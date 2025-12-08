Savās mājās paklāji palīdz

Cēsu sporta kompleksā aizvadīts 24.starptautiskais Paula Budovska piemiņas turnīrs brīvajā cīņā, pulcējot vairāk nekā 260 sportistus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Francijas un Ukrainas.
Turnīrs iedibināts ar mērķi godināt bijušā Latvijas grieķu – romiešu cīņas meistara, Latvijas izlases vecākā trenera grieķu – romiešu cīņā, Latvijas Cīņas federācijas priekšsēdētāja, Latvijas Centrālā cīņu kluba (LCCK) dibinātāja Paula Budovska (1907.-1994.) piemiņu. Dalībnieki un sacensību apmeklētāji īpašā piemiņas stendā varēja izlasīt plašāku informāciju par P. Budovski.
Vieni no sacensību rīkotājiem bija klubs “Paula Budovska LCCK. Cēsis”, kuri iznesa galveno smagumu. Sacensību galvenais tiesnesis Andis Ruicis ir arī Cēsu kluba vadītājs un treneris. Jāmin, ka Cēsis un cēsnieku prasme sacensību rīkošanā sen ir novērtēta, te divreiz gadā tiek rīkotas starptautiskas sacensības. Sporta kompleksa plašā zāle ļauj izvietot vairākus cīņas paklājus, kas ir svarīgi, ja ir liels skaits dalībnieku. Andis Ruicis atzīst, ka nav viegli noorganizēt tik vērienīgas sacensības, bet tas vienmēr ir izdevies. Arī šoreiz pēc sacensībām saņemtas pozitīvas atsauksmes un jautājumi, kad būs nākamās. Cēsu kluba treneriem sacensībās dubulta slodze, jāraugās, lai organizatoriskā puse ritētu bez aizķeršanās, un jāspēj sekot arī savu audzēkņu sniegumam, dodot norādes, uzmundrinot.
Cēsniekiem sacensībās veicās labi. A. Ruicis stāsta: “Pēdējā laikā ikvienās sacensībās, kur piedalāmies, kāds no cīkstoņiem kāpj uz goda pjedestāla. Tas dod iedvesmu un stimulu gan pašiem, gan citiem, kuri nāk uz treniņiem.”
24.starptautiskajā Paula Budovska piemiņas turnīrā savās grupās un svara kategorijās par uzvarētājiem kļuva Juris Ruicis un Kerija Treija, sudraba godalgas izcīnīja Alekss Svelme, Kristaps Suncelis un Liega Ruice, bet bronza šoreiz Tomasam Liepiņam un Nikam Tustanovskim.
Vēl var piebilst, ka labs apliecinājums trenera teiktajam par cēsnieku panākumiem ir tas, ka aizvadītajā sestdienā Liepājā notikušajās grieķu – romiešu cīņas sacensībās “Liepāja Open” par uzvarētāju savā kategorijā kļuva kluba audzēknis Jānis Ruicis.
