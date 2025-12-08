PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 8. decembris
Vārda dienas: Gunārs, Vladimirs, Gunis
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Savās mājās paklāji palīdz

Jānis Gabrāns
05:19
08.12.2025
7
Cikstoni 2

Medaļnieki. 24. starptautiskajā Paula Budovska piemiņas turnīrā brīvajā cīņā uz goda pjedestāla kāpa arī vairāki kluba “Paula Budovska LCCK. Cēsis” jaunie cīkstoņi. FOTO: no albuma

Cēsu sporta kompleksā aizvadīts 24.starptautiskais Paula Budovska piemiņas turnīrs brīvajā cīņā, pulcējot vairāk nekā 260 sportistus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Francijas un Ukrainas.

Turnīrs iedibināts ar mērķi godināt bijušā Latvijas grieķu – romiešu cīņas meistara, Latvijas izlases vecākā trenera grieķu – romiešu cīņā, Latvijas Cīņas federācijas priekšsēdētāja, Lat­vijas Centrālā cīņu kluba (LCCK) dibinātāja Paula Budovska (1907.-1994.) piemiņu. Dalībnieki un sacensību apmeklētāji īpašā piemiņas stendā varēja izlasīt plašāku informāciju par P. Budovski.

Vieni no sacensību rīkotājiem bija klubs “Paula Budovska LCCK. Cēsis”, kuri iznesa galveno smagumu. Sacensību galvenais tiesnesis Andis Ruicis ir arī Cēsu kluba vadītājs un treneris. Jāmin, ka Cēsis un cēsnieku prasme sacensību rīkošanā sen ir novērtēta, te divreiz gadā tiek rīkotas starptautiskas sacensības. Sporta kompleksa plašā zāle ļauj izvietot vairākus cīņas paklājus, kas ir svarīgi, ja ir liels skaits dalībnieku. Andis Ruicis atzīst, ka nav viegli noorganizēt tik vērienīgas sacensības, bet tas vienmēr ir izdevies. Arī šoreiz pēc sacensībām saņemtas pozitīvas atsauksmes un jautājumi, kad būs nākamās. Cēsu kluba treneriem sacensībās dubulta slodze, jāraugās, lai organizatoriskā puse ritētu bez aizķeršanās, un jāspēj sekot arī savu audzēkņu sniegumam, dodot norādes, uzmundrinot.

Cēsniekiem sacensībās veicās labi. A. Ruicis stāsta: “Pēdējā laikā ikvienās sacensībās, kur piedalāmies, kāds no cīkstoņiem kāpj uz goda pjedestāla. Tas dod iedvesmu un stimulu gan pašiem, gan citiem, kuri nāk uz treniņiem.”

24.starptautiskajā Paula Budovska piemiņas turnīrā savās grupās un svara kategorijās par uzvarētājiem kļuva Juris Ruicis un Kerija Treija, sudraba godalgas izcīnīja Alekss Svelme, Kristaps Suncelis un Liega Ruice, bet bronza šoreiz Tomasam Liepiņam un Nikam Tustanovskim.

Vēl var piebilst, ka labs apliecinājums trenera teiktajam par cēsnieku panākumiem ir tas, ka aizvadītajā sestdienā Liepājā notikušajās grieķu – romiešu cīņas sacensībās “Liepāja Open” par uzvarētāju savā kategorijā kļuva kluba audzēknis Jānis Ruicis.

      Komentāri

      Atbildēt

      Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

      Saistītie raksti

      Sākusies biatlona sezona

      05:54
      03.12.2025
      76

      Ar Pasaules kausa izcīņas pirmo posmu Zviedrijas pilsētā Estersundā startējusi biatlona sezona. Šoreiz īpaša, jo šī ir olimpiskā sezona. Šogad Pasaules kausā Latviju varēs pārstāvēt tikai trīs biatlonisti un trīs biatlonistes, tāpēc tika izstrādāti iekšējās atlases kritēji, lai noteiktu pamatsastāvu, kā arī ceturto sportistu, kurš Pasaules kausā pievienosies izlasei stafetes sacensībās, pārējā laikā startējot IBU […]

      Biatlons 2

      Jaunpiebalgā ziema jau noskrieta

      06:38
      26.11.2025
      138

      Tradicionālā ziemas skriešanas seriāla “Noskrien ziemu” 9.sezonas pirmais posms šogad notika Jaunpiebalgā, pulcējot vairāk nekā 750 dalībnieku. Seriāla pirmais posms Jaunpiebalgā notika, pateicoties sporta kluba “Piebalga” pārstāvim Sandim Grīnbergam, kurš vairākkārt bija aicinājis “Noskrien ziemu” pie sevis. Šoreiz aicinājums tika pieņemts, un, kā pēc sacensībām atzina seriāla rīkotājs Roberts Treijs, tā bija pareiza izvēle, viss […]

