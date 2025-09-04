"Sinhro-C" tūre badmintonā

Cēsu novada 8.kārta badmintona meistarsacīkstēs dāmu grupā pārliecinoši spēlēja pašmāju sportiste Madara Puķīte (LBF reitingā 34. no 536), uzvarēdama savas konkurentes divos setos. Aiz viņas nākošajās vietās ierindojās citas sporta kluba “Saulrīti” pārstāves : Aiga Strazdiņa (41.) un Paula Udrovska (71.), viešņa no Ķīnas Xin Zeng (165.) un Anita Aļļēna (68.) no Cēsīm.
Vīru grupā kārtējā uzvara mājiniekam Ivo Keišam ( 9. no 554). Taču tā nenāca viegli. Vispirms divos setos 2:0 (21:12, 21:6) tika pieveikti Yan Zheng (112.) un Inguss Buks (55.) 2:0 (21:8, 21:6). Tad neērtais pretinieks Armands Šteins (26.) 2:0 (21:16, 21:9) arī atzina Ivo pārspēku. Savukārt otrs vienspēļu finālists Rūdolfs Andersons (12.) uzvarēja Aivaru Tēraudu (107.) 2:0 (23:21, 21:18) un Alvinu Rodrigezu (66.) 2:0 (21:18, 21:19).Vēl tika pieveikts Yuxiang Zheng (35.) 2:0 (21:8, 21:10). Līdzjutējiem fināls bija gandarījums, bet ne abiem spēlētājiem. Valmieras Sporta skolas audzēknis sīvi pretojās un “nolūza” tikai trešā seta izskaņā. “Mājas sienas palīdzēja!” teica Ivo, slaucīdams sviedrus. Rezultāts 2:1 (21:14, 19:21, 21:15). Aiz viņiem ierindojās : Yuxiang Zheng, Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Ainārs Zanders.
Dāmu dubultspēles: Madara Puķīte/Paula Udrovska, Aiga Strazdiņa/Xin Zeng, Ērika Romka/Kristiāna Tīlika.
Kungiem : Yuxiang Zheng/Yan Zheng, Inguss Buks/Ainārs Zanders, Alvins Rodrigezs/Armands Šteins, Uldis Lazdiņš/Valērijs Ščerbickis, Guntis Kļaviņš/Ivars Petrovskis, Mārcis Kalniņš/Aivis Romka.
Jauktās dubultspēles: Alvins Rodrigezs/Aiga Strazdiņa, Aivars Tērauds/Xin Zeng.
