleksā nebija vērojama dalībnieku pulcēšanās, kā ir siltākās dienās, kad finišējušie labprāt uzkavējas, lai parunātu, atbalstītu savējos. Distancē bija tikai startējošie, treneri, tiesneši un daži izturīgākie atbalstītāji.
Pirmajā sacensību dienā īsā distance klasiskajā solī. Vispirms distancē FIS grupas, šis posms bija arī atlase uz pasaules junioru čempionātu, kas marta sākumā norisināsies Norvēģijā. FIS grupā sievietēm uzvarēja olimpisko spēļu dalībniece madoniete Linda Kaparkalēja, otrajā vietā Amanta Zariņa (RSS “Arkādija”), bet trešā Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkne Annija Krieviņa. Viņas komandas biedrene Amēlija Zaķe tūlīt aiz labāko sešnieka. Tikmēr Latvijas čempionāta vērtējumā V18 grupā A. Krieviņai pirmā vieta, bet piektā A. Zaķe.
L. Kaparkalēja sarunā ar “Druvu” atzina, ka izmantojusi šīs sacensības kā noderīgu treniņu pirms došanās uz olimpiskajām spēlēm: “Aukstais laiks neļāva īsti izbaudīt sacensību atmosfēru, bet ar rezultātu esmu apmierināta. Svētdien nestartēšu, sākšu domāt par olimpiskajām spēlēm. Uz Itāliju došos trešdien, tur arī vēl būs laiks treniņiem olimpiskajā trasē, jo pirmajā disciplīnā skiatlonā, kas jau 7. februārī, nestartēšu. Man pirmais starts 10. februārī – sprints. Olimpiskās spēles ir kas īpašs, un gribas nostartēt iespējami labāk, lai var teikt, ka izdarīju visu, ko varēju!”
Vīriešiem FIS grupā vienīgais CPSS dalībnieks bija Ernests Jekimovs, kurš kopvērtējumā uzrādīja 12. rezultātu, bet V20 grupā viņš septītais.
Latvijas čempionātā V16 grupā sudraba godalga Artūram Zaķim, kurš uzvarētājam zaudēja 30,3 sekundes. S16 grupā bronzas godalga Zanei Salmiņai, kura 2,8 sekundes bija lēnāka nekā otrās vietas guvēja. 5. vietā Sendija Dūmiņa.
V14 grupā trešajā vietā Jānis Lingarts, sestajā Gundars Cālītis. S14 grupā labāko sešnieku noslēdza Annija Brokāne.
V12 grupā trešais Miks Klimovičs, sestais Otto Selga, bet S12 grupā uzvarēja Luīze Spalviņa, tuvāko sekotāju apsteidzot par 23,4 sekundēm. 6. vietā Alise Krastiņa.
V10 grupā 5. vietā Kristaps Spulle, bet S10 grupā divas pirmās vietas CPSS jaunajām slēpotājām. Pārliecinoši uzvarēja Lēna Spalviņa, bet otrajā vietā Madara Šķēle.
Vēl var atzīmēt, ka S50 grupā pirmā Dace Krūmiņa – Eglīte (Cēsis), bet V50 grupā – Mariss Zariņš (Cēsis).
Otrajā sacensību dienā īsā distance brīvajā stilā ar kopējo startu. Te dalībnieku pulks krietni kuplāks, jo šajā stilā slēpotāji jūtas labāk, bet klasiskais solis tomēr ir visa pamatā.
FIS ieskaitē vīriešiem piekto ātrāko rezultātu uzrādīja Rūdolfs Raudziņš, bet V18 grupā viņam pirmā vieta. Trešais šajā grupā Ernests Skride.
Sieviešu konkurencē FIS ieskaitē bronzas medaļa Annijai Krieviņai, bet 6. Amēlija Zaķe. S18 grupā viņām attiecīgi trešā un piektā vieta.
V16 grupā par uzvarētāju kļuva Armands Gulbis, par 3,3 sekundēm apsteidzot otrās vietas ieguvēju Leo Bilānu no Siguldas. Trešajā vietā Artūrs Zaķis. Līdz pēdējiem centimetriem norisa neklātienes cīņa S16 grupā, un izrādījās, ka čempiones tituls tiek Adelei Slēziņai, kura par 0,1 (!) sekundi apsteidza Lieni Riekstiņu no Madonas. 5. vietā Zane Salmiņa.
Tikpat spraiga cīņa notika V14 grupā, kur divas pirmās vietas šķīra 0,2 sekundes. Uzvarētāja tituls šoreiz Gundaram Cālītim, kurš pārspēja madonieti Edvardu Kramerovski. S14 grupā 4. vietā Elza Krastiņa, 5. Rebeka Martinova.
V12grupā 6. vietā Miks Klimovičs, bet S12 grupā otro uzvaru divās dienās svinēja Luīze Spalviņa. Trešā Alise Krastiņa.
S10 grupā jaunajām cēsniecēm atkal divas pirmās vietas. Tāpat kā dienu iepriekš pirmā Lēna Spalviņa, bet otrā šoreiz Maija Apine.
V50 grupā pirmais Mariss Zariņš (Cēsis), kurš apsteidza savu novadnieku Uģi Dančauski.