      Raitis 2

      “Apkārt Rozulai” noskriets

      06:41
      22.11.2025
      125

      Patriotisma mēnesī valsts svētku noskaņās notiek dažādi sportiski pasākumi. Daudzviet 18.novembrī tiek izskrietas distances, kas nospraustas Latvijas kontūras veidā, tāda bija arī Cēsīs, bet 11.novembrī skrējiens notika Rozulā. Jau vairāk nekā 25 gadus Lāčplēša dienā pie Rozulas skolas notiek tradicionālais skrējiens “Apkārt Rozulai”. Šogad tas pulcēja vairāk nekā simts dažāda vecuma skrējēju gan no Cēsu […]

      Skrejejas

      Uzvaras un zaudējumi basketbola laukumos

      09:35
      17.11.2025
      90

      Pilnā sparā rit basketbola sezona. Cēsu novads pārstāvēts daudzos turnīros un līgās. Vērts ieskatīties, kā mūsu basketbolistiem veicas. Šobrīd gan nākas runāt par zaudējumiem, bet, kā zināms, katrs zaudējums tomēr ir ceļš pretī uzvarām. Latvijas čempionāts Sieviešu komanda “Cēsis/ Cēsu PSS” arī šogad spēlē čempionāta 2.divīzijā. Cēsnieces aizvadītajās četrās spēlēs guvušas vienu uzvaru. Pēdējā spēlē […]

      Basketbols1

      Džeinas Eglītes atvadu spēle

      06:03
      12.11.2025
      282
      1

      Līdz ar pēdējo Latvijas futbola čempionāta spēli aizvadītajā svētdienā sieviešu līgā starp komandām “Riga FC Women” un “RFS Women” ardievas šai līgai un arī komandai “Riga FC Women” teikusi cēsniece Džeina Eglīte. Pēdējā spēlē viņa laukumā devās pamatsastāvā, 53.minūtē tika nomainīta, un šis bija īpašs brīdis. Abu komandu spēlētājas izveidoja simboliskus goda vārtus, pavadot Džeinu […]

      Dzeina Un Kausi

      “FK Pārgauja” pirmo apli noslēdz bez zaudējumiem

      08:57
      11.11.2025
      206

      Ar perfektu bilanci – septiņas uzvaras septiņās spēlēs – pirmā apļa turnīru Latvijas florbola čempionāta 2.līgas Austrumu grupā noslēgusi komanda “FK Pārgauja”. Kā jau rakstīts, pēc vairāku gadu pārtraukuma komanda ar nosaukumu “Pārgauja” atgriezās florbola apritē. Sevi jāpierāda, sākot spēlēt 2.līgā, bet viņi sev izvirzījuši nopietnu mērķi – jau pirmajā sezonā censties tikt uz augšu. […]

      Pargauja

      Domas un viedokļi

      Iveta Rozentāle
      Iveta Rozentāle

      Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

      11:58
      07.12.2025
      14
      3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
      Līga Salnite

      Saldējums pret galvassāpēm

      11:55
      06.12.2025
      18
      Sandra Deruma
      Sandra Deruma

      Tas vēl nav noskaidrots

      19:59
      04.12.2025
      29
      Agnese Leiburga
      Agnese Leiburga

      Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

      19:58
      03.12.2025
      26
      1
      Agnese Leiburga
      Agnese Leiburga

      Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

      09:50
      02.12.2025
      33

      Tautas balss

      Ko mainīs likuma maiņa

      11:58
      07.12.2025
      16
      Lasītāja A. raksta:

      “Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

      Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

      11:57
      06.12.2025
      24
      Vecmāmiņa raksta:

      “Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

      Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

      09:49
      01.12.2025
      29
      G.Z. raksta:

      “Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

      Ielas daļa joprojām tumsā

      08:29
      24.11.2025
      42
      1
      Iedzīvotāja raksta:

      “Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

      Ja nav savas automašīnas

      08:29
      24.11.2025
      32
      Līgatnes iedzīvotāja raksta:

      “Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

      Sludinājumi

      Citi

      21:50
      04.12.2025
      7

      Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

      Citi

      11:54
      12.11.2025
      25

      Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998