Slēpošanas sezona noslēgusies

Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņi kuplā skaitā piedalījās Latvijas čempionāta distanču slēpošanā trešajā, pēdējā, posmā.
Madonas Smeceres sila slēpošanas trase bija saglabāta, kaut citviet Latvijā jau bija atnācis pavasaris.
Cēsnieki cīnījās ne tikai par individuālajām vietām, bet arī par sezonas reitinga punktiem. Pēc diviem posmiem komandu vērtējumā CPSS bija vadībā, bet madonieši cieši mina uz pēdām.
Pirmajā dienā garā distance klasiskajā solī. V20 grupā 6. vietā Ernests Jekimovs. S18 grupā 2. vietā Amēlija Zaķe, 4. – Annija Krieviņa.
S16 grupā pārliecinošu uzvaru svinēja Zane Salmiņa, tuvāko sekotāju apsteidzot par minūti un 47 sekundēm. Piektajā vietā finišēja Sendija Dūmiņa. V16 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla Artūrs Zaķis.
V14 grupā uz goda pjedestāla kāpa Madonas un Gulbenes slēpotāji, bet CPSS puiši ieņēma nākamās trīs vietas. 4. Jānis Lingarts, 5. Miķelis Klimovičs, 6. Gundars Cālītis. Arī S14 grupā šoreiz bez godalgām, 5. vietā Marta Brence, 6. Elza Krastiņa.
V12 grupā 6. vietā Miks Klimovičs. S10 grupā 2. vietā Elizabete Cercina, 3. Alise Rogozina.
Vēl var minēt, ka V40 grupā par čempionu kļuva Jānis Melbārdis (Zelta krogs), V50 grupā otrajā vietā Uģis Dančauskis (Cēsis), bet S50 grupā otrā Dace Krūmiņa – Eglīte (Cēsis).
Šīs ziemas sezonas Latvijas čempionāts tika noslēgts ar komandu stafeti brīvajā stilā. S18 grupā jau no pirmajiem metriem vadībā izvirzījās CPSS slēpotājas un, arvien palielinot pārsvaru, pārliecinoši izcīnīja uzvaru. Komandā startēja Annija Krieviņa, Nellija Puriņa, Amēlija Zaķe. Finišā viņu pārsvars pār otro vietu sasniedza pusotru minūti. V18 grupā sudraba medaļas izcīnīja CPSS komanda, kurā startēja Kristers Beikulis, Ernests Skride un Rūdolfs Raudziņš.
V16 grupā CPSS komanda pēc pirmā etapa bija trešā, bet tad arvien vairāk kāpa uz augšu, pārliecinoši izcīnot čempionu titulu. Tuvākos sekotājus no Gulbenes BJSS viņi apdzina par 47 sekundēm. Komandā startēja Gustavs Bērziņš, Artūrs Zaķis, Armands Gulbis.
S16 grupā CPSS slēpotājām Sendijai Dūmiņai, Annijai Brokānei un Zanei Salmiņai otrā vieta.
S14 grupā CPSS 1. komanda – Marta Brence, Rebeka Martinova un Elza Krastiņa – finišēja otrajā vietā, bet CPSS 2 šoreiz piektās. Komandā startēja Madara Dimitere, Lote Sukure un Melisa Petroviča.
V14 grupā piektajā vietā Adrians Avens, Gundars Cālītis, Miķelis Klimovičs, bet sestajā Jānis Lingarts, Rūdolfs Spulle, Martins Bogdanovs.
S12 grupā labāko sešniekā trīs CPSS komandas. Uzvarēja Alise Krastiņa, Adriana Lukstiņa, Luīze Spalviņa, piektajā vietā Tīna Groševa, Adele Millere, Alīsija Zariņa, bet sestās Justīne Dedumeta, Līva Driķe, Karlīna Dedumeta. V12 grupā piektajā vietā Otto Selga, Renārs Zaķis, Miks Klimovičs.
S10 grupā ļoti pārliecinošu uzvaru svinēja Madara Šķēle, Elizabete Cercina un Lēna Spalviņa, kuras tuvākās sekotājas finišā apsteidza par nepilnām četrām minūtēm. V10 grupā Reinis Bogens, Kristaps Spulle, Bruno Sukurs ierindojās 5. vietā.
Čempionu tituls Cēsu slēpotajiem arī V150 grupā, kur komandā startēja Uģis Dančauskis, Gatis Graudiņš, Mariss Zariņš.
Sezona noslēgusies, nākamajā “Druvas” numurā paraudzīsimies, kā cēsniekiem veicies komandu un individuālajā rangā.
