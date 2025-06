Skrien Jāņi un Jānīši

Aizvadīts ikgadējais tautas skrējiens “Jānis un Jānītis”, un šo­gad šai tradīcijai jau 36.gads­kārta. Rīkotāji no “No­skrien Cēsis” bija “sagādājuši” iz­cili skrienamo laiku un sarūpējuši lieliskas distances. Neiztrūkstoši noslēgumā jāuzskrien pa Cēsu Pils parka kāpnēm, bet, lai būtu jestrāka skriešana, augšā par muzikālu uzmundrinājumu gādāja bungu virtuozs Reinis Re­ķis.



Četrās distancēs startēja gandrīz 500 dalībnieku no Latvijas un Igau­nijas. Viņu vidū 29 Jā­ņi un Lī­gas, kādam Jānim šis bija pirmais skrējiens, bet Igau­nijas Jā­nim – Jaanam Vehlma­nam no Tal­li­nas – 30. rei­ze!

Vispirms 600 m distanci veica vismazākie dalībnieki, vairāk nekā 70, un finišā katram piemiņas medaļa un kāds gardums. Tad 2,3 km skrējiens tiem gados jaunajiem dalībniekiem, kuri vēl nav ga­tavi pamata distancēm. Te pirmais finiša līniju šķērsoja Mak­sims Vasi­ļausks no Valmieras kluba “Bur­kān­ciems & Co”.

Taču galvenais azarts un cīņa 6 km un 13 km distancēs. Īsākajā finiša līniju pirmais šķērsoja Kār­lis Neimanis (OK “Meri­di­āns”), desmit sekundes viņam zaudēja Edijs Rečs, bet trešais Dainis Kaldre no Siguldas. Trīs ātrākās dāmas: Daina Stonka (Rīga), Emīlija Vahere – Abražune (Rī­ga/ SS “Arkādija”), Elīza Eisaka (Ogres novada sporta centrs).



Atsevišķās vecuma grupās god­algotās vietas ieguva: S0 grupā E. Vahere – Abražune, E. Eisaka, Kristela Ivanova (CPSS); S1 D. Stonka, Elīza Kiršblūma (Val­mieras Vieglatlētikas klubs), Arta Martinsone (OK “Meridiāns”); S2 – Valentīna Romanova, Līga Gu­dēvica – Liepiņa (“TRX Cē­sis”/” TriRunPro”), Dina Alksne (“Daba mūs sauc”); S3 Anita Ieviņa (“Noskrien Cēsis”), Dace Pilsētniece (Rīga), Dace Gagaine (Rīga); V0 – Marks Kornets (SK “Ašais”), Ernests Skride (Cēsis), Renārs Greidiņš (Baltijas triatlona klubs); V1 K. Neimanis, E. Rečs, Francis Veģeris (Baltijas triatlona klubs); V2 D. Kaldre, Jānis Akmentiņš, Mārtiņš Treijs (Valmiera); V3 Valdis Bērziņš (Rīga), Valdis Tilts (Vaidava), An­sis Mežulis (Jūrmala).



13 km distancē uzvarēja Ri­hards Serģis (SK “Ašais”/ “Sprin­gart”). Pēc finiša viņš atzina, ka Cē­sīs sen neesot skrējis, šoreiz pie­teicies, lai izbaudītu skrējienu: “Par uzvaru nedomāju, bet distancē sapratu, ka tas ir iespējams. Pēdējā laikā man tīkamākais segums ir asfalts, meža takās tik pārliecinoši nejūtos, tāpēc, kad skrēju pa cieto segumu, centos atrauties no sekotājiem, takās nedaudz samazināju tempu, cenšoties turēties drošā attālumā. Esmu patiesi gan­darīts par uzvaru. No sirds izbaudīju šo skrējienu!”

Otrajā vietā finišēja Kristaps Kaimiņš (Ogre), trešais Kaspars Vīksne (Cēsis).



Dāmu konkurencē cīņa par uzvaru absolūtajā vērtējumā risinājās starp trim Latvijas biatlona izlases dalībniecēm. Uzvarēja Bai­ba Bendika, par 15 sekundēm apsteidzot Esteri Volfu, trešā Elza Bleidele. B. Bendika dāmu konkurencē uzvarēja arī pērn, šogad viņa atzina, ka uzvara nākusi īstā cīņā: “Estere neļāva atpūsties, visu laiku bija aiz muguras, nācās pielikt pūles, lai uzvaru nosargātu. Vasara galvenokārt paiet biatlona treniņos, ir labi ik pa lai­kam gūt sacensību azartu, spriedzi.”



Atsevišķās vecuma grupās uz goda pjedestāla kāpa: S0 – Me­lā­nija Rožukalne (“Mag­nēts”), Ma­dara Grauduma (OK “Meri­di­āns”/ CPSS); S1 – B. Bendi­ka, E. Volfa, E. Bleidele; S2 – Lī­ga Putniņa (“My Sport”/ Ogre), Linda Masāne (Ādaži), Zane Tilta – Kūma (Rīga); S3 – Daina Silgale (Saulkrasti), Margita Lag­zdiņa (Rīga); V0 – Rojs Skrastiņš (“Noskrien Cēsis”), Mareks Silgals (Saulkrasti); V1 – R. Serģis, Jānis Mežiels, Mār­cis Stepanovs (“Daba mūs sauc”); V2 – K. Kaimiņš, K. Vīk­sne, Agnis Mūrnieks (Rīga); V3 – Artis Smerliņš (Liepa), Ilmārs Bri­cis (Priekuļi), Ivars Ora­šev­skis (“Noskrien Cēsis”).