“Siltumtehnikas” tūre badmintonā”

Pirmdiena, 11. augusts
Vārda dienas: Olga, Zita, Liega, Zigita
Oļģerts Tīliks
06:12
11.08.2025
Badmintons

Uzvara septītajā posmā. No kreisās: otrās vietas ieguvēja Anita Aļļēna, pirmajā vietā Emilija Auma Rasmundruda no Norvēģijas, trešā Agnese Auniņa. FOTO: no albuma

Cēsu novada un sporta kluba “Saulrīti” 7. posma badmintona meistarsacīkstes sākās ar ovācijām. Kluba balvas pasniedza aizvadīto sešu kārtu uzvarētājiem. Dāmu grupā tās saņēma – Anita Aļļēna, Renāte Petzāle (abas Cēsis), Linda Romanovska (Valmiera), bet kungu grupā – Armands Šteins (Rīga), Ivars Petrovskis (Sigulda) un Ivo Keišs (Cēsis). Arī kluba aktīvists Atis Treimanis tika pie pārsteiguma veltes. Vēl atlikušas četras spēļu tūres, un varēsim apsveikt gada veiksminiekus kopvērtējumā.

Jaunas vēsmas vienspēlēs dāmu grupā ienesa viešņa no Norvēģijas Emilija Auma Rasmundruda. Viņa divos setos apspēlēja visas pretinieces un tika pie godpilnās pirmās vietas. Aiz viņas palika Anita Aļļēna, Agnese Auniņa, Guna Pūce.

Arī šoreiz sīvākās cīņas risinājās vīru grupā. Vienspēlēs finālā tikās valmierietis Andis Bērziņš ( 5. no 558 pēc LBF reitinga) un pašmāju spēlētājs Ivo Keišs (9.) Andis tika tabulā izlikts kā pirmais, lai iekļūtu finālā, nācās pieveikt Ingusu Buku (61.) 2:0 (21:11, 21:2) un Ivaru Petrovski (24.) 2:0 ( 21:9, 21:12). Savukārt Ivo, kurš tika izlikts kā otrais, ceļš uz finālu bija garāks. Nācās pieveikt Uldi Lazdiņu (204.)2: 0 (21:8, 21:11), Gintaru Rundēli (37.) 2:0 (21:13, 21:16) un Armandu Šteinu ( 31.) 2:0 (21:11, 21:13). Gandrīz stundu garajā finālspēlē dominēja fiziskā izturība un taktika. Pārējiem bija ko mācīties. Ar rezultātu 2:0 (21:13, 21:15) uzvarēja Valmieras sporta skolas badmintona nodaļas treneris Andis Bērziņš. Aiz viņa palika – Ivo Keišs, Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Gintars Rundēlis, Ainars Zanders.

Uzvarētāji dubultspēlēs: dāmām -Anita Aļļēna/Maruta Cēsniece, Agnese Auniņa/Guna Pūce.
Kungiem –Uģis Gross/Rihards Žugs, Ivars Petrovskis/Armands Šteins, Andrejs Andrejevs/Aivis Romka, Uldis Lazdiņš/Valērijs Ščerbickis.

Jauktajās dubultspēlēs – Andrejs Andrejevs/Maruta Cēsniece, Aivis un Ērika Romkas.

Saistītie raksti

Pirmais Cēsu sporta festivāls aizvadīts veiksmīgi

06:08
09.08.2025
20
1

Sporta svētki Cēsīs šovasar rīkoti kā patstāvīgs notikums, ne kā sadaļa pilsētas svētkos, kas notika jūlijā. Tas bija solis, lai izveidotu divus nozīmīgus notikumus, un var droši teikt, ka tas izdevās. “Ghetto games” atgriežas Augusta pirmajā sestdienā Cēsīs risinājās pirmais sporta festivāls, piedāvājot plašu dažādību, aizraujošas aktivitātes un sacensības dažādām vecuma un meistarības grupām. Visas […]

Baskets

Latvijas čempionātā vieglatlētikā mūsu atlētiem 11 medaļas

05:59
07.08.2025
92

Latvijas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem uz starta stājās desmit atlēti, kuri pārstāv Cēsu novadu. Viņu rēķinā 11 dažāda kaluma godalgas, gandrīz visi startējošie vismaz reizi kāpa uz goda pjedestāla. Kā jau bija gaidāms, ļoti sekmīgi startēja trenera Māra Urtāna audzēkņi, neviens mājās neatbrauca tukšā. Pirmajā sacensību dienā sacentās lodes grūdēji. Sieviešu konkurencē savu pirmo čempiones titulu […]

Luize

Medaļu birums savā distancē

06:17
04.08.2025
94

Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas biatlona kompleksā aizvadīts Latvijas čempionāta vasaras biatlonā 1.posms. Sieviešu konkurencē startēja visas Latvijas izlases biatlonistes, kas bieži negadās, un tā bija iespēja gan pašām salīdzināt spēkus, gan līdzjutējiem redzēt viņu sniegumu. Kā zināms, nākamā sezona ir olimpiskā sezona, tāpēc gatavošanās šovasar īpaši svarīga, un, kā zināms, treniņiem pa vidu vajag arī […]

Alzina Laura1

Toms Samauskis izceļ pasaules zeltu

06:40
30.07.2025
74
2

Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē noslēdzies XVIII Eiropas Jaunatnes olimpiskais festivāls (EJOF), kurā Latvijas izlasei vienīgo zelta medaļu diska mešanā ar jaunu personīgo rekordu izcīnīja Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēknis Toms Samauskis (treneris Māris Urtāns). Diska mešanā uz starta stājās 17 jaunie vieglatlēti, viņu vidū arī Latvijas un Baltijas čempions U18 grupā T. Samauskis. Treneris pastāstīja, ka […]

Toms Samauskis

Novada čempionāts disku golfā

06:38
28.07.2025
65

Priekuļu disku golfa laukumā aizvadīts “CDzP” Cēsu novada čempionāta 2. posms. Sacensības rīko Ingemārs un Reinis Stalšāni, kuri rūpējas arī par Priekuļu disku golfa laukuma uzturēšanu un paši ir aktīvi dalībnieki dažāda līmeņa sacensībās. Priekuļu laukums iecienīts Samērā īsā laikā tika aizpildītas visas 90 dalībnieku vietas novada čempionātam, dažam pat nācās palikt aiz strīpas. Ingemārs […]

Disku Golfs 1

Blūms nosargā titulus

06:17
26.07.2025
51

Gulbenes novada Lizuma pagasta Augsto kalnu trasē divu dienu garumā risinājās Latvijas čempionāts kalnu riteņbraukšanā XCC un XCO krosā. Šī ir viena no Baltijas valstu labākajām kalnu riteņbraukšanas trasēm, kas bagāta lēcieniem, trepēm un citiem elementiem. Apļa garums sasniedz 4 kilometrus. Sekojot Pasaules kausu praksei, jau pērn arī Latvijā čempionāta programmā tika iekļauta saīsinātā distance […]

Xco Velokross

Domas un viedokļi

Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
15
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
13
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
35
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
42
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Kalendārs ar dienām bagāts

13:04
02.08.2025
32

Tautas balss

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
16
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
12
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
12
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

Atkal par stāvlaukumiem

20:44
06.08.2025
38
Lasītāja R. raksta:

“Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

17:26
29.07.2025
60
1
Lasītāja M. raksta:

“Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

22:08
17.07.2025
21

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, busa pakalpojumi utt. 24826054