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Savā trasē medaļu birums

Jānis Gabrāns
08:30, 11. Aug, 2026

Ātrākās. S18 grupā abās dienās goda pjedestāls nemainīgs, uz augstākā pakāpiena Estere Piksone (vidū), otrā — Adele Šlēziņa (no kreisās), trešā — Lāsma Beķere (Madona). FOTO: Agris Veckalniņš.

Cēsu olimpiskā centra slēpošanas un biatlona trasē aizvadīts Latvijas čempionāta trešais posms rollerslēpošanā, kas lielākajām grupām bija arī FIS ranga sacensības.

Uz starta stājās gandrīz 200 rollerslēpotāju no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Portugāles un Ukrainas. Dalībnieku vidū kuplā skaitā arī Cēsu novada sportisti, visvairāk no Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS), un mūsējiem krietns skaits dažādu kalumu medaļu.

Pirmajā dienā programmā īsā distance brīvajā stilā ar intervāla startu, bet svētdien garā distance klasikā.

Pirmajā dienā FIS ieskaitē vīriešiem kopējā vērtējumā pirmajā desmitniekā trīs CPSS jaunieši, 7. vietā Armands Gulbis, 9. — Ernests Skride, 10. — Rūdolfs Raudziņš, kurš komandas biedram zaudēja 1,2 sekundes.

Savās vecuma grupās mūsējie uz goda pjedestāla, V20 grupā R. Raudziņam trešā vietā, V18 grupā A. Gulbim — zelts, bet E. Skridem — bronza.

Sieviešu konkurencē FIS ieskaitē augstajā ceturtajā vietā Estere Piksone (Cēsis), sestā — Adele Šlēziņa, desmitā — Amēlija Zaķe. Savās grupās, S20 — otrajā vietā A. Zaķe, bet S18 grupā E. Piksone pirmā, A. Šlēziņa — otrā.

Veiksmīgi starti arī citās grupās. V16 grupā uzvaru gan nācās atdot Alūksnes sportistam Emīlam Straumem, bet trīs nākamās vietas CPSS jauniešiem, otrais — Artūrs Zaķis, trešais — Gustavs Bērziņš, ceturtais — Gundars Cālītis.

S16 grupā pirmajā sešniekā trīs CPSS jaunietes, uzvarēja Elza Krastiņa, 4. vietā — Marta Brence, 5. — Zane Salmiņa.
Teicams sniegums arī U14 vecuma grupā. Zēniem spraigā cīņā uzvarēja Adrians Avens, par 0,8 sekundēm pārspējot Gul­benes sportistu Danielu Biezo. Trešajā vietā Miķelis Klimovičs, 5. — Miks Klimovičs, 6. — Otto Selga. Meiteņu konkurencē itin pārliecinoša uzvara Paulai Jaunzemai, trešā — Rebeka Martinova, ceturtā — Loreta Melnirbe, piektā — Alise Kras­tiņa.

S12 grupā 3. vietā Līva Driķe, 4. — Karlīna Dedumeta, 6. — Justīne Dedumeta, bet V12 grupā 6. vietā Martins Petrovičs.

S10 grupā uzvarēja Viktorija Vilcāne, bet V10 grupā 4. vietā Teodors Neilands, 6. — Henrijs Gulbis.

Divi cēsnieki uz goda pjedestāla arī V50 grupā, uzvarēja Mariss Zariņš, otrais — Uģis Dančauskis.

Otrajā dienā sportistiem bija jāparāda savas spējas klasiskajā solī. FIS ieskaitē vīriešiem R. Raudziņš finišēja 9. vietā, bet savā V20 grupā viņam bronzas medaļa.

V18 grupā E. Skride izcīnīja sudraba godalgu, FIS ieskaitē viņam 12. rezultāts.

Sieviešu konkurencē FIS ieskaitē E. Piksone atkal ceturtā, bet A. Šlēziņa — sestā, taču savā S18 grupā abas atkal uz goda pjedestāla diviem augstākajiem pakāpieniem, Estere — pirmā, Adele — otrā.

S20 grupā A. Zaķei bronzas medaļa, bet FIS ieskaitē viņai astotais rezultāts.

Zelts un sudrabs CPSS audzēkņiem V16 grupā, uzvarēja A. Zaķis, bet G. Bērziņš otrajā vietā, 5,3 sekundes aiz uzvarētāja. 4. vietā G. Cālītis, bet 6. — Jānis Lingarts.

S16 grupā bronzas godalga E. Krastiņai, 5. vietā M. Brence, 6. — Z. Salmiņa.

V14 grupā šoreiz ātrāks bija Gulbenes sportists D. Biezais, uz goda pjedestāla otrā un trešā pakāpiena atstājot A. Avenu un Miķeli Klimoviču.

S14 grupā uzvarēja sporta skolas “Arkādija” pārstāve Maija Putāne, bet trīs nākamās CPSS sportistes — R. Martinova, P. Jaunzema un A. Krastiņa.

V12 grupā 5. vietā Renārs Zaķis, bet S12 grupā 4. — L. Driķe, 6. — J. Dedumeta.

V10 grupā 5. — T. Neilands, 6. — Kristaps Spulle, bet S10 grupā 4. — V. Vilcāne.

V50 grupā goda pjedestāla divi augtākie pakāpieni cēsniekiem, atkal pirmais M. Zariņš, otrais — U. Dančauskis.

CPSS rollerslēpotāju sniegums liek pozitīvi raudzīties uz vasaras sezonas komandu rangu. Kā zināms, pērnvasar cēsnieki uzvarēja, un ir apņēmības pilni titulu nosargāt. Latvijas čempionāta ceturtais posms būs septembra sākumā Madonā, kur tajās dienās notiks arī FIS pasaules čempionāts rollerlēpošanā.

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