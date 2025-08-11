“Siltumtehnikas” tūre badmintonā”

Cēsu novada un sporta kluba “Saulrīti” 7. posma badmintona meistarsacīkstes sākās ar ovācijām. Kluba balvas pasniedza aizvadīto sešu kārtu uzvarētājiem. Dāmu grupā tās saņēma – Anita Aļļēna, Renāte Petzāle (abas Cēsis), Linda Romanovska (Valmiera), bet kungu grupā – Armands Šteins (Rīga), Ivars Petrovskis (Sigulda) un Ivo Keišs (Cēsis). Arī kluba aktīvists Atis Treimanis tika pie pārsteiguma veltes. Vēl atlikušas četras spēļu tūres, un varēsim apsveikt gada veiksminiekus kopvērtējumā.
Jaunas vēsmas vienspēlēs dāmu grupā ienesa viešņa no Norvēģijas Emilija Auma Rasmundruda. Viņa divos setos apspēlēja visas pretinieces un tika pie godpilnās pirmās vietas. Aiz viņas palika Anita Aļļēna, Agnese Auniņa, Guna Pūce.
Arī šoreiz sīvākās cīņas risinājās vīru grupā. Vienspēlēs finālā tikās valmierietis Andis Bērziņš ( 5. no 558 pēc LBF reitinga) un pašmāju spēlētājs Ivo Keišs (9.) Andis tika tabulā izlikts kā pirmais, lai iekļūtu finālā, nācās pieveikt Ingusu Buku (61.) 2:0 (21:11, 21:2) un Ivaru Petrovski (24.) 2:0 ( 21:9, 21:12). Savukārt Ivo, kurš tika izlikts kā otrais, ceļš uz finālu bija garāks. Nācās pieveikt Uldi Lazdiņu (204.)2: 0 (21:8, 21:11), Gintaru Rundēli (37.) 2:0 (21:13, 21:16) un Armandu Šteinu ( 31.) 2:0 (21:11, 21:13). Gandrīz stundu garajā finālspēlē dominēja fiziskā izturība un taktika. Pārējiem bija ko mācīties. Ar rezultātu 2:0 (21:13, 21:15) uzvarēja Valmieras sporta skolas badmintona nodaļas treneris Andis Bērziņš. Aiz viņa palika – Ivo Keišs, Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Gintars Rundēlis, Ainars Zanders.
Uzvarētāji dubultspēlēs: dāmām -Anita Aļļēna/Maruta Cēsniece, Agnese Auniņa/Guna Pūce.
Kungiem –Uģis Gross/Rihards Žugs, Ivars Petrovskis/Armands Šteins, Andrejs Andrejevs/Aivis Romka, Uldis Lazdiņš/Valērijs Ščerbickis.
Jauktajās dubultspēlēs – Andrejs Andrejevs/Maruta Cēsniece, Aivis un Ērika Romkas.
